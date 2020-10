Näyttelijä Drew Barrymore avautuu rajusta lapsuudestaan: ajautui huumeriippuvaiseksi vain 12-vuotiaana – yritti lopulta äärimmäistä tekoa

Drew Barrymore on rakentanut itselleen upean uran, mutta tähden lapsuus oli kaikkea muuta kuin onnellinen.

Näyttelijätähti Drew Barrymore nousi tunnetuksi jo lapsena, jolloin hän esiintyi huippusuositussa E.T.-elokuvassa vuonna 1982. Nyt Barrymore, 45, puhuu The Sunin harvinaisessa haastattelussa lapsuudestaan ja siitä, miten hänen elämänsä oli suistua pahasti raiteiltaan jo hyvin nuorena.

Barrymore paljastaa tuoreessa haastattelussa, että hän oli koukussa huumeisiin jo 12-vuotiaana. Hän oli ajautunut käyttämään muun muassa kokaiinia ja marihuanaa.

– En tiedä, miten olen selvinnyt tähän pisteeseen elämässäni. En koskaan unohda, miten onnekas olen, Barrymore kertoo The Sunille.

Vuonna 1984 Barrymore nähtiin Firestarter-elokuvassa.­

Lupaavan näyttelijälahjakkuuden ongelmat alkoivat kotioloista. Isä John jätti perheen Barrymoren ollessa vain kuuden kuukauden ikäinen. Yhteys isään katkesi eikä palannut ennalleen.

Vain 12-vuotias Barrymore kulki lopulta villiä ja juhlientäyteistä elämää eläneen äitinsä Jaidin mukana klubilta toiselle. Erityisesti he viihtyivät tunnetulla Studio 54 -klubilla.

– Olin silloin bilehile, Barrymore kertoo.

Hän myöntää juoneensa ensin viitisen kertaa viikossa. Pian vain 12-vuotiaan Barrymoren elämään olivat kuin varkain tulleet huumeet, kuten marihuana ja kokaiini.

Elokuva-alan piirit olivat sen verran pienet, että lupaavan lapsinäyttelijän tilanne kantautui myös hänen pomojensa korviin.

– He vain kirjoittivat minut ulos, ja valitettavasti ymmärsin sen täysin, Barrymore myöntää.

Drew Barrymore 20-vuotiaana.­

Elokuva-alalta pois potkittu Barrymorre masentui ja yritti 14-vuotiaana viedä hengen itseltään. Pohjamutiin ajautunut Barrymore pääsi kuitenkin onneksi vieroitushoitoon eikä yrittänyt toista kertaa äärimmäistä tekoa.

Tärkeänä etappina parantumisessa oli kunnollinen irtiotto äidistä. Barrymore kertoo haastattelussa vaatineensa laillista irtisanoutumista biologiseen äitiinsä. Barrymore sai kuin saikin lopulta tahtonsa läpi oikeudessa, kun tuomari julisti, ettei 15-vuotias Barrymore ollut enää vanhempiensa holhouksen alaisena.

Barrymore aloitti pian oman elämänsä ja muutti ensimmäiseen omaan asuntoonsa Hollywoodissa. Töitä löytyi läheisestä kahvilasta tarjoilijana.

– En ollut siinä kovin hyvä, Barrymore muistelee nyt nauraen.

Drew Barrymore kiittää karua lapsuuttaan, koska hän osaa arvostaa asioita nyt eri tavalla.­

Kaipuu näyttelemisen pariin oli kova. Entisen, huumeiden ja alkoholin täyttämän elämänsä taakse jättänyt Barrymore yritti sinnikkäästi takaisin elokuva-alalle. Onni potkaisi 17-vuotiaana, kun hän pääsi näyttelemään Poison Ivy -elokuvaan.

– Tiedän, miltä tuntuu menettää asioita ja tehdä niiden eteen sen jälkeen töitä, hän toteaa.

Siitä lähtien hänen uransa on ollut nousukiitoa, eikä paluuta entiseen ole ollut.

– Olen ollut niin onnekas, että olen saanut mahdollisuuksia. Tässä asiassa ei ole paljoa piiloteltavaa enää, Barrymore myöntää.

Barrymore ja Will Kopelman erosivat 2016. Liitto kesti neljä vuotta.­

Karu nuoruus opetti Barrymorelle sen, että hän haluaa olla omille lapsilleen paras mahdollinen vanhempi. Barrymorella on kaksi tytärtä, 7-vuotias Olive ja 6-vuotias Frankie. Lasten isä on näyttelijä Will Kopelman, jonka kanssa Barrymore erosi vuonna 2016.

– Lasten kanssa sinun täytyy olla paras mahdollinen versio itsestäsi. Suhtaudun tähän asiaan hyvin vakavasti, Barrymore kertoo.

– Joskus kompuroin ja epäonnistun, mutta haluan opettaa lapsilleni, että itsessäsi ja maailmassa tapahtuva muutos on väistämätöntä ja tärkeää, Barrymore kuvailee.

Barrymore nähtiin Lomapainajainen-komediassa 2014.­

Barrymore on esiintynyt pitkän uransa aikana lukuisissa Hollywoodin isoissa kassamagneeteissa, kuten Charlien enkeleiden uudemmissa elokuvaversioissa, Scream-kauhuelokuvassa, Donnie Darkossa, Jätä se! -komediassa ja Lomapainajainen-komediassa.

Tänä vuonna Barrymore on tähdittänyt suoratoistopalvelu Netflixin hittisarjaa Santa Clarita Diet.