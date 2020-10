Tänään tv:ssä: Jennifer Aniston uransa riettaimmassa roolissa – laukoo törkeyksiä pokerinaamalla ja nuolee tikkaria sukkanauhat uumallaan

Pikimusta komedia Kaameat pomot esittelee täysin uusia puolia Frendit-tähden kyvyistä komedian saralla.

”Siis mitä!?! Jennifer Aniston esiintyy uudessa roolissaan yläosattomissa!”

Näin kohkattiin internetin elokuva-aiheisilla keskustelupalstoilla kymmenen vuotta sitten, kun tieto Frendit-sarjasta supertähdeksi nousseen Anistonin uudesta leffaroolista vuoti julkisuuteen.

Lisää vettä myllyyn ennen ensi-iltaa heitti Kaameat pomot -elokuvan mainostraileri, jonka ohikiitävässä kohtauksessa Aniston nuolee vamppaavasti tikkaria, näykkäilee hodaria ja pelehtii banaanilla – eikä ihan siinä kaikkein perinteisimmässä ruokailuvaatetuksessa, vaan pukeutuneena pelkkiin rintaliiveihin ja sukkanauha-alusasuun.

Viimeistään ohjaaja Seth Gordonin haastattelun jälkeen Anistonin fanit ymmärsivät, että nyt on luvassa jotain aivan muuta kuin oli siihen asti totuttu näkemään ja kuulemaan romanttisten komedioiden höpönassurooleista tunnetulta tähtinäyttelijältä.

Jennifer Aniston ottaa kaikki keinot käyttöönsä mustassa komediassa Kaameat pomot (2011).­

– Oli aika monta Anistonin tekemää asiaa, joita ei voitu tähän mainostraileriin laittaa. Juttuja, joita on vaikea uskoa. On todella mielenkiintoista nähdä hänen vievän asioita... pidemmälle, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan, ohjaaja vihjaili kaksimielisesti Entertainment Weeklyn haastattelussa ennen elokuvan ensi-iltaa.

Ei Anistonia ihan yläosattomissa lopullisessa elokuvassa nähty, mutta erikoinen ja käänteentekevä Kaameiden pomojen sivuosarooli ”koko Amerikan kullannupuksi” mielletyltä Anistonilta oli.

Kaameat pomot (Horrible Bosses, 2011) on hirtehinen komedia kolmesta kaveruksesta, jotka ovat täysin kyllästyneitä heidän elämäänsä piinaaviin esimiehiin ja päättävät yhdessä tuumin hoitaa ongelmat henkirikoksilla.

Pääosia esittävien Jason Batemanin, Jason Sudeikisin ja Charlie Dayn kohteina ovat isänsä firman perinyttä huumehörhöä näyttelevä Colin Farrell, gestapotyyliin alaisiaan nöyryyttävä Kevin Spacey sekä Anistonin roolihahmo, läpeensä nymfomaani hammaslääkäri Julia Harris.

Harrisin kaikki maanisuuden rajat ylittävän seksihulluuden ykköskohde on hänen avustajansa, hammashoitaja Dale (Day), joka ei uskollisena, kihloissa olevana miehenä halua antautua esimiehensä haluille.

Tohtori Harrisin (Jennifer Aniston) pakkomielteisen seksikäyttäytymisen kohteena on häntä avustava hammashoitaja Dale (Charlie Day).­

Mutta yritystä himojensa riivaamalta hammaslääkäriltä ei puutu. Kyltymätön tohtori muun muassa tarttuu Dalen pakaroihin tuon tuosta, puree tämän korvalehteä, viettelee pelkässä lääkärin takissa ja pikkuhousuissa, huumaa Dalen ottaakseen tästä tuhmia kuvia ja soittaa häirintäpuheluita kollegalleen iltakylvystä. Sekä käyttää kieltä, joka saa rekkakuskinkin korvat punoittamaan ja ahtaajan kakomaan.

Näin kaukana Frendien Rachelin roolista Anistonia ei aiemmin ollut nähty.

Ohjaaja Gordon paljasti haastattelussa, että miettiessään elokuvan roolitusta Aniston oli ainoa mahdollisuus hurlumhei-hammaslääkärin osaan.

– Tiesin että hän on se oikea – pääasiassa siksi, että vaikka hän onkin todella taitava koomikko, hänelle ei ole annettu mahdollisuutta murtautua ulos rachelmäisyyksistään, Gordon kertoi Washington Postille.

Jennifer Anistonin esittämä tohtori Harris vamppaa ruokatuotteiden avulla sukkanauha-asussa.­

Mutta miksi Jennifer Aniston päätti ottaa tarjouksen vastaan ja tehdä näin poikkeavan roolin, jollaisissa julkikuvastaan tarkkoja Hollywood-tähtiä harvemmin nähdään?

– En ottanut tätä roolia siksi, että pääsisin eroon Amerikan kullannupun -maineestani... otin tämän roolin, koska rakastin sitä ja ajattelin, että voisi olla minulle haastavaa ja hauskaa astua ulos jostain sellaisesta, millaisena ihmiset yleensä minut näkevät, Aniston kertoi elokuvan lehdistötilaisuudessa.

– Eihän kukaan halua pelata varman päälle koko ajan. Minulle ei ole koskaan aiemmin tarjottu käsikirjoitusta, joka antaisi mahdollisuuden edetä näyttelijänä tähän suuntaan, Aniston jatkoi.

Haastatteluissa Aniston myös vakuutti, ettei roolihahmon riettaus häntä juurikaan häirinnyt.

– Olinko huolissani jostain? No en! En lainkaan ja se, kuinka pitkälle roolissa mentiin, oli tässä nimenomaan se hauskuus, Aniston taas vakuutteli Indie London -lehden haastattelussa ensi-illan jälkeen.

Enemmän kuin omaansa Aniston murehti vastanäyttelijänsä kohtaloa.

– Oli todella kiusallista, että heti kun olin tavannut Charlie Dayn, niin seuraavana päivänä aloin höykyttämään häntä. Häpesin itseäni ja toivon että hän antaa tämän minulle anteeksi, Aniston kikatti Indie Londonissa.

Jennifer Aniston palasi tohtori Harrisin vastaanotolle kolme vuotta ykkösosan jälkeen.­

Kaameat pomot tuotti lippuluukuilla maailmanlaajuisesti lähes 200 miljoonaa euroa, joten jatkoa oli odotettavissa.

Sama pääosakolmikko sai jatko-osassa Kaameat pomot 2 (2014) vastaansa taas tohtori Julia Harrisin kohtuuttomaksi kasvaneen libidon. Jatkotarinassa meno äityi vielä astetta mustemman huumorin suuntaan. Conan O’Brienin talk show’ssa Jennifer Aniston kertoi, että kohtaus, jossa tohtori Harris päättää väkisin ottaa alaisensa, meni liian mauttomaksi ja päätyi lopulta leikkaamon lattialle.

Kaameiden pomojen kolmannestakin osasta on tasaisin väliajoin huhuttu internetin keskustelupalstoilla. Aiemmin Jennifer Aniston on sanonut palaavansa mielellään vielä kerran hammaslääkäri Harrisin niukkoihin rooliasuihin, mutta on toisaalta korostanut viime vuosina, että keskittyy mieluummin vakavampiin rooleihin.

National Enquirerin mukaan Kaameiden pomojen päätrio on anellut Anistonia tekemään paluun hurttiin hammashoitolaan, mutta komediennen palkkapyyntö sivuosasta on lehden tietojen mukaan ollut muhkeat 20 miljoonaa dollaria eli noin 17 miljoonaa euroa.

Kaameat pomot Nelosella lauantaina 3. lokakuuta klo 22.50. Kaameat pomot ja Kaameat pomot 2 löytyvät myös HBO Nordic -suoratoistopalvelusta.