Marita Taavitsainen pisti elämänsä uusiksi avioeron jälkeen – muutti Pasi-rakkaansa naapuriin: ”Hän maadoittaa minua"

Laulaja Marita Taavitsaisen elämässä puhaltavat avioeron jälkeen uudet tuulet: hän perusti kampaamoyrityksen ja muutti tyttärineen rivitaloon, jossa seinänaapurina asuu miesystävä Pasi.

Kestosuosikki Marita Taavitsainen, 52, rakastaa laulamista, mutta toimelias nainen ehtii myös paljon muuta. Hän alkoi alkuvuodesta pyörittää kampaamoyritystä, vaikka korona onkin hidastanut toiminnan käynnistymistä. Uusiin aluevaltauksiin kuuluvat myös työt tv-ohjelman lavastajana sekä sisustuspalvelut.

Hyvinkään keskustan kupeessa sijaitsevassa kampaamoyrityksessä kimaltelee. Maritan kädenjälki näkyy paikan lukuisissa yksityiskohdissa kuten pikkuruisen toiletin seinustalla roikkuvissa yhdeksässä vessapaperirullan pidikkeessä. Jokaisessa on rulla vessapaperia.

– Eipä tarvitse olla koko ajan huolehtimassa uutta rullaa paikalle entisen loppuessa, Marita Taavitsainen nauraa.

Kampaajana aiemmin toiminut Marita on ottanut itsekin viime viikkoina asiakkaita, mutta hän toivoo mahdollisimman pian löytyvän hyvät ammattilaiset kampaamon pariin vuokratuoliin. Korona aiheuttaa yrittäjille epävakautta, mutta Marita ei anna sen lannistaa.

– Olen oppinut ajattelemaan yhä enemmän ratkaisukeskeisesti. Sille on tietysti tässä ajassa tarvetta enemmän kuin koskaan.

Marita Taavitsainen on sisustanut vuokraamaansa kampaamotilaan ripauksen ylellisyyttä, jonka keskellä asiakkaat voivat viihtyä. Maritan sydäntä lähellä ovat erityisesti iäkkäämmät asiakkaat, kuten noin 90-vuotias hurmaava rouva. –On ihanaa nähdä, miten hän huolehtii ulkonäöstään, Marita kertoo.­

Ratkaisuja on tehty ja se näkyy muutoksina elämässä. Pari vuotta sitten tapahtuneen avioeron jälkeen Marita on saanut elämän uuteen malliin. Hän muutti tyttäriensä Iineksen, 11, ja Stellan, 9, kanssa rivitaloon, jossa seinänaapurina asuu miesystävä Pasi.

– Tytöt puhuvat äidin poikaystävästä, ei tätä ole sen enempää tarve määritellä, Marita toteaa.

Parisuhde tuo elämään vakautta.

– Hän maadoittaa minua rauhallisuudellaan. Minusta on tullut turvallisuushakuinen. Oikein nautin, kun elämässä on pysyvyyttä.

Suunnitelmia sinetöidä uusi rakkaus avioitumalla ei Maritan mukaan ole.

– Mitään ei tapahdu ennen kuin tytöt ovat paljon vanhempia, hän vakuuttaa.

Avioeron jälkeen Marita Taavitsaisen elämässä ovat puhaltaneet uudet tuulet.­

Marita sai esikoisensa yli nelikymppisenä.

– Paljon olisi jäänyt kokematta ilman äitiyttä. Siihen asti pystyi elämään monessa asiassa laput silmillä, mutta ei enää. Helpolla ei pääse, mutta niinhän se menee.

Muistutuksia omasta keskeneräisyydestä tulee usein.

– Oman kehitykseni kannalta lapsilla on ollut hyvä vaikutus. Koen selvästi, että lapset kasvattavat meitä vanhempiaan. Riittämättömyyden tunne tuntuu koko ajan. Toisaalta se on ollut minussa aina, nyt se vaan kohdistuu lasten takia eri asioihin.

Aiemmin Marita vertasi itseään esikuvanaan pitämäänsä äitiinsä.

– Aina tuntui, että äiti tekee kaiken paremmin.

Marita on ollut spontaani ja helposti innostuva, joskus jopa otteissaan äkkipikainen, mutta vaikeammat vaiheet ovat lisänneet harkintaa.

– Rapatessa on roiskunut sen verran, että toivottavasti olisin oppinut olemaan vähän harkitsevampi. Jonkinlaista jarrua elämään on tullut. Pieniä asioita säädän jatkuvasti, mutta isommissa ratkaisuissa mietin entistä tarkemmin.

Marita Taavitsainen laittautuu aina viimeisen päälle esiintymisiin, mutta muuten hän antaa ihon levätä ilman meikkiä. –Vapaalla ei tarvitse koreilla, mutta kun korona-aikana ei tarvinnut kuukausiin mennä mihinkään, aloin kaivata jopa laittautumista, Marita myöntää.­

Vuoden 1995 tangokuningatar on pysynyt omana hehkeänä itsenään koko uransa ajan. Marita kertoo koronakiloja karttuneen, mutta ei sitä hänestä huomaa. Kun on keikkaillut yli parikymmentä vuotta keskimäärin kolmena iltana viikossa, samalla on saanut säännöllistä liikuntaa, sutjakka laulaja muistuttaa.

– Esiintyessä lavalla liikkuu kaksi tuntia, mutta nyt sitä ei ollut kuukausiin koronasta johtuen.

Viime viikkojen keikoilla on pitänyt käydä niissä vaatteissa, jotka päälle mahtuvat.

– Olen aina pitänyt tyköistuvia vaatteita, joissa viisikin kiloa tuntuu heti. Kaikki vetoketjut eivät tällä hetkellä mene kiinni.

Marita sanoo suoraan, että ulkonäköön liittyvät asiat aiheuttavat mietintää.

– Ei kai maailmassa ole montaa naista, jotka eivät pyörisi peilin edessä ihmettelemässä, mitä milloinkin pitäisi tehdä.

Kovia paineita hän ei kuitenkaan mielestään koe.

– Vapaa-ajalla olen aina tykännyt olla laittamatta. Korona-aikana on tarvinnut laittautua esiintymiskuntoon niin harvoin, että minusta on tullut tuulipukutyyppi, Marita nauraa.

Hyvinvoinnista pitäisi huolehtia, mutta säännölliset hoitorutiinit jäävät usein aikeiksi.

– Järjellä tiedän, mitä kannattaisi tehdä, mutta en oikein pysty jatkuvaan järjestelmällisyyteen. Olen alkanut tiedostaa, että vaikka tässä on selvitty viisikymppiseksi asti näin, nyt on tullut aika olla vähemmän huoleton.

Uusi rakkaus on tuonut laulajan elämään tasapainoa.­

Sisustaminen on intohimo, johon Marita on hurahtanut vahvasti. Hän lavastaa maanantaisin AlfaTV:llä pyörivää Kansan kesken -ohjelmaa.

– Muutan lavastusta jokaiseen jaksoon vähän vieraiden mukaan, Marita mainitsee.

Tuntuu mukavalta tehdä jotain, jossa oma kädenjälki näkyy.

– Laulaminen on sellaista tuuleen huutelua, josta ei jää mitään konkreettista.

Kolme vuotta sitten laulaja suoritti puolitoista vuotta kestäneen sisustussuunnittelijan koulutuksen. Hän on sittemmin suunnitellut Tornioon Hotelli Mustaparran sisustuksen sekä Ylläkselle ravintolasisustuksen.

Marita uskoo innostuksen sisustamiseen kehittyneen keikkaelämän myötä.

– Kun on jatkuvasti toisten nurkissa, on tullut halu luoda ympärilleen jotain omaa vaikka vain hetkeksi hotellihuoneeseen. Pienelläkin muutoksella voi olla itselle iso merkitys. Joskus ei tarvitse kuin kääntää keikkapaikan takahuoneessa kynnysmatto toisinpäin, Marita nauraa.

–Sisustaminen on minulle intohimo, Marita Taavitsainen kertoo.­

Sisustusinto roihahti täyteen liekkiin kohta 20 vuotta sitten sisustusohjelmien myötä.

– Katson niitä ihan liikaa. Mietin joskus, onko tämä enää tervettä, kuinka paljon käytän aikaa ohjelmien ja somen sisustussivustojen seuraamiseen. Sisustaminen on minulle intohimo.

Intohimo, jota voi onneksi toteuttaa laulamisen ohessa, sillä laulaa Marita haluaa. Monelle vuosikymmeniä esiintyneelle korona on henkisesti kova paikka, kun ei pääse yleisön eteen. Maritasta on aina näkynyt, kuinka tärkeää esiintyminen hänelle on. Hän satsaa keikkoihinsa eikä mene yleisön eteen puolilla tehoilla.

– Keikat saavat minut syttymään, hän tietää itsekin.

Marita Taavitsaisen keikat menivät koronan takia sivu suun.­

Maritan piti juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan laulajana, mutta sekin jäi koronan jalkoihin. Keikkojen lisäksi peruuntuivat myös sovitut kolme kesäteatteriesitystä.

Marita on esiintynyt monena vuonna Taaborin kesäteatterissa, ja niin oli tarkoitus tehdä tänäkin suvena. Teatteripestit oli varattu myös Kotkan kesäteatteriin sekä Syvälahden Viihdekeskukseen Kangasniemellä. Kaikki kolme tuotantoa siirrettiin ensi vuoteen.

Kesäteatterit olisivat olleet ohi elokuun alussa, joten sinne oli sovittu laulukeikkoja ja ne toteutuivat.

– Esiinnyin elokuussa 15 kertaa. Alkoi näyttää jo lupaavalta, mutta nythän kalenteri on taas tyhjentynyt, Marita harmittelee.