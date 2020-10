Dolly Parton, 74, suunnittelee riisuutuvansa uudelleen Playboylle – tällainen oli laulajalegendan ikoninen kansikuva 42 vuotta sitten

Dolly Parton poseerasi Playboyn kannessa vuonna 1978. Nyt hänellä on suuret suunnitelmat uuden kuvan varalle.

Laulajalegenda Dolly Parton täyttää tammikuussa 75 vuotta ja hänellä on syntymäpäiväänsä varten varsin vauhdikas suunnitelma. Daily Mailin mukaan Parton nimittäin harkitsee riisuutuvansa uudelleen Playboylle, mikäli pääsee sopimukseen asiasta lehden kanssa.

Parton poseerasi ensi kertaa maailmankuulun lehden kansikuvassa 42 vuotta sitten lokakuussa 1978. Hän oli pukeutunut ikoniseen kuvaan niukkaan, olkaimettomaan mustaan yläosaan, mustiin korviin ja kimaltelevaan kaulukseen ja rannekkeisiin. Tuolloin 32-vuotias Parton oli ensimmäinen kantritähti, joka nähtiin Playboyn kannessa.

32-vuotias Parton Playboy-lehden kannessa syksyllä 1978.­

Parton kertoo nyt BBC:n Scott Mills and Chris Stark -podcastissa, että hänellä on uusille Playboy-kuvilleen selkeä ehto. Hänen mukaansa niiden pitäisi nimittäin olla ”hyvällä maulla” toteutettuja. Nykyään Playboyta julkaistaan ainoastaan digitaalisena versiona.

– Minä voisin tehdä sen, jos saisin tehdä sen hyvällä maulla, he haluavat sitä ja teemme sen yhteyteen hyvän haastattelun. Joten kyllä, olemme keskustelleet siitä, Parton myöntää syntymäpäiväprojektistaan.

Parton paljasti suunnitelmansa uusia Playboy-kuvansa jo aiemmin tänä vuonna. Tuolloin hän epäili, että voisi yhä mahtua samaan asuun kuin 42 vuotta sitten – ainakin rintojensa puolesta. Tähden mukaan hänen DD-kupin rintansa ovat nimittäin edelleen samaa kokoa.

– Voisin ehkä käyttää sitä (asua). Rintani ainakin ovat yhä samat, Parton totesi Entertainment Weeklyn mukaan.

Parton kertoi maaliskuussa, ettei hänellä ole mitään aikomusta jäädä eläkkeelle lähiaikoina, ja että uudet Playboy-kuvat olisivat hauska jatkumo hänen uralleen.

Dolly Parton konsertoi marraskuussa Nashvillessa.­

Suorasukainen Parton tunnetaan pitkän uransa lisäksi näyttävästä ulkonäöstään ja siitä, ettei hän häpeile myöntää käyneensä lukuisissa kauneusoperaatioissa. Dolly on Dolly -elämäkertakirja paljasti kuitenkin vuonna 2017, että Partonin rinnat ovat kohotusleikkausta lukuun ottamatta luomut.

– Minulla on ollut rinnat kahdeksanvuotiaasta lähtien. Kasvoin naiseksi nopeasti, ja näytin aikuiselta jo 11-vuotiaana, Parton on kertonut.

Parton on todennut aiemmin, ettei hän ollut luonnostaan nätti ja päätti siksi muokata ulkonäköään. Hän tiedostaa olevansa keinotekoisen näköinen, mutta asia ei haittaa häntä. Mikäli jokin asia laulajan ulkonäössä on vaivannut häntä, on hän muuttanut sen.

– Minä olen ottanut kaikki nipsaisut ja kiristykset, jotka olen voinut. Hyvä asia on, että minulla on oma lookkini. Minä näytän piirroshahmomaiselta eivätkä piirroshahmot ikäänny niin kauheasti, Parton totesi viime vuonna.

Tennesseessä syntynyt Parton tunnetaan pitkän linjan kantritähtenä, joka on tehnyt yli 50 vuotta kestäneen uran laulajana. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja nousi kantrimaailman huipulle 1970-luvulla. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Jolene, Joshua ja Coat of Many Colors.