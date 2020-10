Kohurokkari Tommy Lee lipitti litratolkulla vodkaa päivittäin – lääkärin sanat saivat silmät selälleen

Rumpali Tommy Lee havahtui alkoholismiinsa vuosi sitten. Hän hakeutui vieroitushoitoon ja on pysynyt siitä saakka kuivilla.

Mötley Crüe -rokkari Tommy Lee, 58, paljastaa Yahoo!:n tuoreessa haastattelussa häkellyttäviä yksityiskohtia alkoholinkulutuksestaan. Rokkari väittää juoneensa joka päivä litratolkulla vodkaa ja olleensa humalassa käytännössä koko ajan.

Leen mukaan suurimpana syynä hänen valtavaan alkoholinkäyttöönsä oli tylsistyminen. Hän oli päättänyt hektisen kiertue-elämän päätteeksi, ettei tekisi pitkään aikaan yhtään mitään, joten lopulta hän vain oleili kotona, lillui uima-altaassaan ja joi. Pian alkoholinkäyttö riistäytyi käsistä.

– En tehnyt kirjaimellisesti mitään. Minä vain hilluin, join ja join. On hullua, etten tajunnut sitä ennen kuin vasta aivan lopussa. Ajattelin, että ”Ei hitto äijä, tämän on loputtava. Tämä on vitun mielenvikaista”, Lee kertoo Yahoo!:n haastattelussa.

Lee väittää, että hän joi pahimmillaan käsittämättömät kaksi gallonaa vodkaa päivässä. Määrä vastaa noin 7,5 litraa. Rokkarin mukaan hänen päivät täyttyivätkin lähinnä vodkan lipittämisestä ja kotona vetelehtimisestä.

– Minä join tylsyyteeni. Heräsin, kaadoin lasin täyteen vodkaa ja pienen tipallisen karpaloa tai limonadia.

– Se oli vitun hullua, rokkari myöntää.

Kun Lee tajusi, että alkoholista oli tullut hänelle ongelma, meni hän perusteelliseen lääkärintarkastukseen. Yllättäen lääkäri kuitenkin totesi rokkarille, että hänen maksansa oli kunnossa ja hän oli muutenkin täysin terve.

– Minä olin ihan, että sekoititko paperini toiseen tyyppiin, jonka sukunimi on Lee? On pakko olla jotakin... Lee ihmettelee.

Rokkarin mukaan alkoholi ei kuitenkaan ollut vaurioittanut hänen vartaloaan ja oli suoranainen ihme, että hän oli niin hyvässä kunnossa tai ylipäätään elossa.

Siitä huolimatta lääkäri oli sitä mieltä, että Lee joi niin valtavia määriä, että hänen alkoholinkulutuksensa asetti hänet hengenvaaraan.

– Minusta tuli immuuni sille ja sitten tajusin, että vau, tämä on paljon. Oli aika painaa jarrua ja hankkiutua siitä eroon hetkeksi. En tiedä, onko se pysyvä asia, mutta tällä hetkellä en juo vodkaa.

New York Postin mukaan Lee raitistui lopulta vuosi sitten. Hänen vaimonsa Brittany Furlan, 34, oli äärimmäisen huolissaan puolisonsa alkoholinkäytöstä ja se auttoi rokkaria jättämään vodkapullonsa.

– Hän totesi, että ”Kulta, en usko että olen koskaan nähnyt kenenkään juovan noin paljon. Sinä pelotat minua, heräätkö enää? Heräänkö siihen, ettet enää hengitä?”. Ajattelin, ettei ole okei, että hän joutuu huolehtimaan sillä tavoin.

Hän hakeutui kuukauden katkaisuhoitoon ja on pysynyt nyt kuivilla muutamaa päivää vaille vuoden.

Lee ja Furlan menivät naimisiin talvella 2019. Avioliitto on Furlanin ensimmäinen. Tommy Lee sen sijaan tunnetaan vaiherikkaasta rakkauselämästään ja avioliitto on hänelle jo neljäs. Lee on ollut aiemmin naimisissa Elaine Starchukin, Heather Locklearin ja Pamela Andersonin kanssa.

Tommy Lee meni naimisiin puolisonsa Brittany Furlanin kanssa helmikuussa 2019.­

Tällä hetkellä Lee keskittyy uuteen musiikkiinsa. Hän on työstänyt kahden vuoden ajan uutta albumiaan ja suunnittelee palaavansa tien päälle sitten, kun koronatilanne sen mahdollistaa.

Vuonna 2015 lopettaneen Mötley Crüen oli määrä tehdä näyttävä paluukiertue tänä vuonna, mutta koronapandemian vuoksi se peruuntui. Rockyhtyeen jäsenet palkkasivat paluutaan varten kuntovalmentajia ja aikoivat treenata itsensä huippukuntoon ennen kiertuettaan.