Geenitesti paljasti Matt Damonille koko totuuden suomalaisista juurista – näin tähti on kommentoinut Suomea vuosien varrella

Tänään 50-vuotissyntymäpäiväänsä juhlistava Matt Damon on vuosien varrella paitsi tehnyt lukuisia menestysrooleja, myös vitsaillut useaan otteeseen suomalaisista juuristaan.

Oscar-palkittu näyttelijä Matt Damon on tullut suomalaisille tutuksi vuosien varrella paitsi lukuisista menestysrooleistaan, myös sukujuuristaan. Torstaina 50-vuotissyntymäpäiväänsä juhlistavan Damonin nimittäin tiedetään omaavan suomalaiset juuret, jotka ulottuvat aina Kemin Karihaaraan saakka.

Suomalaiset eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka ovat olleet innoissaan Oscar-voittajan kemiläisistä juurista. Myös Damon itse on vuosien saatossa nostanut useaan otteeseen esiin suomalaistaustansa. Vuonna 2014 IS:lle antamassaan haastattelussa näyttelijä antoi omalle geeniperimälleen jopa lempinimen.

– Äitini isä oli suomalainen, joten olen vartti-finski, Damon letkautti IS:lle.

Samaisena vuonna Damon puolestaan intoutui kehumaan yhteisöpalvelu Redditissä suomalaista koulutusta. Hän käytti Suomea esimerkkinä vastatessaan erään faninsa esittämään kysymykseen erilaisista koulutusjärjestelmistä ja opettajien oikeuksista.

– Ihmisiä alkaa kyllästyttää kuulla Suomesta, mutta he osaavat siellä asian paremmin kuin kukaan muu. Kun katsoo, miten he tekevät sen, selviää, että se on helppoa. Heillä on hyvin koulutettuja opettajia. Suomi vie voiton joka mittarilla. He pitävät luokkakoon pienenä ja käyvät aggressiivisesti köyhyyttä vastaan, Damon hehkutti tuolloin.

Vuonna 1992 Damon näytteli elokuvassa School Ties.­

Ben Affleck ja Matt Damon palkittiin Orcarilla elokuvan Will Hunting alkuperäiskäsikirjoituksesta.­

Kun Damon puolestaan vuonna 2019 tähditti kilpa-autoilusta kertovaa Le Mans 66 – Täydellä teholla -elokuvaa, otti hän Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa jälleen puheeksi suomalaiset juurensa.

– Vaikka suonissani virtaa suomalaista verta, en tiedä mitään F1-autoista, enkä osaa mainita yhtään suomalaista formulakuskia. Otan kuitenkin aina mielelläni kaikki kohteliaisuudet vastaan, kun minulle kehutaan suomalaiskuljettajia, Damon vitsaili IS:lle.

Näyttelijä on tunnustanut alkujaan luulleensa, että hänen sukunsa tulisi Suomen sijaan pitkälti Ruotsista. Kun Damonin veli muutamia vuosia sitten alkoi tutkia omaa geeniperimäänsä kuitenkin, selvisi, että veljesten suomalaiset verisiteet olivat huomattavasti vahvemmat kuin he olivat osanneet ajatella.

– Tuolloin paljastui, että isoäitini olikin ruotsalais-suomalainen, Damon kertoi Ellen DeGeneresille antamassaan haastattelussa vuonna 2019.

Kyseinen paljastus oli jo toinen Suomi-viittaus, jonka Damon lipsautti vieraillessaan Ellen DeGeneresin suositussa keskusteluohjelmassa marraskuussa 2019. DeGeneresin kuittailtua näyttelijälle tämän viiksistä, puolustautui hän vetoamalla geeniperimäänsä.

– Se johtuu pohjoiseurooppalaisista, ruotsalaisista ja suomalaisista, geeneistäni, Damon vitsaili.

Damon vuonna 1998 ilmestyneessä elokuvassa Rounders.­

Gwyneth Paltrow, Jude Law ja Matt Damon näyttelivät vuonna 1999 ilmestyneessä Lahjakas herra Ripley -elokuvassa.­

Ocean’s Eleveniä tähdittivät Matt Damonin lisäksi George Clooney, Brad Pitt, Elliott Gould ja Don Cheadle.­

Matt Damon ja Luciana Barroso ovat olleet naimisissa vuodesta 2005.­

Vaikka Damon on kertonut vuosien varrella ylpeänä kemiläisistä juuristaan, ei hän vieraile Suomessa usein. Vuonna 2014 jopa Suomen silloinen pääministeri Jyrki Katainen kutsui Oscar-voittajan vierailulle Suomeen, mutta Damon ei koskaan tarttunut tarjoukseen. Huhuja Damonin läsnäolosta Suomessa kuitenkin liikkuu tasaisin väliajoin.

– En käynyt Suomessa, mutta olin Norjassa, Damon tunnusti IS:lle kesällä 2019, kun hänen huhuiltiin majailevan Tampereella.

Damonin isoisä, Nils Johan Olafsson-Pajari lähti alun perin Kemin Karihaarasta siirtolaisena Yhdysvaltoihin vuonna 1907. Kemiläissyntyinen Heikki Lyttinen kertoi vuonna 2015 Lapin Kansalle antamassaan haastattelussa yllättyneensä, kun sai ensimmäistä kertaa kuulla olevansa sukua yhdelle Hollywoodin kirkkaimmista tähdistä. Lyttinen kun sattuu olemaan Damonin äidin pikkuserkku.

– Ensin ajattelin, ettei tämä voi olla totta ja onkohan tämä varmasti nyt niin kuin minulle on kerrottu. Vähintään siis pientä epäuskoa oli ilmassa. Mutta kun palasin kotiini ja ryhdyin tutkimaan asiaa, niin tottahan se oli, Lyttinen iloitsi Lapin Kansalle viisi vuotta sitten.