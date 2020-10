Kohuräppäri kiidätettiin sairaalaan: otti yliannostuksen laihdutuspillereitä ja kofeiinia – yritti karistaa vankilassa karttuneet kilot

Suomessakin vieraillut räppäri toivoi karistavansa vankilassa kertyneet kilot laihdutusvalmisteiden avulla.

Kahnauksistaan virkavallan kanssa tunnettu raptähti Tekashi 6ix9ine eli Daniel Hernandez, 24, joutui tiistaina sairaalahoitoon Floridassa. People-lehden mukaan Hernandez kiidätettiin sairaalaan pian sen jälkeen, kun hän alkoi hikoilla hallitsemattomasti.

Peoplen mukaan Hernandez oli aiemmin nauttinut kaksi laihdutuslääkettä ja juonut niiden kanssa kupin kahvia. Pian sen jälkeen hän oli alkanut kärsiä erilaisista yliannostukseen viittaavista oireista.

Räppäri kertoi Shade Room -sivustolle, että hänen sydämensä lyöntitiheys kiihtyi kofeiinin ja laihdutuspillereiden yhteisvaikutuksesta ja että häntä alkoi hikoiluttaa runsaasti.

Hernandezin mukaan hän on popsinut laihdutusvalmisteita karistaakseen vankilassa kertyneet kilonsa. Räppäri kertoi aiemmin, että hän painoi vankilasta vapauduttuaan yli 90 kiloa ja on nyt karistanut niistä reilut 13. The Blast -sivuston mukaan räppäri otti pillereitä päivässä 2–4 kappaletta, vaikka niiden suositusannos on vain yksi tabletti vuorokaudessa.

Daily Mailin mukaan Hernandez tuomittiin viime joulukuussa kahdeksi vuodeksi vankeuteen useista ampuma-ase, väkivalta- ja jengirikoksista. Hänet kuitenkin vapautettiin huhtikuussa koronapandemian vuoksi.

Peoplen mukaan Hernandez on tällä hetkellä ehdonalaisessa tunnustettuaan useita ampuma-ase-, väkivalta-, ja huumerikoksia sekä osallisuutensa kiristykseen ja jengitoimintaan. Häntä tarkkaillaan GPS-paikantimella ja hän on kotiarestissa. Hernandezilla ei ole lupaa poistua kotoaan kuin välttämättömään terveydenhuoltoon ja asianajajansa luo.

Hernandez on liitetty aiemmin Nine Trey Gangsta Bloods -jengin toimintaan. Jengin epäiltiin syyllistyneen muun muassa heroiinin, fentanyylin, ekstaasin ja marihuanan jakeluun.

Kaksi vuotta sitten Hernandez sai tuomion kuvaamastaan seksivideosta alaikäisen kanssa. Hernandezia uhkasi tuolloin jopa kolmen vuoden vankeustuomio, mutta lopulta hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi ehdonalaiseen sekä 1 000 tuntiin yhdyskuntapalvelua. Hänen tulee myös pysytellä erossa kaikesta jengitoiminnasta, huumausaineista ja rikollisuudesta.

Kohutulla seksivideolla Tekashin ystävä Taquan Anderson harjoitti seksuaalista kanssakäymistä tytön kanssa. Tekashi seisoi tytön takana ja teki ”työntöliikkeitä lantiollaan”. Toisella videolla 13-vuotias tyttö istui alastomana Tekashin sylissä.

Hernandez on tuttu kasvo myös Suomessa, sillä hän esiintyi Weekend Festivalilla pari vuotta sitten.