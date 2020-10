Julkisuudesta vetäytynyt Jare Tiihonen poseeraa harvinaisessa kuvassa – veljekset vaihtoivat vapaalle

Artistiuransa lopettamisen jälkeen Jare Tiihonen on nähty sosiaalisessa mediassa vain harvakseltaan.

Jare Tiihonen on pitänyt artistiuransa lopettamisen jälkeen hiljaiseloa julkisuudessa. Cheekinä menestystä niittänyt Tiihonen poseeraa nyt tuoreessa yhteiskuvassa veljensä Jere Tiihosen kanssa. Jere julkaisi Instagramissaan aurinkoisen kuvan, jossa veljekset hymyilevät leveästi vapaapäivän merkeissä.

– Toisinaan tekee hyvää heittää vapaalle ja nauttia päivästä hyvässä seurassa, Jere Tiihonen sanelee kuvatekstissä lisäten aihetunnisteeksi #veljespäivä.

Ex-räppäri päivittää harvoin omia sometilejään, ja tällä kertaa fanit pääsivätkin kurkistamaan miehen arkeen Jere-veljen Instagramista. Kuvaan sateli sydämiä ja kommentteja.

– Hienoa, veljekset kun ilvekset.

– Kivaa veljespäivää!

– Näyttää vahvalta kaksikolta!

Cheek lopetti näyttävillä keikoilla Lahdessa elokuussa 2018.­

Jare Tiihonen, 38, lopetti uransa elokuussa 2018. Silloin hän konsertoit täyteen myydyssä Lahden mäkimontussa kahtena peräkkäisenä päivänä.

Jäähyväiskeikkojen jälkeen mies vetäytyi julkisuudesta. Edellisen kerran hänet on nähty kameroiden edessä helmikuussa järjestetyssä Emma-gaalassa. Tiihonen saapui gaalaan vaivihkaa, eikä pistäytynyt punaisella matolla muiden tapaan.

Hän on kertonut sosiaalisen median välityksellä keskittyvänsä nykyään muihin asioihin.

– Nopeasti on vuosi hujahtanut. On ollut rauhallinen, helpottunut ja hyvä olo vikojen keikkojen jälkeen. Ei ole ollut pienintäkään kaipuuta kehiin. Hetkittäisiä haikeita fiiliksiä oon tuntenut ja lähinnä bändijengin yhteistä hauskanpitoa välillä kaipaillut, Tiihonen kirjoitti Instagramissa, kun jäähyväiskeikoista oli kulunut tasan vuosi aikaa.

Mielenrauhaa joogasta

Ex-artisti antoi hiljattain haastattelun Yhteishyvä-lehdelle. Tiihonen paljasti haastattelussa keskittyneensä viime aikoina mielenrauhan säilyttämiseen ja kasvattamiseen. Tasapainoa on etsitty joogasta ja meditoinnista.

– Nykyisin mielenrauhan säilyttäminen ja kasvattaminen on tärkeämpi asia kuin kiusatun kroppani ja aika ajoin kipeytyvän selkäni venytys. Keskityn meditatiivisiin harjoitteisiin tai yin-joogaan, koska siitä on itselleni enemmän iloa, Tiihonen kertoo Yhteishyvässä.

Itsensä kehittämiseen on auttanut se, että Tiihonen kertoo lehden haastattelussa käyvänsä yhä vähemmän yöelämässä. Tiihonen laskee aloittaneensa säännöllisen yöelämän yli 20 vuotta sitten. Cheekin eläköitymisen myötä yöelämässä juokseminen on jäänyt vähiin.

– Kun viikonloppu ja keikat lähestyivät, alkoi nousu. Kun maanantaiaamu valkeni, koitti jyrkkä lasku. Nyt, kun yössä pyöriminen on omalla kohdallani muuttunut satunnaisemmaksi, se on muuttanut elämääni. Elämänrytmi on tasaisempi, Tiihonen kiitteli.

Cheekin eläköitymisen jälkeen Tiihonen on keskittynyt työskentelemään levy-yhtiössään Liiga Musicissa, muun muassa luotsaamaan artistiuralle suojattiaan Lukas Leonia sekä tehnyt useita puhujakeikkoja.