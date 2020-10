Nicole Kidmanilta harvinaisia kommentteja avioliitostaan Tom Cruisen kanssa – kiistää tiukasti villin huhun

Nicole Kidmanin ja Tom Cruisen avioliitto oli 90-luvulla yksi maailman seuratuimmista rakkaustarinoista.

Nicole Kidman, 53, on antanut harvinaisia kommentteja koskien hänen ja Tom Cruisen, 58, avioliittoa ja sen viimeisiä vuosia.

Kidman palaa The New York Timesin haastattelussa vuoteen 1999, jolloin hän kuvasi silloisen aviomiehensä kanssa Stanley Kubrickin klassikkoelokuvaa Eyes Wide Shut. Tosielämän pariskunta esitti myös elokuvassa avioparia.

Fanit ovat katsoneet elokuvan uudestaan ja uudestaan yrittäen löytää siitä syitä Hollywoodin superparin eroon. Kidmanin ja Cruisen 11 vuoden mittainen avioliitto päättyi muutama vuosi elokuvan valmistumisen jälkeen, eikä sitä ole liiemmin sen koommin kommentoitu.

Cruise ja Kidman elokuvassa Eyes Wide Shut.­

Eräässä elokuvan tunnetussa kohtauksessa Kidman tunnustaa vastanäyttelijälleen olleen tätä kohtaan uskoton. Erouutisen jälkeen kohtaus nosti pinnalle kysymyksen siitä, oliko Kidmanin repliikissä todenperää.

Kidman kiistää The New York Timesin haastattelussa, että hänen repliikkinsä elokuvassa olisivat heijastuneet hänen omasta avioliitostaan.

– Se saattoi sopia tarinaan, jonka ihmiset tekaisivat, mutta itse en nähnyt asiaa niin, Kidman kommentoi.

– Olimme tuolloin onnellisesti naimisissa.

Kidman kertoo, että elokuvanteon lomassa pariskunta rentoutui ajamalla kartingia.

– Saatoimme vuokrata paikan ja käydä ajamassa kolmelta aamuyöllä. En tiedä mitä muuta sanoa. Ehkä minulla ei ole kykyä katsoa taakseni ja analysoida sitä. Tai sitten en halua tehdä niin, Kidman pohtii haastattelussa.

Hollywoodin superpari Eyes Wide Shutin ensi-illassa Lontoossa syyskuussa 1999.­

Stanley Kubrickilla on maine tiukasta ohjaajan otteestaan. Se on yksi syy siihen, että rankan työrupeaman on spekuloitu vaikuttaneen Kidmanin ja Cruisen välirikkoon. Elokuvaa kuvattiin peräti kaksi vuotta.

Kidmanilla on kuitenkin vain hyviä muistoja noista ajoista ja maineikkaan ohjaajan kanssa työskentelystä.

– Meillä oli kaksi lasta ja asuimme pääosin asuntovaunussa kuvauspaikalla, teimme ruuaksi spaghettia, koska Stanley halusi toisinaan syödä kanssamme. Työskentelimme maailman parhaan elokuvantekijän kanssa ja opimme omista elämistämme ja nautimme elämästä kuvauspaikalla, Kidman muistelee.

Eyes Wide Shut jäi Kubrickin viimeiseksi ohjaustyöksi. Legenda kuoli sydänkohtaukseen 70-vuotiaana vain kuusi päivää sen jälkeen, kun elokuvan loppukohtaus oli kuvattu.

Kidmanin roolihahmon nimi elokuvassa Eyes Wide Shut on Alice Harford.­

Kidmanilla ja Cruisella on kaksi yhteistä lasta, Bella, 27 ja Connor, 25. Pari adoptoi lapset mentyään naimisiin vuonna 1990. Kidman on ollut vuodesta 2006 saakka naimisissa kantrilaulaja Keith Urbanin kanssa ja pariskunnalla on kaksi tytärtä.

Cruise puolestaan meni samaisena vuonna naimisiin näyttelijä Katie Holmesin kanssa. Heidän yhteinen tyttärensä oli syntynyt aiemmin samana vuonna. Pariskunta erosi vuonna 2012. Ennen Kidmania Cruise oli naimisissa näyttelijä Mimi Rogersin kanssa. Hän on siis ollut aviossa kolmesti.