Kim Kardashianin ystävä puhui suunsa puhtaaksi tosi-tv-tähden ja Kanye Westin avioliitosta – otti napakasti kantaa erohuhuihin

Kim Kardashianin hyvän ystävän Jonathan Chebanin mukaan erohuhujen keskiössä olleen parin suhteessa on kaikki hyvin.

Kim Kardashianin ja Kanye Westin avioliiton tilanteesta levisi huhuja kesällä sen jälkeen, kun West ilmoitti pyrkivänsä Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi. Westin esiintyminen hänen ensimmäisessä vaalitilaisuudessaan oli sekavaa, poukkoilevaa ja ailahtelevaa ja räppärin fanit huolestuivat hänen mielenterveydestään.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla Westillä oli kesällä useita vaiherikkaita viikkoja, sillä hänen väitettiin käyvän läpi sairauden maanista vaihetta.

West kertoi julkisuuteen perheensä yksityisasioita, mikä ajoi superparin liiton lehtitietojen mukaan kriisiin. Lehtitietojen mukaan Kardashian ja West harkitsivat avioeroa tosissaan ja viettivät aikaa erillään. Pari itse ei ottanut kantaa huhuihin.

Tällä viikolla Kardashianin hyvä ystävä, Kardashianit-sarjasta tuttu Jonathan Cheban puhui suunsa puhtaaksi Wendy Williams Show’ssa tosi-tv-tähden liiton tilasta. Daily Mailin mukaan Cheban paljasti tavanneensa parin hiljattain pitkästä aikaa.

– Minä näin heidät viime kuussa Los Angelesissa sen jälkeen, kun en ollut nähnyt heitä viiteen kuukauteen koronan takia, hän kertoi.

Cheban mukaan Kardashianilla ja Westillä on tällä hetkellä kaikki hyvin. Parin on nähty käyvän treffeillä ja viettävän aikaa yhdessä, ja Kardashianin ystävän mukaan heidän välinsä ovat kunnossa.

– Se on, mitä se on – mutta heillä menee hyvin, Cheban vastasi kierrellen.

Jonathan Cheban on nähty Kardashianit-tosi-tv-sarjassa.­

Daily Mailin mukaan Cheban myönsi kuitenkin, että West on erityislaatuinen ihminen, joka saattaa silloin tällöin kadota, mutta palaa sitten aina takaisin. Cheban mukaansa se kuuluu räppärin luonteeseen, sillä hän on nero.

– Hän on Kanye – hän on nero. Hänen aivonsa ovat päällä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa, 365 päivää vuodessa. Se on musertavaa, hän totesi.

Westin käytös herätti kesällä valtavasti huomiota, kun hän muun muassa julisti kampanjatilaisuudessaan itkuisena harkinneensa vaimonsa kanssa parin ensimmäisen lapsen North Westin abortointia.

West myös julkaisi liudan huolestuttavia twiittejä, joissa hän muun muassa väitti Kardashianin yrittäneen ”vangita hänet” lääkärin kanssa. Toisessa twiitissään West totesi, ettei Kardashianin äiti Kris Jenner ole tervetullut lastenlastensa luokse.

Tilanne eteni jopa niin pahaksi, että lopulta Kim Kardashian julkaisi sosiaalisessa mediassa lausunnon, jossa hän kertoi, että välillä elämä Westin sairauden kanssa on hyvin monimutkaista. Kardashian totesi, ettei hän yleensä kommentoi yksityisasioitaan julkisuudessa, mutta koki sen tällä kertaa tarpeelliseksi.

– Hän on loistava mutta monimutkainen ihminen, joka on taiteilijana olemisen ja mustan miehen paineiden lisäksi kokenut myös äitinsä tuskallisen menetyksen, ja näiden paineiden kanssa hänen täytyy pärjätä yhdessä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa, Kardashian tilitti.