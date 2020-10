Maria Veitolalta leikattiin valtava kasvain rintaontelosta – julkaisi rajun kuvan sairaalavuoteelta

Maria Veitolalta löytyi rintaontelosta jättimäinen kasvain, joka on nyt leikattu.

Maria Veitola on elänyt kuukausia valtavan kasvaimen kanssa.­

Juontaja, kirjailija ja toimittaja Maria Veitola kertoo Instagram-tilillään, että häneltä on leikattu suuri kasvain rintaontelosta. Veitola julkaisi tilillään kuvan Meilahden sairaalasta.

– Terkut Meilahden sairaalasta. Multa leikattiin jättimäinen kasvain rintaontelosta. Kirurgin mukaan todennäköisesti hyvänlaatuinen kasvain (patologilta tulee vielä varmistus) oli kietoutunut ruokatorven ympärille painaen sydäntä sekä palleaa, Veitola kertoo Instagramissa.

Veitolan mukaan hän sai tietää kasvaimesta jo vuoden alussa.

– Kasvain löytyi varjoainekuvauksessa joulukuussa, ja sain tietää siitä tammikuussa. ”Hurja löydös”, sanoi lääkäri ja laittoi mut leikkausjonoon. Leikkausaika tulisi viikon varoitusajalla, ja toipumiseen pitäisi varata kuukausi. Hoitotakuun mukaan leikkaus pitäisi tehdä 6 kk kuluessa. ”Mutta ei me niin kauan voida sun tapauksessa odotella”, sanoi lääkäri, Veitola kertoo.

Veitolan mukaan kaikki ei kuitenkaan mennyt niin kuin piti, vaan hän kertoo odottaneensa pääsyä leikkaukseen kuukausitolkulla.

– Maaliskuussa soitin osastolle ja kysyin, miten korona mahtaa vaikuttaa leikkausjonoon ”ei mitenkään”, mulle vastattiin. Kesäkuun alussa soittelin uudelleen ihmetellen, miksi kutsua leikkaukseen ei ole tullut. ”Kaikki leikkaussalit yhtä lukuun ottamatta on kiinni ja henkilökunta koulutettu koronan tehohoidon tarpeisiin”, kerrottiin. Leikkaukseni siirtyisi pitkälle tulevaisuuteen, Veitola kirjoittaa.

Veitola myöntää, että hän on ollut tilanteeseen hyvin pettynyt ja hän on ollut vihainen siitä, ettei häneen ole oltu yhteydessä leikkaukseen liittyen.

– Tietoa olen saanut vain, kun olen itse soittanut ja vaatinut. On ollut henkisesti tosi raskasta elää pelossa ja epävarmuudessa. Edes tekstiviesti siitä, että hoitotakuu ei päde ja korona vaikuttaa isosti leikkausjonoihin, olisi ollut kiva, juontaja tilittää.

Pitkästä odotuksesta huolimatta Veitola kertoo olevansa erittäin tyytyväinen siihen hoitoon, mitä hän nyt on lopulta saanut.

– Nyt kun olen täällä 9 kk odotettuani, olen saanut mielettömän hyvää hoitoa. Parasta mahdollista. Leikkaus meni hyvin, olen siitä tosi onnellinen. Hoitohenkilökunta on aivan mahtavaa. Kirurgi, lääkärit, hoitajat, sairaala-apulaiset, vahtimestarit, fysioterapeutti. Ystävällisiä, täsmällisiä, sydämellisiä, kiireettömiä ja paneutuvia mega-ammattilaisia. Mulla on ollut leikkauksen jälkeen järisyttävät kivut ja järisyttävät kipulääkkeet. Silti, läsnäolevan ja empaattisen henkilökunnan ansiosta on ollut koko ajan turvallinen olo.

Veitola toivoo, että myös muut leikkausjonossa olevat potilaat pääsisivät pian hoitoon. Hän myös lähettää tsemppiterveisensä niille ammattilaisille, jotka jonoja yrittävät purkaa.