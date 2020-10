Yllätyspäätös: Aki ja Rita vetivät Porissa sijaitsevan kotinsa pois myynnistä

Yrittäjäpari pudotti aluksi talon hintaa, mutta päätti lopulta ottaa sen käyttöön ”kakkoskotina”.

Yrittäjäpariskunta Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen laittoivat kesällä vastaremontoidun Porin-kotinsa myyntiin. Pariskunta päätti tehdä maisemanvaihdoksen ja osti ylellisen unelmakodin Lempäälästä, jonne he muuttivat heinäkuussa.

Nyt pariskunta kertoo IS:lle, että he ovat ottaneet Porissa sijaitsevan kotinsa pois myynnistä. Rita ja Aki pyysivät alun perin kodistaan 279 000 euroa. Myöhemmin he laskivat hintaa 252 000 euroon.

– Kokeilimme myydä taloa hetken ajan ilman toista tonttia. Kiinnostuneita ostajia oli paljon, mutta vakuuksien saaminen ja pankkilainojen myöntäminen ei ole tänä aikana helppoa. Niitä ei myönnetä tuosta vaan, kun ihmisten maksukyky ei välttämättä ole nyt parhain mahdollinen, Rita kertoo IS:lle.

Perhe käyttää taloa ”kakkoskotina”, jossa kolmikko voi viettää viikonloppuja. Pari on Donna-tyttärensä kanssa viettänyt kuluneen viikonlopun Porissa.

– Ollaan täällä uitu ja nautittu puusaunasta. Tänne pääsee tekemään pienen irtioton arjesta. Ei ole mikään kiire myydä taloa, Rita kommentoi.

Porissa sijaitsevasta talosta ei kuulemma ole paljoa velkaa jäljellä.­

Aki asui Porin-kodissa lähes parikymmentä vuotta. Rakennusalalla työskennellyt Aki remontoi talon täysin. Muun muassa talon keittiö ja olohuone oli laitettu uuteen uskoon lattiasta kattoon.

– Tämä on mulle hyvin rakas paikka. Olen rakentanut talon kahteen kertaan uusiksi, tehnyt piharakennukset ja muut puitteet, Aki sanoo.

Porin Ruosniemessä sijaitsevassa, vuonna 1942 rakennetussa talossa on 135 neliömetriä sekä suuri, lasitettu terassi. Kodin varustuksiin kuuluvat myös poreallas sekä katettu uima-allas. Myynti-ilmoituksessa kerrottiin, että asunnon hintaan sisältyivät myös laadukkaat kodinkoneet, autotalli sekä varasto.

Pari suunnittelee laittavansa talon jossakin vaiheessa uudestaan myyntiin.

– Emme tule pudottamaan talon myyntihintaa yhtään, sillä talo on maksanut enemmän kuin sen 250 000 euroa, pariskunta tuumaa.

Perhe viihtyy uudessa kodissaan. Kuva Lempäälän-kodista.­

Uudessa Lempäälän talossa on asuinneliöitä 180 ja neliöitä on yhteensä 320. Hulppean kivitalon entinen omistaja on jääkiekkoilija Jori Lehterä. Porin puutalo remontoitiin kahteen kertaan, mutta nyt tarkoituksena on tehdä vain pieniä muutoksia.

Rita kertoo, että perheen arki Lempäälässä on lähtenyt sujuvasti käyntiin.

– On mennyt ihanasti, vaikkakin alkusyksy oli vilkas. Donna käy päiväkodissa, ja meillä on kaikki lähellä perhettä myöten, Rita kuvailee.

– Pikku hiljaa sisustamme ja laitamme uutta kotiamme kuntoon, hän kertoo.

Pariskunta kertoi suunnitelleensa maisemanvaihdosta jo vuodesta 2016, kun parin saama julkisuus ja työt lisäsivät matkoja Helsinkiin ja Tampereelle. Rita totesi aiemmin IS:lle, että Pori alkoi myös tuntua hieman pieneltä. Vaikka pienet piirit ja julkisuus tuntuivatkin välillä Porissa hankalilta, jäi perhe kaipaamaan kaupungin ihmisiä ja sen tuttuutta.

Hyvinvointialalla työskentelevät Rita ja Aki tulivat alun perin julkisuuteen pariskuntana, kun he osallistuivat Temptation Island -ohjelman ensimmäiselle tuotantokaudelle vuonna 2015. Pari esikoinen Donna syntyi kesäkuussa 2019.