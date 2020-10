Sara Sieppi oli takuuvarma, että hänellä on korona – kertoi siitä kaikille ravintolassa: someraivo räjähti

Sieppi joutui vääntämään someseuraajilleen rautalangasta, ettei hän pyöri oireisena kaupungilla.

Juontaja ja sometähti Sara Sieppi, 29, on joutunut käymään koronatestissä. Sieppi kertoo asiasta Instagram-sivunsa stoorissa.

– Yritän ottaa takas elämästä kiinni. Olin siis eilen 99 % varma, että mul on korona. Kävin heti testeissä ja tulos tuli jo illalla ja se oli onneksi negatiivinen, Sieppi kertoo stoorissaan.

Tarkkanäköisiä someseuraajia jäi kuitenkin askarruttamaan, miksi Sieppi teki somepäivitystään ravintolasta käsin, vaikka oli kertomansa mukaan vasta eilen käynyt koronatestissä. Sieppi koki tarpeelliseksi selittää tilanne auki juurta jaksain.

– Mä haluun nyt korjata sen verran, että mulla ei siis ole mitään flunssan oireita. Mulla oli alkuviikosta tosi väsynyt, vetämätön ja semmoinen erikoinen olotila – semmoinen, että mä olin varma, että mulla on korona, Sieppi selventää.

Siepin seuraajat pohtivat muun muassa sitä, miksi tämä ei ole karanteenissa, tai käytä maskia ravintolassa asioidessaan.

– Koronavilkku ei hälyttänyt, kukaan mun läheisistä ei oo koronassa, eikä tosiaan ole mitään flunssan oireita. En ole siis flunssaisena pyörimässä ympäriinsä.

– Halusin tarkistaa, että mulla on kaikki varmasti hyvin, koska omassa päässä miettii kaikkia pahimpia skenaarioita, enkä halua missään nimessä tartuttaa muita. Niin kävin vaan kattoo, että kaikki on ok, ja kaikki oli ok, Sieppi kuittaa Instagramissa.