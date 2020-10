Eveliina Mäntykangas eli jatkuvasti ylivirittyneessä tilassa, sillä sellaista oli olla Matti Nykäsen tytär. Nyt hän puhuu ensi kertaa suojatusta lapsuudestaan äitinsä Pian kanssa ja siitä, kuinka elämään löytyi viimein rauha.

Kun on myrskyissä kasvanut, tuntuu tyyni pelottavalta.

Sanat ovat taulusta, jonka Eveliina Mäntykangas sai lahjaksi 30-vuotispäivänään kesäkuun yhdeksäntenä.

Oli kulunut reilu vuosi siitä, kun Eveliina päätti astua esiin ja kertoa elämästään. Tarkemmin sanottuna hänestä ja isästään, jonka tunsi jokainen suomalainen.

Siitä, millaista oli kasvaa Matti Nykäsen tyttärenä.

Haastattelua sopiessamme Eveliina on viestittää, että tuo tarina on nyt käsitelty. Hän on saanut kertoa siitä oman puolensa, eikä halua enää palata asiaan.

Sillä ei Nykänen Eveliinaa kasvattanut, vaan hänen äitinsä Pia Mäntykangas.

– Äiti on mun elämäni tärkein henkilö. Siltä mä olen oppinut kaiken.

Eveliina ja hänen äitinsä ovat aina olleet läheisiä, vaikka vuosien varrella ottivatkin ajoittain yhteen. Nykyään äidin ja tyttären kotien välillä on 100 kilometriä, mutta he näkevät toisiaan silti lähes viikoittain. –Äiti on yleensä ensimmäinen, kenelle soitan, oli asia mikä hyvänsä.­

On vaikeaa ymmärtää myrskyä, jossa Eveliina on joutunut koko elämänsä luovimaan. Vielä vaikeampaa se olisi ilman kehyksiä, jota tauluunkin painetut sanat kuvailevat.

Siksi Eveliina viettää vapaapäiväänsä nyt Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa ravintolassa ja on oma suora itsensä. Koti on sijainnut reilun vuoden ajan Muuramessa, mutta lapsuuden maisemiin hurauttaa sieltä vartissa.

Rennoille laineille kiepautetut hiukset kehystävät kevyesti meikattuja kasvoja. Asu on sporttinen, kuten Wellnessmalli-finalistilta odottaisikin.

Hyvinvointialan seuraavaa lähettilästä etsivään kilpailuun osallistuminen oli Eveliinalle paljon enemmän kuin pelkkä pyrkimys saada lisää Instagram-seuraajia tai oma nimi otsikoihin. Oikeastaan julkisuus on välitön pakko yhtälössä, jossa hän haluaa saada äänensä kuuluviin.

– Julkisuus on ollut mun elämässäni aina, vaikka äiti on suojellut minua siltä, hän toteaa.

Esiin astuminen oli silti pitkän harkinnan tulos, jota myös Pia-äiti vastusti.

– Alkuun äiti oli silleen, että Eve, hell no. Äitiä hirvittää, kun mä puhun näin suoraan. Se on aina, että ei herranjumala, menit sitten sanomaan näin. Ja minä vastaan, että kyllä, koska niin asiat ovat, Eveliina hymähtää.

– Hänellä on itsellään niin paskoja kokemuksia julkisuudesta. Mutta äiti tiesi, ettei saisi tyttärensä päätä kääntymään.

Vanhempiensa eron jälkeen Eveliina muutti äitinsä kanssa Jyväskylään, missä hän kasvoi äitinsä ja mumminsa kanssa. Myöhemmin kuvioihin tuli myös äidin uusi puoliso.­

Kesällä 1990 syntynyt Eveliina ja hänen äitinsä jäivät kaksin, kun hän oli alle vuoden vanha. Koti löytyi Jyväskylän Mesikämmenestä. Sillä reilu parikymppinen Pia loi uraa laulajana, arjen pyörittämisessä auttoi myös Eveliinan mummi.

Se tuli tarpeen, sillä Eveliina ei ollut varsinaisesti lauhkein lapsi.

– Kerran mummi oli ollut hoitamassa mua, sillä äidillä oli työkeikka. Äiti tuli aamukuudelta kotiin ja oli juuri päässyt nukkumaan, kun painelin vaatimaan häneltä sokeripuuroa.

– Äiti yritti saada minua hakemaan mummin, joka nukkui viereisessä huoneessa. Totesin siihen, että ”minkä takia sä olet sitten hommannut lapsia, jos sä et tule edes antamaan niille ruokaa?” Äiti nousi keittämään sitä puuroa salamana.

Eveliina naurahtaa muistolle, joka ei suinkaan ole ainoa: hän piiloutui pesukoneeseen, karkasi ikkunasta ja keksi erilaisia jäyniä muiden pään menoksi – ja puhui itsensä ulos seuraamuksista.

– Mä uskallan sanoa ja pistää vastaan. Osaa äitikin kun sille päälle sattuu, mutta ei samanlailla kun minä.

– Sen luonteenpiirteen olen perinyt iskältä.

Kesällä 1996 Pia-äiti meni uudelleen naimisiin Risto Mäntykankaan kanssa. Eveliina sai alle kouluikäisenä uuden sukunimen, ja pikkusisarusten myötä hän alkoi kutsua myös Ristoa isäkseen.

Uusperheen muodostama koti oli turvallinen paikka, jossa sai kasvaa rauhassa. Pikkusisaruksia tuli yhteensä neljä.

– Vaikka olin onnellinen ja kiitollinen isähahmosta arjessa, mietin, miksi se oma isä ei ollut samalla lailla elämässäni kuin Risto omien lastensa kanssa.

Lapsena Eveliina halusi olla kaikessa pomo. Kun luonteeltaan huomattavasti rauhallisemman äidin tehtäväksi jäi opettaa räiskyvälle tyttärelleen maailman tavat, oli heidän ajoittain vaikea ymmärtää toisiaan.

– Olemme olleet aina läheisiä. Silti otimme usein yhteen, koska olin niin vahva omissa mielipiteissäni, Eveliina toteaa.

– Äiti on pitkävihaisempi, kun taas mä olen lyhytvihainen. Sillä menen aina nollasta sataan, mun on pitänyt opetella pyytämään anteeksi. Mutta pitää osata antaa anteeksi, sillä katkeroituminen ei johda mihinkään. Siinä tekee vain itselleen hallaa, Eveliina pohtii.

Silti – tai ehkä juuri siksi – äidin ja tyttären keskustelut ovat opettaneet Eveliinalle kaikista eniten itsestään ja elämästä.

– Olen kertonut äidille kaiken, jopa ne asiat, mitä hän ei olisi välttämättä halunnut kuulla.

– Äiti taas on kertonut pohtineensa kavereilleen, että mihin hän tuon lapsen kanssa oikein joutuu. Hän pelkäsi, että musta tulee joku hunsvontti.

Suupielessä häivähtää vitsikäs hymy, kun hän nostaa vesilasinsa kuin maljaksi.

– Mutta musta tulikin ihan kunnollinen ihminen.

” ”Jos ei tutustu itseensä, tunteisiinsa ja elämäänsä ja käsittele niitä, ei voi koskaan ymmärtää itseään.”

Eveliinan äiti teki parhaansa tarjotakseen tyttärelleen parhaat mahdolliset eväät elämään. Hän katosi julkisuudesta ja puolusti raivoisasti tytärtään, kun niin ei tehnyt kukaan muu. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset saivat Eveliinan silti kasvattamaan itselleen paksun kuoren. Sen läpi ei riehunut yksikään myrsky.

Kunnes Eveliina neljä vuotta sitten tapasi kihlattunsa Vili Ojalan. Arki oli yhtäkkiä rauhallista ja tasaista. Tyyntä.

– Olin lapsesta asti ollut jatkuvasti ylivirittyneessä tilassa. Valmiina siihen, että jysähtää.

– Kun sitten viimein löysin elämääni luotettavan ja turvallisen puolison, en tiennyt, miten toimia.

Eveliina alkoi saada ahdistuskohtauksia, vaikka elämä oli onnellisempaa kuin koskaan aiemmin. Sydän muljahteli, kädet puutuivat, keho kävi ylikierroksilla.

Hän paloi loppuun.

– Kesti todella pitkään ymmärtää, mistä kaikki johtui. En olisi koskaan kuvitellut, että minulle kävisi niin. Eikä se näkynyt päällepäin, paitsi että painoni nousi 10 kiloa.

Vasta terapiassa Eveliina ymmärsi sabotoivansa omalla käytöksellään arkeaan, sillä ei ollut tottunut siihen. Että stressiä aiheuttavat niin hyvät kuin huonotkin asiat, ja niiden kokonaiskuormitukseen vaikuttaa koko elämä.

– Kuppi oli niin täynnä kaikkea, että se loiskahti yli. Mun oli pakko pysähtyä miettimään, mitä oikeasti haluan ja tarvitsen.

– Se oli mun kolmenkympin kriisi, vaikka olin vasta 27.

Äiti kulkee matkassa myös tatuointina käsivarressa. Julkisuudesta yli 15 vuotta sitten vetäytynyt Pia Mäntykangas vastusteli aluksi tyttärensä osallistumista Wellnessmalli-kilpailuun. –Äiti tiesi, ettei saisi tyttärensä päätä kääntymään.­

Juuri omien kokemustensa ja oivallustensa vuoksi Eveliina osallistui myös Wellnessmalli-kilpailuun, jonka huipentuu ensi viikolla finaaliin. Lähihoitajana ja personal trainerina työskentelevä nainen haluaisi kannustaa ihmisiä tulevaisuudessa kestävään elämänmuutokseen niin valmentajana kuin sosiaalisessa mediassa.

Ja siihen, että ihmiset uskaltaisivat erottautua joukosta.

– Haluan olla omalla esimerkilläni aito ja suora, jotta muutkin uskaltaisivat olla, hän toteaa pontevasti.

– Sillä jos ei tutustu itseensä, tunteisiinsa ja elämäänsä ja käsittele niitä, niin ei voi koskaan ymmärtää itseään.

Eveliina kääntää hiussuortuvan korvansa taakse. Ranteessa vilahtaa tatuointi, jossa lukee isoin tikkukirjaimin sana ”äiti”.

Sellainen hän haluaisi olla tulevaisuudessa myös itse.

– Lasten suhteen meillä on kyllä joitain kasvatuksellisia näkemyseroja. Ja sitten on tietysti äitini, jolla on tietty omat näkemyksensä asioihin.

– Jostain tulee varmaan hullu. Todennäköisesti minusta.

Eveliina purskahtaa nauruun, joka tarttuu.

Elämässä ei enää myrskyä.