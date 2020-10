Playboyssa poseerannut Erika Helin lätkäisi julki saamansa haukkumaviestit – vastasi ulkonäköä arvosteleviin kommentteihin yläosattomalla kuvalla

Miss Suomi -kilpailuun osallistunut Erika Helin kirjoittaa, ettei ketään tulisi arvottaa ulkonäön perusteella.

Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut ja sittemmin muun muassa Portugalin Playboyssa poseerannut Erika Helin, 26, osallistui somehaasteeseen, jossa otetaan kantaa naisvihaan eri teemojen kautta. Instagram-päivityksessään Helin poseeraa seinää vasten ilman paitaa ja ottaa kantaa muun muassa ulkonäkökeskeisyyteen.

– 1. Ulkonäkö. Sun arvo naisena ja ihmisenä määräytyy ulkonäön perusteella. Et ole etkä tule olemaan koskaan riittävän hyvä. Edes menkkaturvotus ei ole pyhää. Rinnat ei saisi roikkua. Mahassa vähän ylimääräistä. Ei voi olla hyvä tai mukava ihminen! Ei pääse koskaan naimisiin. (Koska liitto miehen kanssa on ainut hyväksyttävä tavoite pitkällä tähtäimellä.) Voit olla mitä vaan, mutta et ikinä tule olemaan mitään, Helin kirjoittaa Instagramissaan.

Hän mainitsee kommenteissa haluavansa päivityksellään korostaa, ettei ulkonäön perusteella tulisi arvottaa ketään, eikä toisia tulisi yrittää painaa alas ilkeiden kommenttien avulla.

Lisäksi hän jakoi yli 21 000 seuraajalleen kommentteja, joita hän on saanut somessa. Ikävät kommentit kohdistuivat hänen ulkonäköönsä.

– Ja illan iloksi vielä muutama ote kommenteista: Toi on varmaan harrastanut liikuntaa viimeksi ala-asteella. Yllättävän paljon roikkuvat nuo tissit. Näyttää liivien kanssa huomattavasti paremmalta. Jep. On kyllä löysät. Omalla muijalla samankokoiset varmaankin ja eivät kyllä riipu noin, Helin listaa.

– Vähän vähemmän turvottavia ruokia tai hieman kun vetää vatsaa sisään, niin on kyllä oikein kiihottavan näköinen kroppa. Toi on niin tiineenä. Sitä se siideri ja biletys teettää, hän jatkaa.

Kantaaottava päivitys keräsi runsaasti kommentteja ja sydämiä.

– Ihana kuva ja teksti!

– Huikeeta. Se, että pakkaa kimpsut ja kampsut ja muuttaa ulkomaille oman unelman perässä, on kunnianhimoinen ja arvostettava asia.

Helin toteutti syyskuussa suuren unelmansa ja muutti pitkän pohdiskelun jälkeen ulkomaille. Helin asuu nykyään Maltalla ystävänsä Eevi Ihalaisen kanssa, joka on Miss Suomi -kilpailun ensimmäinen perintöprinsessa vuodelta 2018. Myös Helin oli kyseisenä vuonna yksi kilpailun finalisteista.

Helin nousi alunperin julkisuuteen vuonna 2015, kun hän osallistui Paratiisihotelli-realitysarjaan. Kolme vuotta myöhemmin Helin kilpaili Miss Suomen kruunusta, mutta jäi tuolloin palkintosijojen ulkopuolelle.

Helinillä on kuluneiden kahden vuoden aikana riittänyt kysyntää mallimarkkinoilla, mutta hän työskennellyt päivätöissä it-alalla. Helin kuitenkin kertoi kesällä Ilta-Sanomille toivovansa, että voisi tulevaisuudessa luopua nykyisestä pestistään ja elättää itsensä täysin mallintöillä.

– Kyllä mä toivon, että voisin vaikka vuodeksi lähteä kiertämään maailmaa ja irtisanoutua tuosta päivätyöstäni. Tehdä vaan kuvauksia ja matkustella, Helin pohti tuolloin.

Erika Helin toteutti hiljattain suuren unelmansa ja muutti ulkomaille.­

Viime vuonna Helin pääsi puolestaan toteuttamaan yhden suurimmista unelmistaan, kun hän pääsi poseeraamaan Portugalin Playboy-lehdelle. Myös tänä kesänä Helinin elämässä on riittänyt vilskettä työrintamalla, sillä hän on ollut mukana muun muassa legendaarisen Maxim-miestenlehden kansikuvakilpailussa sekä alkanut kauppaamaan kuviaan rohkealla Only Fans -sivustolla. Lisäksi hän on lanseerannut oman seinäkalenterin.