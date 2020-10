Laulaja Mikko Mäkeläinen hakeutui hoitoon alkoholismin takia: ”Odotin seuraavaa keikkaa, että pääsin juomaan”

Laulaja Mikko Mäkeläinen lopetti juomisen kokonaan. – Olin kalenterijuoppo.

Läheiset alkoivat huomautella juomisesta. Laulaja Mikko Mäkeläinen oli itsekin tietoinen, että alkoholin kulutus oli runsasta, mutta että alkoholisti.

Homma oli omasta mielestä hanskassa. Keikat hoituivat eikä Mäkeläinen juonut kotona, koska hänellä on pieniä lapsia. Silti ajatus jaksotti elämän oluesta seuraavaan olueen.

– Olin kalenterijuoppo. Odotin seuraavaa keikkaa, että pääsin juomaan. Ainut ratkaisu oli lopettaa juominen täysin. Muuten se oli entisestään pahentunut, Mäkeläinen kertoo.

– Takana on kaksikymmentä vuotta keikkahommaa. Keikoilla aina tarjoilu pelaa. Ollaan töissä paikoissa, joissa on keikan jälkeen on mahdollista jäädä juomaan. En niin joka kerta tehnyt, mutta alkoholismi on etenevä sairaus.

Juomisen lopettaminen tarkoitti, että vuosi sitten syyskuussa Mäkeläinen hakeutui Minnesota-hoitoon Rehappiin Naantaliin.

– Meneminen jännitti. Minulla oli kuva alkoholistista, että se istuu puiston penkillä kuset housuissa. Se ei pidä paikkaansa. Hoidossa oli ihmisiä, joista en olisi voinut kuvitella, että heillä on jokin ongelma.

Mikko Mäkeläisen elämä jaksottui ennen oluesta olueen. –Odotin seuraavaa keikkaa, että pääsin juomaan. Ainut ratkaisu oli lopettaa juominen täysin.­

Alkoholismi määrittyi Mäkeläisen mielessä uudelleen. Siihen liittyi valehtelu, jolla hänkin juomistaan peitteli.

– Hoidon aikana aloin hahmottaa omaa toimintaani. Vaikken juonut kotona, olin hermostunut ja äreä. Odotin, että pääsin keikoille nauttimaan rakkaasta harrastuksesta, Mäkeläinen kuvaa alkoholin kaipuuta.

Olut ennen keikkaa tuli tavaksi, koska se rohkaisi. Mäkeläinen selitti asian itselleen niin, ettei lavalle edes voi mennä muuten. Kun juominen loppui, itsevarmuus kasvoi eikä jännitystä enää ollut.

– Epäilen, että jännitys syntyi alkoholin takia. Juomisesta tuli tapa. Juomatta oleminen ei ollut normaali tila. En koskaan ryssinyt keikkoja, mutta olisin ne voinut joskus paremminkin tehdä.

Mäkeläinen on ollut aina kova keikkakone. Hurjimpina vuosina keikkoja oli yli kaksisataa. Sittemmin tahti rauhoittui 100–150 keikkaan, mikä sekin tarkoittaa keikkaa suunnilleen joka kolmas päivä.

Kun keikoilla alkoholin tarjoajista ei ole pulaa, houkutuksia riitti. Läheiset joutuivat pitämään yllä kulisseja, jotta ottotahti ei paljastuisi.

– Siinä oli kuivia kausia välissä, mutta aina oli mielessä, että kohta otan. Tavallaan lepyttelin tauoilla muita, koska itse tiesin, ettei ottaminen lopu.

– Hoidossa tehtiin selväksi, että olen allerginen alkoholille. Jos joku on allerginen kalalle, ei se sitä syö salaa autotallissa. Pitää tiedostaa, että alkoholismi on vakava sairaus, joka johtaa ennen aikaiseen hautaan.

Mäkeläiselle oli kova paikka läheisten viikonloppu, jonka aikana he saivat kertoa, millaisena tilanne on heidän näkökulmastaan näyttäytynyt.­

Hoidossa saatu vertaistuki auttoi hahmottamaan oman tilanteen. Samalla se toimi tukena matkalla kohti alkoholitonta elämää.

Kova paikka oli läheisten viikonloppu, jonka aikana he saivat kertoa, millaisena tilanne on heidän näkökulmastaan näyttäytynyt.

– Se on hoidollisesti tärkeä asia. Normaali elämä ei voisi jatkua, jos ei saisi purettua kaikkea entistä. Se on läheistenkin kannalta tärkeää.

Hoito kesti paikan päällä kuukauden. Jatkohoitona on ollut ryhmäkokoontumisia kerran viikossa.

Hoidon aikana ohjelmatoimisto ilmoitti keikkojen peruuntumisen syyksi sairausloman. Sittemmin Mäkeläinen on kertonut alkoholismistaan avoimesti sosiaalisen median kanavillaan.

– Kaikki lähtee siitä, että haluat itse hoitaa itsesi kuntoon. Varmaan kollegapiireissä pyöriteltiin mihin olin mennyt. Päätin etukäteen, että kerron kun tulen hoidosta, niin ei tule turhaa jaarittelua.

– Varmaan tilanne on nyt helpottanut bändiläisiäkin, kun ei tarvitse miettiä, missä kunnossa olen. En myöskään ole enää yhtä ehdoton. Pystymme bändin kanssa keskustelemaan asioista.

Tutuille Mäkeläinen on sanonut, ettei heidän tarvitse muuttaa juomakäyttäytymistään.

– En ala moralisoimaan ketään. Enemmän ottaa päähän, jos minun tullessa paikalle pulloja aletaan piilottaa sen takia, että minä en juo.

Kolmen alle kouluikäisen lapsen isä on nauttinut yhdessä olosta perheen kanssa uudella tavalla.

Myös luovuus on herännyt uniltaan. Mäkeläinen tekee albumia, jonka kaikki laulut ovat hänen itsensä tekemiä. Vastikään ilmestyi single Eksynyt. Se käsittelee raitistumiseen liittyviä omakohtaisia kokemuksia.

– Hoitoon meno oli paras teko elämässäni. Ei asia olisi koskaan itsestään korjaantunut.