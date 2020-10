Alexa, 28, tienaa yhdellä somepäivityksellä enemmän kuin keskivertosuomalainen viikossa – näin syntyy yli tuhannen euron arvoinen Instagram-kuva

Alexa Mac Donald-Thomé eli tutummin Alexa Dagmar tutustui Instagramiin noin seitsemän vuotta sitten.

Suomen seuratuimpiin bloggaajiin lukeutuvalle Alexa Mac Donald-Thomélle, tutummin Alexa Dagmarille, kymmenvuotissyntymäpäiväänsä juhliva Instagram tuli tutuksi noin seitsemän vuotta sitten. Bloggaamisen jo 2010-luvun alussa aloittanut Alexa alkoi tuolloin monien muiden tapaan julkaista sovelluksessa satunnaisia kuvia, niiden sisältöä sen kummemmin miettimättä.

– Siihen aikaan Instagramissa julkaistiin materiaalia lähinnä silloin, kun muistettiin. Kuvia skumppalaseista, illanvietoista kavereiden kanssa tai raejuustolla höystetystä kaurapuurosta jonkun räikeän retrofiltterin läpi. Sisältöä ei juuri mietitty, eikä Suomessa vielä ymmärretty henkilöbrändäyksen tärkeyttä samalla tavalla kuin tänä päivänä, Alexa muistelee sovelluksen alkutaivalta.

– Muutaman vuoden sisällä Instagramiin tuotettu sisältö alkoi kuitenkin muuttua jo hyvin harkituksi. Tehtiin todella siloiteltuja kuvia, joiden sisältöä mietittiin hyvin pitkälle. Instagram-tilistä tuli monille eräänlainen portfolio, hän lisää.

28-vuotiaan Alexa Dagmarin Instagramin käyttö alkoi kuten kenen tahansa muun, ystävien välisenä kuvien jakamisena ihan arkisesta elämästä.­

Vuosien varrella Instagramista on tullut sisältöä ammatikseen tuottavalle Alexalle, 28, yksi tärkeimmistä työvälineistä. Ensimmäiset kaupalliset yhteistyönsä Alexa muistaa tehneensä noin viisi vuotta sitten, jolloin vaikuttajamarkkinointia hyödynsivät jo monet kansainväliset brändit ja yritykset. Merkittävästä tulonlähteestä ei kuitenkaan vielä tuolloin voitu puhua.

– Sen jälkeen myös Suomessa alettiin herätä Instagramin tarjoamiin kaupallisiin mahdollisuuksiin, mutta vielä silloin Instagram ei ollut missään nimessä kenellekään se ensisijainen markkinointikanava. Tein silloin Instagramissa lähinnä satunnaisia yhteistöitä ja kampanjoita, Alexa selittää.

Tammikuussa Alexa kertoi omalla YouTube-kanavallaan nostavansa yritykseltään palkkaa kuukausittain noin 5 000 euroa. Alexa arvioi, että tänä päivänä kaupalliset Instagram-yhteistyöt muodostavat noin 40 prosenttia hänen tuloistaan. Hän saa lähes päivittäin viestejä, joissa yritykset lähestyvät häntä kaupalliseen yhteistyön toivossa, mutta suurimmasta osasta tarjouksista Alexa kertoo kieltäytyvänsä.

– Kaikkeen en voi suostua, sillä en halua, että Instagram-tililläni on kaupallisia yhteistöitä viikon jokaisena päivänä. Toisinaan tulee myös pyyntöjä, jotka eivät ole millään tapaa relevantteja tai joista ei tarjota lainkaan rahallista korvausta, Alexa selittää.

– Otan paljon yrityksiin myös itse yhteyttä. Minulla on töissä täysipäiväinen edustaja, joka auttaa minua myymään sellaisille yrityksille, joiden kanssa haluan tehdä yhteistyötä. Suurin osa kanavissani näkyvistä yhteistöistä onkin lähtenyt liikkeelle omasta aloitteestani, sillä koen sellaiset yhteistyöt kaikista hedelmällisimmiksi, hän jatkaa.

Ei ole salaisuus, että Instagramin avulla voi parhaimmillaan ansaita huimia summia. Alexan kaltaisen vaikuttajan kohdalla yhden Instagram-kuvan hinta kohoaa lähes poikkeuksetta yli tuhanteen euroon. Alexa kuitenkin muistuttaa, että yhden kaupallisen yhteistyön toteuttaminen saattaa vaatia häneltä parhaimmillaan useiden päivien työpanoksen.

– Todellinen työmäärä ei ole vain sitä, että napataan yksi kuva ja julkaistaan se Instagramissa, vaan taustalla voi olla tunteja taustatyötä, monia palavereja, kymmeniä sähköposteja ja sopimusneuvotteluja. Harva tulee ehkä ajatelleeksi, että kaupalliset yhteistyöt vaativat usein myös virallisia sopimuksia ja asianajajan työtunteja, Alexa selittää.

– Yleensä minulla on jo yritystä lähestyessäni olemassa valmis presentaatio, jonka esitän asiakkaalle. Yritykselle tulee myös aina raportoida yhteistyön lopputuloksista. Työtäni voisi kuvailla pienen mainostoimiston pyörittämiseksi, hän lisää.

Alexan mukaan Instagramin käytössä on ollut havaittavissa samankaltaisia trendejä kuin esimerkiksi muodissa ja pukeutumisessa. Enää Instagramin käyttäjät eivät kaipaa samanlaista siloiteltua ja jopa muotilehtimäistä sisältöä kuin he tekivät vielä muutamia vuosia sitten. Alexa itse on tästä kehityksestä mielissään.

– Olen hieman sellainen analytiikkafriikki ja analysoin paljon myös tuottamaani sisältöä, mikä toimii ja mikä ei. Luulen, että tällainen tarkkaan harkittu ja viimeistelty sisältö ikään kuin saturoitui. Kun ihmiset alkoivat näkemään sitä liikaa, se lakkasi olemasta kiinnostavaa, Alexa pohtii.

– On ollut mielekästä huomata, että viimeisen vuoden aikana Instagram on palannut tavallaan juurilleen. Sellainen rosoisempi ja spontaanimpi sisältö kiinnostaa tänä päivänä viimeisen päälle siloiteltuja kuvia enemmän. Se on musta todella siistiä, hän hehkuttaa.

Näin Instagram muuttuu rahaksi

Kun kuvapalvelu Instagram lanseerattiin kymmenen vuotta sitten, oli sen tarkoituksena olla yksinkertaisesti alusta, jonka avulla ihmiset voisivat jakaa ottamiaan kuvia muille. Sittemmin Instagramin luonne on muuttunut oleellisesti ja tänä päivänä palvelu on monille ympäri maailman myös olennainen tulonlähde. Instagramin avulla tahkotaan maailmalla huimia summia.

– Instagram on ollut jo noin kolmen vuoden ajan myös Suomessa se sosiaalisen median kanava, jota yritykset pääasiallisesti markkinoinnissaan suosivat. Tänä päivänä yksittäinen ihminen voi seuraajamäärästä ja yrityksestä riippuen tienata yhdellä Instagram-kuvalla satoja ellei jopa tuhansia euroja, vaikuttajamarkkinoinnin strategi Varpu Rusila Ping Helsingistä selittää.

Vaikuttajamarkkinoinnin strategi Varpu Rusila muistuttaa, että suuri seuraajamäärä ei välttämättä ole edellytys Instagramin avulla tienaamiseen.­

Avain Instagramin avulla tienaamiseen on vaikuttajamarkkinointi. Yksinkertaistettuna tällä tarkoitetaan sitä, että yrittäjä ostaa Instagramista mainostilaa samalla tavalla kuin esimerkiksi sanomalehdestä tai televisiosta. Kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, mainospaikan yritykselle tarjoaa kuitenkin televisiokanavan tai lehtipalstan sijaan yksittäinen ihminen. Näitä ihmisiä kutsutaan sosiaalisen median vaikuttajiksi.

– Vaikuttajamarkkinointi perustuu siihen, että joku, johon asiakas luottaa, suosittelee hänelle jotakin tuotetta tai palvelua. Se herättää ostajassa paljon vahvemman tunnereaktion verrattuna siihen, että yritys mainostaisi tuotetta itse, Rusila selittää.

Nykyään vaikuttajamarkkinointi Suomessa ei ole pelkästään kulutuslähtöistä.

– Nykyään vaikuttajamarkkinointi Suomessa ei kuitenkaan ole pelkästään kulutuslähtöistä, vaan ihmisiä voidaan sen avulla esimerkiksi kannustaa parempiin valintoihin, kuten pysymään kotona korona-aikaan, hän jatkaa.

Rusilan mukaan on yleinen harhaluulo, että sosiaalisen median vaikuttajalta edellytettäisiin tiettyä seuraajamäärää, jotta tämä voisi myydä palveluitaan yrityksille. Seuraajamäärää paremmin vaikuttajan ”arvoa” yritykselle kuvaa se, kuinka paljon hän on aidossa vuorovaikutuksessa seuraajiensa kanssa. Rusila muistuttaa, että suuri merkitys on myös sillä, mitä yritys toivoo saavansa yhteistyöltä vaikuttajan kanssa.

– Jos yritys tavoittelee tuotteelleen tai palvelulleen mahdollisimman paljon tunnettuutta, voi vaikuttajaksi valikoitua esimerkiksi julkisuuden henkilö, jota seuraavat sadattuhannet ihmiset. Jos yritys taas kaipaa ennen kaikkea ostajia, parempi valinta saattaa olla vaikuttaja, jolla on pienempi seuraajamäärä, mutta hyvin kaverillinen suhde seuraajiinsa, Rusila avaa.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että jotta tällä voisi rikastua, se vaatii ihan mielettömän pitkäjänteistä työtä vaikuttajalta. Sisällöntuotantotyö on todella aikaa vievää. Se vaatii vaikuttajalta sitoutumista paitsi omiin arvoihinsa, myös seuraajiinsa, hän muistuttaa.