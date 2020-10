70 vuotta täyttävä Aake Kalliala laihdutti 30 kiloa ja tajusi ”näyttävänsä nälkiintyneeltä” – raju dieetti vaihtui saunaoluisiin

Aake Kalliala nauttii nykyään elämästä ja on tyytyväinen siihen, että pudotettua painoa tuli takaisin. Maanantaina näyttelijäikoni täyttää pyöreitä vuosia, mutta juhlia hän ei aio.

Aake Kalliala on tehnyt pitkän uran, jonka aikana hän on aina pitänyt oman päänsä.­

Näyttelijä Aake Kalliala, maanantaina 70, suunnittelee aloittavansa uuden vuosikymmenen leppoisasti kaverin mökillä.

– On siinä vähän ajatusta mennä merkkipäivää karkuun, Aake Kalliala myöntää.

Hän piti aikanaan isot nelikymppiset ja päätti silloin, että ne saivat olla viimeiset itse järjestetyt syntymäpäivät. Se päätös on pitänyt.

Lahjojakin saa antaa, mutta ei hänelle itselleen.

– Jos haluaa muistaa, voi laittaa lahjoituksen valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Roposet sinne minne haluaa.

Ajatuksena on laittaa hyvä kiertämään.

– Hyvää tekemällä seuraa hyvää itsellekin. Jos aukaiset oven toiselle, sinullekin aukaistaan. Intiaanien vanha sääntö.

Kalliala sanoo voivansa olosuhteisiin nähden oikein hyvin.

– Olo on kuin kasikymppisellä, Aake ilmoittaa.

Heitto on huumoria, mutta totta toinen puoli. Ikä ei tule yksin.

– Aamulla noustessa voi arpoa, mikähän kohta tänään taas kolottaa. Yhtenä päivänä se on polvi, toisena varvas.

Jalkavaivat liittyvät Kallialan sairastamaan diabetekseen.

– Ne tuntuvat koko ajan. Kunhan vain otan pillerin aamun ja illoin, jalat ovat ainoa, mistä edes muistan, että minulla on koko tauti.

Aake Kalliala myöntää, että eläkkeellä on turhan paljon aikaa ajatella.­

Kalliala välttelee punaista lihaa ja yrittää muistaa syödä enemmän kasviksia, mutta muuten syömisiä ei tarvitse vahtia. Suosikkijuoma olut maistuu saunomisen yhteydessä.

– Kesällä ei ollut montaa päivää, etten olisi ottanut saunaolutta, mutta nyt oluttakin menee vain viikonloppuisin saunoessa. Jäykkiä en juo ollenkaan. Niistä tulee humalaan enkä tykkää olla humalassa. Oluesta ei tule humalaa, ainakaan kun ei vedä tölkkikaupalla.

Hiilihydraatitonta ruokavaliota Kalliala ei enää noudata. Sen aikana pari vuotta sitten paino putosi 110 kilosta 80 kiloon.

– Painoa lähti niin paljon, että olin ihan nälkää näkevän näköinen. Jaloissa paksuin kohta oli polvi. Silloin menin ja ostin leivän.

Nyt painoa on piirun alle sata kiloa ja Kalliala viihtyy painossaan.

– Aina liikkeelle lähtiessä pitää muistaa ottaa maha mukaan, maestro heittää huumorilla.

Maestro juttelee mukavia, mutta vain silloin kun siltä tuntuu.

– En ole aina hauska.

Riippuu seurasta ja tilanteesta, onko hän hiljaa vai äänessä.

– Jos vieraammassa seurassa odotetaan, että olisin hauska, menen entistäkin hiljaisemmaksi.

Hänestä luullaan usein, että hän on samanlainen kuin esittämänsä roolihahmot.

– Silloin on onnistunut parhaiten, kun katsojasta tuntuu, että näyttelijä on oma itsensä eikä edes näyttele. On ollut mannaa korville kuulla luoneensa sellaisen harhaluulon, että on vaan oma itsensä. Vaikka en pidä itseäni näyttelijänä vaan pikemminkin tarinankertojana, niin kyllä minä liu’un rooliin parhaani mukaan.

Lentävät luupäät on Spede Pasasen vuonna 1986 ilmestynyt elokuva, jota Kalliala (oik.) tähditti yhdessä Heikki Kinnusen (kesk.) ja Vesa-Matti Loirin (vas.) kanssa.­

Kalliala ei kaipaa töitä, mutta lähtee edelleen mukaan hyvinä pitämiinsä tuotantoihin. Mukavalla porukalla tekeminen on aina ollut hänelle tärkeää.

– Olen kieltäytynyt pääroolista, kun vastanäyttelijä oli henkilö, jota en voinut sietää.

Kalliala oli ehdoton, keskustelu roolista päättyi siihen.

– Totta kai harmitti, koska kyseessä oli iso tuotanto, mutta se olisi ollut täyttä tappelua. Tiesin, etteivät meillä kemiat pelaa.

Kalliala on tehnyt töitä hyvissä porukoissa, joiden kanssa hommat toimivat.

– Siksi ehkä näyttää siltä, että olen itsekin hyvä.

Hyvät porukat ovat myös halunneet tehdä töitä hänen kanssaan. Siihen täytyy olla syynsä, koska valinnanvaraa olisi varmasti ollut. Vaatii taivuttelua ennen kuin Kalliala lähtee miettimään, mitä hän itse on tuonut hyviin porukoihin.

– Tulen toimeen ihmisten kanssa. Pidän itseäni luotettavana, puheet pitää. Rehellisyys on ollut johtava periaate. Isävainaa sanoi, että jos tunnet olevasi oikeassa, pidä pääsi.

Se on Kallialan mielestä hyvä neuvo, jota hän on pyrkinyt seuraamaan.

– En ole siinä hirveän huono. Välillä on vaan pidettävä päänsä.

Kalliala piti päänsä silloinkin, kun hänelle tarjottiin elokuvaroolia uran alussa.

– Muut teatterikoululaiset sanoivat, että mieti nyt vähän, mitä olet tekemässä. Olet menossa Speden elokuvaan. Et kai lähde sinne hölmöilemään, taiteeseen pitää suhtautua vakavasti.

Kallialan mieltä ei saatu muutettua, hän näytteli elokuvassa.

– Enkä katunut.

Aake Kalliala ja Pirkka-Pekka Petelius Pulttiboisissa. Kallialan mukaan hän ei ole aina hauska, vaikka moni hänen roolinsa onkin sellainen ollut.­

Kaduttaviakin ratkaisuja on elämässä tullut tehtyä, mutta niitä Kalliala ei lähde listaamaan.

– Onhan niitä, monia asioita olisi voinut tehdä toisin, mutta siihen kaikkeen sinulla ei riitä lehdessä sivut.

Elämä on myös koetellut. Kova paikka tuli eteen jo teini-iässä, kun viisikymppinen ekonomi-isä kuoli aivoverenvuotoon.

– Suhteemme oli juuri muuttunut toverilliseksi, koska en enää ollut pelkkä poika. Kävimme yhdessä metsästysretkillä ja puhuimme kaikesta. Se oli minulle ihan mahdoton menetys.

Neljä vuotta sitten Mikkeliin muuttaneella Kallialalla on kaupunkikoti keskustassa, josta kestää vartin ajella mökille. Pääkaupunkiseudulla asuvat tytär ja kaksi alle kouluikäistä lapsenlasta käyvät kylässä, arjessa seuraa pitää kuusivuotias Hönö-koira. Elämä sujuu mukavasti, varsinkin kun välillä pääsee käymään jonkun päivän jossain kuvauksissa.

Kalliala toivoo itselleen rauhallista mieltä. Sitä, ettei tarvitsi niin kauheasti murehtia maailman nykymenoa tai sitä, millaisessa maailmassa lastenlapset tulevat elämään.

– Ihmiset ovat menneet vahvasti siihen halpaan, että raha on arvoasteikossa korkeimmalla. Rahaa on oltava ja paljon. Suunta on kehno. Ahneus ja vallanhimo ovat vallalla ja kaikesta kärhämöidään. Me ihmiset ollaan ihan elukoita.

Välillä on väkisinkin suu mutrussa eikä yhtään hymyilytä.

– Eläkkeellä olossa on se huono puoli, että ehtii kelailla vähän liikaakin tätä maailmaa. Sitäkin hienompia ovat ne päivät, kun mieli on hyvä. Mielenrauha on arvokas asia.

70 vuotta täyttävä Aake Kalliala ei aio järjestää syntymäpäiväjuhlia.­

Kalliala myöntää ottavansa muiden sanomiset turhankin vakavasti.

– Jos tulee jokin poikittainen sana, otan sen henkilökohtaisesti. Turhan paljon kelailen muiden sanomisia. Siinä mielessä olen vähän pikkusieluinen, olen ollut aina. Mimosa-luonne, turhan herkkä ottamaan itseeni.

Kalliala on moninkertaista pappissukua, mutta uskonnolla ei ole elämässä suurta sijaa.

– Harvemmin tulee otettua yhteyttä yläkertaan.

Korona-aikana on tullut välteltyä suurempia maallisiakin seuranpitoja.

– Maanantaista alkaen olen sitten riskiryhmäläinen, Aake heittää koronarajoituksiin viitaten.