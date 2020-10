Rosanna Kulju läväytti julki Tinder-keskustelunsa – miehen suorasukainen ehdotus sai missikaunottaren perääntymään

Rosanna Kulju innostui muistelemaan deittailukokemuksiaan ja julkaisi seuraajilleen vuoden takaisen Tinder-viestiketjun.

Rosanna Kulju muistelee Instagramissaan kokemuksiaan deittisovellus Tinderistä. Somevaikuttaja ja entinen Miss Helsinki julkaisi Tarinat-osiossa vuoden takaisia videoita, joissa Kulju kertoi turhautuneena mietteitään nettideittailusta. Sinkkuna viihtyvä Kulju mitä ilmeisemmin samaistuu silloisiin ajatuksiinsa.

– Liityin takaisin Tinderiin pariksi päiväksi taas jälleen muiden painostuksesta. En oikeasti tiedä mitä sanoa. Olen niin hämmentynyt tuosta toiminnasta, Kulju kertoi uudelleen julkaisemallaan videolla.

– Eninnäkin mä swaippaan noin neljälle sadasta. Matchien jutut, mitä he juttelevat... Siis ihan tosi, en tiedä ovatko he trolleja vai oikeita ihmisiä. Jos he ovat oikeita ihmisiä, olen mieluummin yksin ikuisesti kuin jonkun tuollaisen kanssa, Kulju täräytti.

Samalla Kulju jakoi otteen Tinder-keskustelusta vuoden takaa. Hän ei syttynyt miehen ehdotukselle.

­

– Oletko ollut ikinä parisuhteessa, missä sulla olisi joskus ollut muita miehiä? mies uteli Kuljulta vain hetken viestittelyn jälkeen.

– En kyl ja ei oo mun juttu, Kulju vastasi.

– Harmi. Kimppailu olisi ollut kivaa, mies jatkoi vihjailua.

Kulju sai tarpeekseen ja päätti keskustelun ytimekkäästi.

– Musta tuntuu, että lopetetaan tämä jubailu tähän, hän täräytti.

29-vuotias Kulju on viihtynyt jo tovin sinkkuna, sillä hän erosi entisestä miesystävästään maaliskuussa 2018. Rosanna kertoi podcastissaan viime vuonna olevansa ehdottomasti parisuhde-ihmisiä. Hän sanoi käyneensä vain satunnaisilla treffeillä ja viihtyvänsä pääosin yksin.

Kulju on kertonut nauttivansa sunnuntaipoikaystävän seurasta.­

Kulju vieraili elokuussa Sanna Kiisken Tinderpäiväkirjat -podcastjaksossa, jossa hän kertoi, että hänellä on niin kutsuttu sunnuntaipoikaystävä eli tapailukumppani, jonka kanssa hän viettää aikaa satunnaisesti.

– Niitä on ollut pari kappaletta tässä parin vuoden aikana, ja ne on sellaisia, jotka ovat tulleet vahingossa kavereiden kautta, Kulju kertoi podcastissa.

– Sunnuntaipoikaystävä hoitaa kaikki samat asiat, mitä oikeakin poikaystävä hoitaa, mutta vain sunnuntaisin. Me tilataan jotain ruokaa tai hän laittaa jotain, koska itse en osaa ja sitten me jotain jubaillaan, katsellaan elokuvia ja sitten hän lähtee kotiin, Kulju selvensi suhdettaan sunnuntaipoikaystävään.

Kuljun mukaan hän saa sosiaalisen median välityksellä paljon lähestymisyrityksiä, mutta kaunottaren viesti näille miehille on selväsanainen:

– Vastaan kaikkiin saamiini yksityisviesteihin, mutta en miehille. Selkeitä iskuyrityksiä ei kannata mulle laittaa, koska niihin en vastaa, Kulju sanoi.

Kulju nousi julkisuuteen voitettuaan Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2015. Nykyisin hän toimii kilpailun järjestäjänä. Lisäksi hän tekee töitä sosiaalisen median parissa ja julkaisee viikoittain omaa Grl Gang -podcastiaan. Hänellä on Instagramissa yli 72 000 seuraajaa.