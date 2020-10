Kohukaunotar Katie Price tatuoi uuden miesystävänsä kasvot ihoonsa parin kuukauden seurustelun jälkeen – fanit tyrmistyivät lopputuloksesta

Katie Price julistaa rakkauttaan nyt parisuhdetatuoinnilla.

Katie Price ja Carl Woods ovat seurustelleet vasta muutaman kuukauden ajan, mutta jo nyt he ovat tatuoineet toistensa kasvot ihoonsa.­

Brittiläinen glamourmalli ja tv-persoona Katie Price, 42, on rakastunut nainen. Myrskyisästä rakkauselämästään tunnettu kohukaunotar on seurustellut uuden miesystävänsä Carl Woodsin kanssa vasta neljän kuukauden ajan, mutta Price on jo nyt valmis vannomaan ikuista rakkautta 31-vuotiaalle Woodsille.

Price kertoo YouTube-kanavallaan hänen ja tosi-tv-tähti Woodsin käyneen hankkimassa rakkaustatuoinnit. Price tatuoi käsivarteensa uuden miesystävänsä kasvot, ja Woodsin kättä puolestaan koristavat Pricen kasvot.

Tämän lisäksi Pricen rannetta koristaa nyt teksti ”Katie ja Carl”. Käsivarteensa hän on tatuoinut myös tekstin ”PriceyWoods”.

Katie Price ja Carl Woods ottivat rakkaustatuoinnit.­

Glamourmalli hihkuu YouTubessaan haluavansa lisää Woodsille omistettuja tatuointeja.­

Katie Price sanoo YouTube-videollaan haluavansa tatuoida koko käsivartensa täyteen muun muassa viiden lapsensa kuvilla.

– Tatuointi ei ole vielä valmis. Haluan käsivarren täyteen kuvia lapsistani ja Carlista, Price kujertaa.

– Tatuoiminen oli tuskallista, mutta täynnä rakkautta.

Jos video ei näy selaimellasi, niin voit katsoa sen myös tästä.

Glamourmallin YouTube-kanavalla fanit kuvailevat tatuointeja ”kammottaviksi”. Kommenteissa veikataan, etteivät Carl Woodsin kasvot kauaa koreile Pricen käsivarressa.

– Aivan kammottavat tatuoinnit. Eiväthän ne edes näytä yhtään heiltä!

– Jos he eroavat, niin Katie joutuu taas poistattamaan tatuointinsa, YouTubessa kirjoitetaan.

– Minua naurattaa. Oliko tatuoija kenties sokea?

– Katie tulee katumaan näitä tatuointeja...

– Leukani kirjaimellisesti loksahti nämä nähdessäni.

– Suhde päättyy karmeasti, sanokaa minun sanoneen.

Love Island -ohjelmasta julkisuuteen ponnahtanut Carl Woods on hoivannut molemmat jalkansa murtanutta Katie Pricea tänä syksynä.­

Katie Price on aikaisemminkin ottanut rakkaustatuointeja, mutta päätynyt peittämään suurimman osan kuvista. Pricen ihoa on koristanut muun muassa ex-mies Peter Andren nimi, mutta kun pari erosi, Price peitti miehen nimen ruusutatuoinnilla.

Näin kävi myös ex-miesystävä Leandro Pennalle omistetulle rakkaustatuoinnille. Price tatuoi rakkaudenhuumassa miehen nimen ihoonsa, mutta kun suhde hiipui, peitti Price tatuoinnin hevosen kuvalla.