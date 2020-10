Esittääkö Ressu Redford Vain elämää -historian härskeimmän biisin? ”Suomessa ei ole paljon tehty panemisesta biisejä”

Ressu Redford tahtoi esittää Stigin kappaleen, koska hänen mielestään suomenkielisessä musiikissa ei ole laulettu tarpeeksi rakastelemisesta.

Vain elämää -ohjelman 11. kausi alkaa perjantai-iltana Nelosella. Uudella kaudella mukana ovat Ressu Redford, Jannika B, Reino Nordin, Arja Koriseva, Stig, Vesku Jokinen, Mariska ja Herra Ylppö.

Avausjaksossa ei kuitenkaan nähdä lauluesityksiä, vana artistit saapuvat Satulinnaan. Varsinainen artistipäivä nähdään viikonpäästä 9.10. Ressu Redfordin jaksolla. Ilta-Sanomat haastatteli Redfordia Vain elämää -ohjelman lehdistötilaisuudessa aiemmin syksyllä.

Laulaja kertoo, että eniten kuvauksissa hän jännitti juuri oman päivänsä kuvauksia. Redford kertoi IS:lle, ettei harkinnut ohjelmaan mukaan lähtemistä hetkeäkään.

– Tämä on paras musiikkiohjelma, jota Suomen maa päällään kantaa. Tämä on hyvin humaani ohjelma ja tässä ei puukoteta ketään selkään vaan tässä ollaan tosi lähellä toisiaan, vaikka artistit tulevat musiikillisesti hyvin eri suunnista.

– Meistä tuli läheisiä hyvin lyhyessä ajassa. Jos kaikki ihmiset maailmassa tutustuisivat toisiinsa näin, niin maailmassa ei olisi sotia.

Vain elämää -tähdet kuvattuna Helsingin Kalastajatorpalla aiemmin syksyllä: Vesku Jokinen, Stig, Arja Koriseva, Herra Ylppö, Jannika B, Ressu Redford, Mariska ja Reino Nordin.­

Lehdistötilaisuudessa median edustajille myös esitettiin ote ohjelmassa nähtävistä musiikkiesityksistä. Videolta selvisi muun muassa se, että Redford esittää ohjelmassa ehkä yhden Vain elämää -historian härskimmistä kappaleista, nimittäin Sigin vuonna 2013 julkaistun kappaleen Nyt nussitaan.

Lehdistötilaisuudessa esitetyllä videolla nähtiin, kuinka Redford heittäytyi täysillä mukaan kappaleen kertosäkeeseen, jonka sanat ovat seuraavat:

Nyt nussitaan, ja tähän hetkeen ei puhuminen sovi

Nyt nussitaan, viime kerrasta aikaa jo olikin joku tovi

Joo-o-oo-oo-oo. Joo-o-oo-oo-oo

Joo-o-oo-oo-oo. Joo-o-oo-oo-oo

Redford arvelee, että kyseessä saattaa olla hänen sykähdyttävin Vain elämää -esityksensä.

– No, miksi se oli otettu mukaan tuohon trailerille muuten, Redford kuittaa.

Redford päätyi valitsemaan kyseisen biisin esitettäväkseen selkeistä syistä.

– Päädyin tähän biisiin, koska maailmalla englanninkielisessä popmuusikissa lauletaan tosi paljon rakastelemisesta. On se nyt sanoituksessa vaikka make love tai fuck tai what ever. Meillä täällä Suomessa rakastelemisesta, panemisesta tai nussimisesta ei ole paljon biisejä tehty. Meillä on yksi iso hitti: Tahdon rakastella sinua, Redford sanoo ja jatkaa:

– Meidän kielen kulttuuri ei ole sallinut tätä samalla tavalla. Meidän biiseissämme kyllä kiroillaan, ryypätään tosi paljonkin. Tästä on tehty kuitenkin tosi vähän biisejä ja se on kuitenkin parasta, mitä kaksi tai kolmekin tai kuinka monta ihmistä nyt vaan keskenään voi tehdä. Sen takia halusin tehdä version tästä biisistä.

Redford tiedostaa, että kyseessä on perheohjelma ja kun biisi nähdään televisiossa, sanomista voi tulla. Se ei häntä hetkauta.

– Paula Vesala sanoi ohjelmassa v***u. Mielestäni se on paljon rumempaa kuin laulaa tv:ssä panemisesta, rakastelusta tai nussimisesta. Jos joku voi sanoa tv:ssä sanoa v***u, niin kai siellä voi nussiakin sanoa.

Vain elämää -jaksot esitetään seuraavassa järjestyksessä:

Saapuminen Satulinnaan 2.10.

Ressu Redfordin päivä 9.10.

Jannika B:n päivä 16.10.

Reino Nordinin päivä 23.10.

Arja Korisevan päivä 30.10.

Stigin päivä 6.11.

Vesku Jokisen päivä 13.11.

Mariskan päivä 20.11.

Herra Ylpön päivä 27.11.

Vain elämää: Yllätysbiisit 4.12.

Vain elämää: Pelastakaa lapset 5.12.

Vain elämää: Joulu 1/2 11.12.

Vain elämää: Joulu 2/2 18.12.

Vain elämää alkaa Nelosella perjantaina kello 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.