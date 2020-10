Rosanna Kuljulta suoraa puhetta kauneusoperaatioista – katuu yhtä toimenpidettä ylitse muiden: ”Kun miettii jälkeenpäin...”

Rosanna Kulju kertoo podcastissaan katuvansa osaa hänelle tehdyistä kauneusoperaatioista.

Rosanna Kulju puhuu GRL GANG -podcastinsa tuoreessa jaksossa itseluottamuksesta, itsetunnosta ja niiden välisistä eroista. Jaksossa Kulju nostaa esille myös omat kauneusoperaationsa ja sen, ovatko kauneusleikkaukset vaikuttaneet itsetuntoon.

29-vuotias Kulju sanoo podcastissaan suoraan, ettei todennäköisesti olisi päätynyt hakeutumaan erilaisiin pistoshoitoihin, jollei niitä olisi ollut saatavilla esimerkiksi yhteistyökuvioiden takia.

Kauneusoperaatioihin hän hakeutui voitettuaan Miss Helsinki -kisan vuonna 2015.

– Koin kritiikkiä Miss Helsinki -kisan jälkeen, kun oli kissankokoisin kirjaimin joka paikassa, että ”rumin missi koskaan”. Se vaikutti paljon siihen, että lähdin kokeilemaan pistoshoitoja, Kulju sanoo podcastissaan.

– Mulla on ollut mahdollisuus yhteistyökumppaneiden kautta kokeilla eri hoitoja ja se on vaikuttanut siihen, että olen tehnyt niitä hoitoja. En rehellisesti sanottuna usko, että olisin muuten hakeutunut erilaisiin pistoshoitoihin, Kulju sanoo podcastissaan.

Kulju sanoo, ettei mielellään puhu kauneusoperaatioistaan julkisuudessa, mutta hän haluaa olla avoin asiasta someseuraajiensa takia.

– Pitää olla realistinen siitä, mitä on tehnyt. Se ei anna oikeaa kuvaa ihmisille, jos ei kerro toimenpiteistä.

Rosanna Kulju tuli suurelle yleisölle tutuksi Miss Helsinki -kisoista vuonna 2015. Sitä ennen hänet oli nähty Ylen Rintheessä-sarjasta, jossa seurattiin Levin hiihtokeskuksessa työskentelevien nuorten elämää.­

Kulju sanoo, etteivät kauneusoperaatiot ole nostattaneet hänen itsetuntoaan. Hän kuvailee GRL GNG -podcastissa katuvansa tiettyjä operaatioita, joita hänelle on tehty. Kulju sanoo kokevansa, että esimerkiksi erilaiset täyteaineet eivät ole olleet hänelle tarpeellisia.

– Kadun oikeasti huulien täyttämistä, joka on loputon suo. Kun niitä lähtee täyttämään, niin voi tulla arpikudosta ja niitä voi joutua korjailemaan. Monet kokeilemani täyteaineet ovat olleet aivan turhia. Kun miettii jälkeenpäin, niin mitäköhän silloin mietti.

– Jos saisin päättää nyt, että laittaisinko rintaimplantit, niin miettisin kaksi kertaa laittaisinko. Niitä en kuitenkaan kadu.

–Rosanna 20 vuotta, joka teki rintaleikkauksen, ja Rosanna 29 vuotta tässä nyt, ovat kaksi täysin eri ihmistä. Nyt kun katsoo taakse, niin miettii monesti tiettyjen hoitojen ja juttujen kohdalla, että miksi kukaan ei sanonut ”ei”, Kulju sanoo podcastissaan.­

Kulju on kertonut IS:lle aiemmin testanneensa erilaisia toimenpiteitä: hänen silmänalusiaan ja poskiaan on täytetty ja kulmakarvoja nostettu. Hänelle on myös laitettu mesolankoja kasvoihin ja hän kertoi käyvänsä laitattamassa botoxia otsaansa.

– Olen niin kyllästynyt siihen, kun ihmiset sanovat, että olet tehnyt niin paljon kauneusleikkauksia. Olen tehnyt rintaleikkauksen ja kokeillut huulitäytteitä, Kulju totesi IS:n haastattelussa viime vuonna.