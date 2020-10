Martina Aitolehti avautuu vaikean vuoden jättämistä jäljistä –julkaisi sensuellin kuvan, jossa pulahtaa hyiseen veteen yläosattomissa

Martina Aitolehti matkusti Lappiin hakemaan inspiraatiota. Vuosi sitten hän oli samassa paikassa täysin eri tunnelmissa.

Martina Aitolehti on aloittanut lokakuun reissulla Lappiin. Aitolehti on julkaissut useita kuvia syksyiseltä Leviltä, jossa hän on muun muassa vaeltanut luonnossa, nauttinut ylellisestä majoituksesta, melonut ja pyöräillyt. Aitolehti majoittuu Lapissa lasi-igluissa, jotka ovat tuttuja lukuisien maailmantähtien Suomen-lomilta.

Aitolehti kertoo Instagramissa, että hän on Lapissa etsimässä virtaa syksyyn ja uusiin projekteihin.

– Täällä asuu rauha, rakkaus ja kiitollisuus. Inspiraatiota etsimässä töihin, arkeen ja uuteen treenikauteen.

Torstaina Aitolehti uskaltautui myös pulahtamaan hyiseen järviveteen ja julkaisi yläosattoman kuvan uintireissultaan.

– Ennen kuin kysytte – kyllä, vesi oli kylmää, hän julistaa kuvatekstissä.

Lappi ja erityisesti Levi on Aitolehdelle merkityksellinen paikka, jossa hän vietti aikaa myös vuosi sitten. Tuolloin hänen elämäntilanteessa oli kuitenkin hyvin erilainen, sillä hän oli vielä yhdessä ex-puolisonsa Stefan Thermanin kanssa.

– Viime vuonna samoihin aikoihin täällä Levillä kipuilin silloisen elämäntilanteeni kanssa. Olin tosi onneton ja jopa voimaton. Kaipasin elämääni rauhaa ja jotain mitä en edes tiennyt olevan olemassa, Aitolehti kertoo Instagramissa.

Aitolehden mukaan kulunut vuosi on ollut hänelle mullistava. Hän ja Therman erosivat viime keväänä ja sen jälkeen Aitolehti on muuttanut uuteen kotiin ja aloittanut uuden elämänvaiheen lastensa kanssa. Therman puolestaan seurustelee nykyään Aitolehden entisen ystävän, Niko Ranta-ahosta eronneen Sofia Belórfin kanssa.

– Mennyt vuosi on ollu täynnä isoja päätöksiä ja kokemuksia. Valehtelisin, jos väittäisin ettei tää kaikki olis jättänyt muhun jälkeäkään, on se. Elämä jättää jälkiä, elämisen jälkiä ja kaikista niistä olen oppinut ja tulen oppimaan. Mä kannan ne arvokkuudella ja ylpeydellä, Aitolehti toteaa Instagramissa julkaisemansa videon yhteydessä.

Aitolehden mukaan Lappi toimii hänelle paikkana, jossa voi rentoutua ja kasata ajatuksia. Hän kertoo, että Levi on tehnyt hänelle hyvää ja nyt hän kokee olonsa seesteiseksi.

– Levillä on muhun iso vaikutus ja halusin tulla kokeilemaan miltä tuntuu olla täällä kaiken kokeman jälkeen. Täällä mä voin edelleen hengittää ja purskahtaa isoon itkuun puun juurelle. Täällä mä tunnen olevani elossa. Ympyrä on sulkeutunut, rauha sekä rakkaus on nyt mun luona.