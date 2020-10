Vappu Pimiä joutuu leikkaukseen: ”Tänään ei ollut ihan paras päivä”

Sirpa Selänne riensi lohduttamaan suosikkijuontajaa, joka jännittää tulevaa olkapääleikkausta.

Juontaja Vappu Pimiä kertoo Instagram-tilillään joutuvansa olkapääleikkaukseen. Leikkauspäätös tuli Tanssii tähtien kanssa -juontajalle yllätyksenä, sillä hän luuli selviävänsä vaivasta tulehduskipulääkkeillä.

– Tänään ei ollut ihan paras päivä. Puolisen vuotta reistaillut olkapää vei eilen (läheisten painostuksen johdosta) ortopedille, ja tänään sain aika yllättävän tuomion: olkapää joudutaan leikkaamaan. Yllätyin vähän itsekin, kuinka paljon tuomio osui, vaikka kyseessä ei ole mikään vakava vamma, mutta ajattelin, että syön viikon jotain tulehduskipulääkettä ja homma on taputeltu, Pimiä kertoo Instagramissa.

Pimiä pohtii, kuinka hektiseen arkeen tottuneena ihmisenä hän malttaa olla paikoillaan toipumisen ajan. Hän myös kiittelee, että on saanut perheeltään tukea.

– Mutta äitini sanoi sen parhaiten: "Tuollaiselle touhukkaalle elohopealle tuollainen pysähdys voi tulla shokkina, mutta ota nyt Babu ihan rauhassa, kaikki menee hyvin". Ja kyllähän äiti tyttärensä tuntee, sillä ensimmäinen reaktioni oli, että voi p***a, nyt en pääse nyrkkeilemään hetkeen, jota rakastan. Tietenkin myös nukutus jännittää, kun edellisestä kerrasta on kuitenkin reilut 20 vuotta aikaa.

– Olen myös aika onnellinen siitä, että olen isäni kehotuksesta ottanut itselleni sairaskuluvakuutuksen ja tiedän olevani hyvissä käsissä, hän summaa.

Suosikkijuontaja kertoi vaivastaan myös Instagramin tarinat-osiossa.

– Olkapään etu- ja takakierukka ovat revenneet. Takakierukkaan on kasvanut hyvänlaatuinen pieni kysta, jossa on nestettä. Se kielisi siitä, että sairaus on ollut jo vähän pidemmän aikaa siellä olkapäässä, Pimiä täsmensi.

Pimiän seuraajat riensivät tukemaan ja rahoittelemaan juontajaa. Muun muassa Sirpa Selänne jakoi oman kokemuksensa.

– Ei hitsi sentään sinunkin? Mun oikea olkapää tähystettiin puolitoista viikkoa sitten, ja nyt sitten tuettuna 6 viikkoa. Haluaisin kannustaa et hyvin se menee, mutta kestämistä sitten sen parantumisen kanssa. Rauhassa oleminen ei ole todellakaan helppoa meillä puuhapirkoille! Mutta tsemiä kohtalotoverille! Selänne kannustaa.

– Mulla kuule ihan sama edessä parin viikon päästä! Tsemppiä ja paranemisia, uskon että iisisti ottaminen ei ole meidän leipälaji! Pimiä vastasi Selänteelle.

– Onneksi oot voimanainen! eräs seuraajista kommentoi.

– Tsemppiä tulevaan ja voimia tulevaan sekä toipumiseen! toinen tsemppaa.

Pimiän mukaan operaatio tehdään parin viikon kuluttua. Hän ei kerro, vaikuttaako se hänen juontotöihinsä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

Tanssii tähtien kanssa -hittiohjelma on pitänyt Mikko Leppilammen ja Vappu Pimiän kiireisinä­

Jättituotannosta huolimatta juontaja kertoi aiemmin IS:lle ottavansa syksyllä rauhallisemmin töiden suhteen.

– Sosiaalisesta mediasta osa on voinut saada sellaisen mielikuvan, että minulla olisi kokoajan kiire. Todellisuudessa minulla on rutkasti aikaa perheelleni. Se on ollut tärkeää etenkin, kun lapset ovat vielä pieniä, Pimiä pohti.

Pimiä on juontajana myös kesällä kuvatussa Maajussille morsian -ohjelmassa, ja viime keväänä hän juonsi Vappu ja Marja Liveä yhdessä juontoparinsa Marja Hintikan kanssa.