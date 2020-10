American Pie -hitistä tunnettu Don McLean 75 vuotta! Rakastui päätä pahkaa 26-vuotiaaseen Playboy-malliin, jota syytetään onnenonkijaksi

Laulaja Don McLean viis veisaa siitä, mitä muut ajattelevat hänen rakkauselämästään. Perjantaina American Pie -hitin tehnyt tähti viettää syntymäpäiväänsä.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Don McLean täyttää perjantaina 75 vuotta. McLean muistetaan eräästä maailman kuuluisimmista kappaleista, vuonna 1971 ilmestyneestä American Pie -hitistä.

McLeanin kappaleesta tuli yksi 1970-luvun suurista hiteistä ja myöhemmin se vakiintui yhdeksi ikonisimmista popkappaleista, jota on sittemmin versioitu lukuisia kertoja. Muun muassa popin kuningatar Madonna on tehnyt kappaleesta oman versionsa.

Viime vuosina Don McLean on viettänyt leppoisaa ja matkustelun täyttämää elämää yhdessä nuoren tyttöystävänsä kanssa. Laulaja seurustelee itseään 48 vuotta nuoremman Playboy-tähden ja sometähden kanssa. 26-vuotiaalla Paris Dylanilla on Instagramissa yli puoli miljoonaa seuraajaa ja hän työskentelee mallina.

McLeanin ja Dylanin suhde on herättänyt paljon huomiota heidän ikäeronsa vuoksi ja Dylania on epäilty jopa onnenonkijaksi.

McLean itse uskoo parin rakkauteen. Hän kertoi viime vuonna haastatteluissa olevansa vakuuttunut siitä, että pari on yhdessä oikeista syistä. Daily Mailin mukaan kaksikko tapasi muutama vuosi sitten, kun McLean palkkasi Dylanin sometiliensä ylläpitäjäksi. Nyt he ovat olleet yhdessä reilut kolme vuotta.

– Hän oli minun suuri fani. Ja minä rakastuin häneen, McLean myönsi Daily Mailin haastattelussa kesällä 2019.

Dylan kertoi brittilehdelle, että McLeanin musiikki oli hänelle tuttua hänen äitinsä kautta ja hän todella fanitti laulajaa.

– Minä pidin hänestä jo kauan ennen kuin tapasimme. Noin seitsemän tai kahdeksan vuotta aiemmin, Dylan kertoi Daily Mailin haastattelussa.

Parin mukaan heitä ei kiinnosta se, mitä muut heidän suhteensa ajattelevat. Suuri ikäero ei ole heille ongelma ja he nauttivat toistensa seurasta.

– Minä en välitä siitä eikä hänkään välitä. Meillä on hauskaa yhdessä. Tarpeet kohtaavat, kuten sanotaan, McLean totesi.

McLean on tahkonnut jättihitillään vuosien varrella valtavan omaisuuden, jonka turvin pari viettää varsin leppoisaa elämää. He asuvat Kaliforniassa ja Mainessa, mutta nauttivat ennen koronapandemiaa suuren osan ajastaan liikkuvasta elämästä. McLean kertoi viime vuonna, että pari matkusti yhdessä vuoden aikana noin 85 kaupunkiin.

McLean on vieraillut Dylanin kanssa myös Suomessa. Pariskunta vietti aikaa Helsingissä lokakuussa 2018 ja Dylan julkaisi tuolloin kuvia syksyisestä Suomesta.

McLeanin ja Dylanin suhde on herättänyt maailmalla huolta, sillä laulajan omaisuuden epäillään hupenevan kovaa tahtia tämän törsäilyn vuoksi. Muun muassa The Sun on uutisoinut, että McLean käyttäisi rahojaan ostaakseen Dylanille kalliita design-kenkiä ja kustantaakseen öitä hulppeissa hotelleissa ympäri maailmaa.

Lehden mukaan pari lomailee jopa 300 000 euron luksusmatkoilla ja käyttää yksittäisiin hotelliöihin tuhansia euroja. Lisäksi heidän kerrotaan lentelevän yksityiskoneella ja syövän fine dining -ravintoloissa. McLeanin kaksi kartanoa ovat puolestaan useiden miljoonien arvoisia. Laulajan omaisuuden arvioidaan olevan noin 240 miljoonaa euroa.

McLean on kiistänyt jyrkästi kaikki juorut ja syytökset. Hän otti kantaa tyttöystäväänsä kohtaan esitettyihin väitteisiin viime syksynä ja korosti, että parin rakkaus on aitoa. Hän myös totesi tiukasti, ettei hassaa rahojaan tyttöystäväänsä.

– Kuulen juoruja minusta ja tyttöystävästäni. Viime aikoina on ollut naurettavia tarinoita meistä kahdesta ja siitä, miten hän on onnenonkija ja että minä olen kaikenlaista, McLean totesi Independentin mukaan.

– Hän on kaikista epätodennäköisin tyttö siihen kaikista niistä, jotka tulet koskaan tapaamaan. Hän on todella avulias. Se mitä ihmiset eivät tajua on, että kyllä, me olemme käyneet 85 kaupungissa viime vuonna, mutta jokaisessa niistä minä olen konsertoinut ja tienannut rahaa.

Pari ei ole naimisissa, mutta McLean oli vielä viime vuonna vakuuttunut, että Dylanista tulee jossakin vaiheessa hänen kolmas vaimonsa. Hän toivoi myös saavansa lapsia tämän kanssa.

Don McLean on aiemmin ollut naimisissa kahdesti. Hänen viimeisin avioliittonsa päättyi valtavan kohun saattelemana, kun hänet pidätettiin epäiltynä parisuhdeväkivallasta. Myöhemmin miehen ex-puoliso haki häntä vastaan lähestymiskieltoa.

McLean on julkaissut American Pie -hittilevyn jälkeen useita albumeja, mutta niiden menestys on jäänyt vaatimattomaksi.