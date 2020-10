Muusikko Tauri Oksala hurahti sarjakuvien piirtämiseen – tuorein teos kertoo tarinan alastonmalleista

Tauri Oksala on paitsi sarjakuvapiirtäjä, myös muusikko.

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, ja sen, minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Muusikko, elokuvasäveltäjä Tauri Oksala (s. 1970) haaveili jo pienenä sarjakuvapiirtäjän ammatista.

– Kun minulta pienenä kysyttiin, mikä minusta tulee, niin vastasin, että sarjakuvapiirtäjä.

Kesti kuitenkin muutama kymmenen vuotta ennen kuin Oksala loi esikoisteoksensa Kymppiegee (Suuri Kurpitsa), joka oli yksi viime vuoden sarjakuvatapauksista. Tuossa tarinassa kymmenen euron seteli kiertää ympäri Helsinkiä ja kaupunkilaisten käsistä toiseen.

Tarinan päähahmona on Helsinki – tai sitten kädestä käteen kulkeva punainen seteli muuten mustavalkoisessa tarinassa.

Syyskuun kuukauden kotimainen sarjakuva Alaston totuus on spin-off eli oheistuote tuon sarjan yhdestä kohtauksesta.

Alastomassa totuudessa kaksi alastonmallina työskentelevää ihmistä keskustelee poseerauksen ohella kaikesta mahdollisesta.

Tauri Oksalalla on graafisen alan koulutusta, sillä hän on käynyt Pekka Halosen akatemian keskittyen silloin enimmäkseen maisemamaalaukseen.

Sähköpajalla leipänsä aiemmin ansainnut ja graafikon töillä voita sen päälle levittävä Oksala alkoi lähestyä sarjakuvaa tekomielessä viitisen vuotta sitten lähestyessään 50:ttä ikävuotta.

Leijonanosan Oksalan elämästä vie kuitenkin musiikki, sillä hän soittaa banjoa 1995 perustetussa Jussi Syren & The Groundbreakers -yhtyeessä, jota pidetään lajin ehdottomana suomalaisena ykkösbändinä. Perinteisen bluegrassin ohella bändi soittaa myös bluegrass-gospelia. Kaiken kaikkiaan normaaliaikoina Oksalan bändillä on ollut viitisenkymmentä keikkaa vuodessa, mutta korona-aikana tilanne on ollut toisin.

Tauri Oksala on myös säveltänyt musiikkia muun muassa Itse valtiaat -animaatiosarjaan ja Keisarin salaisuus -elokuvaan.

– Viitisen vuotta sitten rupesin muiden töiden ohella tekemään sarjakuvia. Ja se imi sitten mukaansa. Episoditarinaa oli silloin helpompi tehdä. Päätin, etten vie sarjaa kustantajalle ennen kuin se on mielestäni valmis, mutta oli se mahtava fiilis, kun juttu oli piirretty valmiiksi.

Oksalan seuraava sarjakuva on nyt käsikirjoitusvaiheessa.

– Siihen tulee jotain 80–90 sivua ja rupean piirtämään sitä tänä syksynä. Se juttu on Helsinkiin sijoittuva perinteinen seikkailutarina, Oksala paljastaa.

Oksala piirtää yleensä päivällä, sillä perheellisyys vaatii noudattamaan tietynlaista rytmiä.

– Strippimuotoisen tarinan tekeminen Kuukauden kotimaiseen oli jännää. En ollut ikinä ennen tehnyt strippejä, joten tarinan tiivistäminen 1–3 ruutuun oli haasteellista.

– Kirjoitin iPhonen muistioon ylös vitsejä aina kun niitä tuli vastaan ja somesta sai myös hyviä ideoita.

Piirrostyylissään Oksala kertoo pyrkivänsä välttämään liiallista realistisuutta.

Sarjakuvasuosikeikseen Oksala nostaa 1970–1980-luvulta muun muassa Jean Giraud’n Blueberryn, jonka mustavalkoinen piirrosjälki oli jotain erityistä.

– Samoin Elle-lehdessä oli jokin mustavalkoinen sarja, jonka tussipiirustus toimi vaikuttavasti.

– Ja Tinttejähän minä kerään koko ajan. Olen ollut pienestä pitäen fanaattinen Tintti-fani, naurahtaa absoluuttisen koronahiljaisuuden jälkeiseen illan bändikeikkaan valmistautuva Tauri Oksala, sarjakuvapiirtäjä.