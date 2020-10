Jamie Lee Curtis tunnusti ikävöivänsä Ismo Leikolan vitsejä – läväytti samalla julki erikoisen yhteytensä Suomeen

Koomikkotähti Ismo Leikola on parhaillaan Suomessa tekemässä kiertuettaan. Yhdysvalloissa häntä on jo kuitenkin ehditty ikävöidä.

Yhdysvalloissa uraa luova stand-up-koomikko Ismo Leikola palasi muutama viikko sitten Suomeen tekemään syksyn kiertueen.

Koomikkotähti julkaisi Instagramissaan päivityksen, jossa hän kertoo viipyvänsä Suomessa muutaman kuukauden. Hän sanoo viettäneensä aikaa luonnossa ja iloitsee, kun Suomessa koronatilanteesta huolimatta arki on jatkunut kohtalaisen normaalina Los Angelesiin verrattuna.

– Täytyy sanoa, että on ollut mahtavaa. 14 päivän karanteenin jälkeen minulle selvisi, että elämä täällä on paljon normaalimpaa kuin Los Angelesissa. Olen jopa syönyt lounaan ravintolassa. Jännittävää. Vietin myös aikaa luonnossa Ukkohallassa Pohjois-Suomessa. Todella miellyttävää, todella hiljaista ja todella suomalaista, Leikola kirjoittaa päivityksessään.

Samalla Leikola paljastaa kirjoittaneensa kirjan Angelika-vaimonsa kanssa. Leikolan mukaan kirjassa käsitellään Yhdysvaltoihin muuttamista, komedian tekemistä Hollywoodissa sekä muita parin kokemuksia.

Päivitys keräsi runsaasti kommentteja eri puolilta maailmaa ja kiinnitti muun muassa näyttelijä Jamie Lee Curtisin huomion. Palkittu Hollywood-näyttelijä tunnusti ikävöivänsä suomalaiskoomikon vitsejä ja toivoi hänen palaavan pian takaisin Yhdysvaltoihin.

– Tule pian takaisin. Me tarvitsemme huumoriasi, Curtis, 61, hehkuttaa.

Näyttelijän kommentti sisälsi myös erikoisen yhteyden Suomeen, nimittäin Curtisin mukaan hänen äidilleen oli tarjottu suurlähettilään paikkaa Suomesta vuonna 1964 presidentti Lyndon B. Johnsonin hallinnon alaisuudessa.

– Toivoin, että hän olisi ottanut sen, koska se olisi varmasti ollut mahtava kokemus, hän kirjoittaa.

Jamie Lee Curtisin äiti Janet Leig, oikealta nimeltään Jeanette Helen Morrison, tunnettiin parhaiten roolistaan Alfred Hitchcockin kauhuelokuvassa Psyko. Hän kuoli vuonna 2004.

Jamie Lee Curtis tuli alkujaan tunnetuksi Halloween-elokuvista. Hänet on nähty kauhugenren lisäksi muun muassa monissa komediaelokuvissa, kuten Perjantai on pahin.­

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Curtis hehkuttaa suomalaistähteä. Keväällä Curtis jakoi Instagramin Tarinat-osiossa yli 2,8 miljoonalle seuraajalleen pätkän Leikolan shit-sanaa käsittelevästä stand-up -esityksestä. Useat Hollywood-tähdet lumonneessa vitsissä Leikola kävi läpi shit-sanan käyttöä englannin kielessä ja ihmetteli, miten moninaisilla tavoilla sitä voi hyödyntää.

– Minusta vaikein sana Yhdysvalloissa on shit (paska). Luulin, että se on helppo, ja että tiedän mitä paska tarkoittaa. Kävi ilmi, etten tiedä paskaakaan, Leikola heitti.

Ismo Leikola toivoo, ettei hänen keikkojaan jouduta perumaan koronakurimuksen takia.­

Ismo Leikola on kerännyt näyttävästi nimeä Yhdysvalloissa, missä hän on asunut jo pitkään ja keikkaillut ahkerasti. Leikola on saanut maassa huomiota muun muassa esiintymällä Conan O’Brienin talk show’ssa.

Videoita Leikolan esiintymisestä on katsottu netissä miljoonia kertoja, ja erityisesti hänen ass- ja shit-sanoja käsittelevät heittonsa ovat olleet suosittuja. Leikola hyödyntää vitseissään ulkomaalaisuuttaan ja sitä, millaista on tulla muualta maailmasta Amerikkaan ja opetella sen yhteiskunnan tapoja ja sääntöjä.