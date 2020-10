Heidi Herala kertoo elämäkerrassaan perheensä traagisesta menetyksestä ja myöntää olevansa välillä raivoisan mustasukkainen.

Heidi Heralasta, 60, on tiedetty paljon, mutta Liisa Talvitien kirjoittama Heidi Herala: Teatteria koko elämä (Tammi) tarjoaa yllätyksiäkin. Kirja on myös mielenkiintoinen kuvaus kuuluisasta teatterisuvusta.

Heidi Heralassa on huumorintajua, itseironiaa, karismaa, temperamenttia ja yllättävää epävarmuuttakin. Hän mainitsee olevansa myös leppymätön ja riittämättömyyden tunteista kärsivä.

Näyttelijä Heidi Herala kuvattuna kodissaan Helsingissä 8. tammikuuta 2020.­

Heidistä on ollut moneksi: hän on perhekeskeinen, mutta myös työtään rakastava. Yhtään roolia hän ei tee puolivillaisesti ja kriittisin hän on itseään kohtaan.

Arvostettu oli jo Heidi Heralan isoäiti, Heidi Blåfield (1901-1931), joka oli mykkäelokuvien ja Suomen Kansallisteatterin tähtinäyttelijä. Blåfield eli varsin rohkeasti: hän suoritti lentäjän luvan Tanskassa ja erosi näyttelijäpuolisostaan Jaakko Korhosesta.

Näyttelijä Heidi Blåfield oli näyttelijä Heidi Heralan isoäiti.­

Heidi Blåfield kuoli vain 31-vuotiaana angiinaan palattuaan Pariisista. Hänen kaksi tytärtään jäivät orvoiksi, kun myös heidän isänsä kuoli.

Marja-tyttärestä tuli kuuluisa näyttelijä. Marja Korhonen (1924-2014) ja hänen puolisonsa, näyttelijä Helge ”Hege” Herala (1922-2010), olivat eturivin näyttelijöitä. Televisionkatsojia Helge Herala ilahdutti muun muassa Valehtelijoiden klubin Hegulina.

Heidi syntyi perheen kuopuksena, Jarkon ja Turon pikkusiskoksi.

Näyttelijä Helge Herala ja Marja Korhonen lastensa Jarkon, Turon ja Heidin kanssa.­

Koskettavasti kirjassa on kuvattu esikoisen, Jarkko Heralan (1952-1974), kuolema auto-onnettomuudessa. 21-vuotiaana kuollut Jarkko piti veljensä Turon kanssa joogatilaisuuksia ja luontaistuotekauppaa Hietalahden hallissa.

Jarkko löysi joogan ja meditaation päästyään eroon huumeista. Hän oli kärsinyt myös arkuudesta sosiaalisissa tilanteissa.

Jarkko Herala näytteli Tähdet kertovat, komisario Palmu -elokuvassa, mutta ammattinäyttelijäksi hän ei tähdännyt.

24.1.1974 Jarkko lähti kaverinsa kanssa Huittisten varavankilaan opettamaan joogaa ja meditaatiota sekä tapaamaan ystäväänsä.

Paluumatkalla kaverin ajama auto ajautui lumisella tiellä vastaantulevan rekan alle. ”Jarkko löytyi lootusasennossa takapenkiltä”, elämäkerrassa kerrotaan.

Marja Korhonen sai tiedon onnettomuudesta Kansallisteatteriin väliajalla, kun hän näytteli Niskavuoren Heta -näytelmässä.

– Ensireaktioni oli suuttumus – sellainen tunne voi nousta ensireaktiona surusta, Heidi Herala muistelee seuraavaa aamua, jolloin isä kertoi Jarkon kuolleen sairaalassa.

Pahimmassa suruvaiheessa koko perhe kävi meediotilaisuuksissa. 13-vuotias Heidi koki tilaisuudet enemmän jännittävinä kuin pelottavina.

Vanhemmat yrittivät suojella kuopustaan, eivätkä vaatineet häntä mukaan uurnanlaskuun. Heidi purki surunsa, kuten teini voi tehdä: hän meni kavereidensa kanssa Tapiolan Heikintorille riehumaan. Se päättyi poliisikyytiin.

Itku tuli tytöltä, kun poliisi kysyi, mitähän mieltä Helge-isä on tyttärensä käytöksestä. Poliisi tuskin tiesi, että tyttö oli juuri menettänyt veljensä.

Veljen kohtalo jätti Heidi Heralaan pitkät jäljet. Kuvassa näyttelijä vuonna 1979.­

Heidi alkoi kärsiä unihäiriöistä ja vatsakivuista. Hän keskeytti koulun ja opiskeli itsekseen. Koulua hän jatkoi myöhemmin Steiner-koulussa.

Marja Korhonen vei tyttärensä terapiaan, josta Heidi muistaa vain piirtelyt. Myöhemmin Heidi Herala on kokenut terapian hyödylliseksi.

– Olen saanut istunnoista paljon apua, vaikka perheeni kyllä kyselee, koska vaikutukset alkavat näkyä, hän toteaa humoristisesti.

Kun Heidi Herala muisteli menneitä elämäkertansa kirjoittajalle Liisa Talvitielle, tunteet nousivat usein pintaan. Välillä hän tuskaili, ettei muista mitään – tai ei halua muistaa.

– Raskainta oli puhua Jarkon kuolemasta ja muistella vanhempiaan, Heidi kertoo.

Heidin muistikuvan mukaan Helge-isä ei puhunut surustaan Jarkon kuoleman jälkeen. Esikoisensa kuoleman jälkeen Helge Herala jätti Kouvolassa teatterinjohtajan työt ja palasi Kansallisteatteriin, mutta pian hän perusti leipomon.

Marja-äidin suru näkyi ainakin siinä, ettei hän olisi halunnut päästää irti kahdesta nuoremmasta lapsestaan.

– Jarkko ehti tehdä paljon ja rohkeita ratkaisuja. Voi, että olisi kivaa, kun hän olisi edelleen, Heidi sanoo.

Kun Heidi vastikään katsoi vanhoja kaitafilmejä, jotka on siirretty tietokoneeseen sopivaan muotoon, hän totesi haikeana ja kiitollisena: noin paljon naurua ja iloa meillä oli – kaikesta huolimatta.

– En yleensä katso edes vanhoja valokuvia, niistä tulee niin ikävä, Heidi kertoo.

Heidi Herala kertoo tarinansa elämäkerrassaan.­

Heidi oli varsin toimelias tapaus. Hän oli kirjeenvaihdossa vankien kanssa ja kiinnostui marxismi-leninismistä. Heikintorin jengissä kuului olla epäsovinnainen, mutta kaupasta he varastivat bleisereitä – valtavirran toimistoasuja.

Veljensä Turon kanssa Heidi perusti kiertävän Tanssikoulu Heralan. He suorittivat jopa tanssin perusopetuksen tutkinnon. Lainarahalla he perustivat myös elokuvateatteridiskon, josta tuli varsin suosittu.

Heidi meni mannekiinikouluunkin. Mutta ennen kaikkea hän halusi näyttelijäksi ja aloitti opinnot vuonna 1979. Marja Korhonen oli tuolloin Teatterikorkeakoulun opettaja, joten hän jääväsi itsensä valintaprosessista. Silti Uusi Suomi ja teatteritieteen professori Timo Tiusanen väittivät Korhosen suosineen tytärtään oppilasvalinnassa.

Marja Korhonen nosti herjauskanteen, mutta hän joutui maksamaan oikeudenkäyntikulut eikä saanut vahingonkorvausta. Samassa myrskyssä hän sanoutui irti Kansallisteatterista ja alkoi opettaa improvisaatiota, missä hän olikin mestari.

– Pelkäsin hirveästi ja uskoin joka sanan, minkä hän sanoi ja huusi, Heidi Herala muistelee Jouko Turkan opetusta teatterikorkeakoulussa.

Heidi on kuitenkin todennut olevansa aika ”turkkalainen” näyttelijä. Turkka korosti sisäistä paloa ja fyysisyyttä, ne eivät olleet huonoja oppeja.

1980 Heidi rakastui Samppalinnan kesäteatterissa Nummisuutarit -näytelmässä Seppo Maijalaan, jolla oli Eskon rooli.

– Heidin mielestä Seppo oli macho, joka suhtautuu opettavaisesti ja tietäväisesti nuoreen opiskelijaan, Talvitie kirjoittaa elämäkerrassa Heidin ajatuksista ennen rakastumista.

Heralan ja Maijalan suhde lähti hankalasta asetelmasta.­

Seppo Maijala teki kuitenkin vaikutuksen lempeydellään ja älykkyydellään. Ikäeroa heillä on 16 vuotta. Alku ei ollut helppo, sillä Maijala oli naimisissa ja pienen tyttären isä.

– Heidi on ollut suhteen mustasukkaisempi puoli, ja mustasukkaisuusriidat olivat aikoinaan kiivaita, elämäkerta paljastaa.

Ei siis niin päin, että Maijala olisi ollut mustasukkainen nuoresta puolisostaan. Heidi oli mustasukkainen lähinnä miehensä menneisyydelle.

– Mustasukkaisuus on energiaa kuluttavaa, ja välillä se vieläkin pulpahtaa pintaan, hän kertoo.

Pari meni naimisiin­

Heidän avioliitostaan tuli kuitenkin hyvä ja kestävä. Kirjaan haastateltu Maijala toteaa Heidin tuovan vipinää elämään.

– En ole vaimona ihan helpoimmasta päästä, Heidi toteaa itseironisesti.

Näyttelijäparilla on neljä lasta: Lauri, Juhani, Inka ja Eero. Lauri Maijala on arvostettu ohjaaja.

Heidi Herala on työskennellyt Lahden kaupunginteatterissa, Turun kaupunginteatterissa ja Helsingin kaupunginteatterissa, jossa hän on ollut lähes 30 vuotta.

Yksi Heralan merkittävistä rooleista on ollut Reviisori-näytelmässä, jossa naiset esittivät miesroolit. Kerran hänellä meni kaatuminen näytöksessä niin pieleen, että polvi hajosi leikkauskuntoon, mutta esitystä hän ei keskeyttänyt. Leikkauksen jälkeen hän selvisi esityksistä puudutuspiikillä.

Ihan niin helpolla Heidi ei selvinnyt, kun unitutkimuksessa paljastui aivojen etulohkossa varjostuma, mikä ei liittynyt hänen vuosikymmeniä jatkuneisiin uniongelmiinsa.

Herala Reviisorissa vuonna 1991.­

Hyvänlaatuinen kasvain leikattiin keväällä 2011. Toipilasaikana Heidillä oli lieviä puheongelmia, eikä hän meinannut erottaa tuoksuja, mutta hän parani täysin.

Sen jälkeen Heidi on ajatellut, että ehkä uniongelmille ei kannata etsiä selitystä.

Hienon roolityön Heidi Herala on tehnyt muun muassa Kirsikkatarhassa ja Kultaisessa vasikassa. Erityistä ylistystä hän on saanut Everstinna-näytelmästä, jonka ensi-ilta oli 2019. Se on ollut hänelle huikea kokemus.

Vielä on Heidi Heralalla lukuisia rooleja näyteltävänä. Eikä hän taida edes haaveilla lokoisasta elämästä.

Jutun tiedot ja sitaatit Heidi Herala: Teatteria koko elämä -kirjasta.