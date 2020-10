Vaimo sai tarpeekseen Hugh Jackmanin seksuaalisen suuntautumisen ympärillä vellovista huhuista – täräytti ilmoille suoran mielipiteensä

Deborra-Lee Furnessin mukaan spekulaatio hänen miehensä seksuaalisesta suuntautumisesta on ärsyttävää, koska se ei pidä paikkansa.

Vuosien ajan on spekuloitu sitä, onko Hugh Jackman homoseksuaali vai hetero. Hänen vaimonsa mukaan asia ei kuulu muille.­

Hollywood-tähti Hugh Jackmanin seksuaalisesta suuntautumista on liikkunut spekulaatioita vuosien ajan, vaikka hän on ollut naimisissa vaimonsa kanssa peräti 24 vuotta.

Evening Standardin mukaan myös Jackmanin vaimo, näyttelijä Deborra-Lee Furness on kuullut spekulaatioita miehensä seksuaalisesta suuntautumisesta ja saanut niistä tarpeekseen. Furness kommentoi ABC:n Anh’s Brush with Fame -sarjassa väitteitä siitä, että hänen miehensä olisi homoseksuaali ja latasi tiskiin suoran mielipiteensä huhuista.

– Hän on ollut homoseksuaali niin monen vuoden ajan. Minä olin myös homoseksuaali, Furness täräytti Evening Standrardin mukaan viitaten ihmsiten spekulaatioihin.

Furnessin mukaan myös hänen seksuaalista suuntautumistaan on epäilty ja koko asia on alkanut tympiä häntä. Furness nosti esimerkiksi Shame-elokuvan, jossa hän näytteli feministihahmoa vuonna 1988.

– Tiedättekö, kun tein Shamen, olin homo. He olivat shokissa, kun menin naimisiin, hän totesi.

Hugh Jackman ja Deborra-Lee Furness edustivat yhdessä kaksi vuotta sitten.­

Furnessin mukaan lehdissä on ollut vuosien ajan äärimmäisen ilkeitä juttuja hänen miehestään. Hän korostaa, että ne ovat olleet tekaistuja ja että puheet Jackmanin homoseksuaalisuudesta ovat ärsyttäviä yksinkertaisesti siksi, etteivät ne pidä paikkansa.

– Se on yksinkertaisesti väärin. Se on kuin sanoisi Elton Johnille, että ”Hän on hetero”. Olen varma, että hän suuttuisi, Furness täräytti ABC:lla.

Furness on puhunut aiheesta aiemminkin. Vuonna 2011 hän totesi Page Sixille, ettei pari halua keskittyä heistä velloviin huhuihin.

– Se on tavallaan traagista, että näillä ihmisillä ei ole parempaa tekemistä kuin juoruilla ihmisistä, joita he eivät tunne, hän totesi tuolloin.

Daily Mailin mukaan Jackman itse kommentoi huhuja vuonna 2013. Hän syytti spekulaatiosta tuolloin internetiä ja myönsi, että hänen puolisoaan vaivaa se, mihin sävyyn hänestä kirjoitetaan.

64-vuotias Furness ja 51-vuotias Jackman menivät naimisiin vuonna 1996. Heillä on kaksi adoptiolasta, 20-vuotias Oscar-poika ja 15-vuotias Ava-tytär.

Australialaispari tapasi vuonna 1995 kotimaassaan Corelli-sarjan kuvauksissa, jossa he molemmat näyttelivät. Jackman on kertonut, että hän tajusi kuvausten aikana ihastuneensa vastanäyttelijänään olleeseen Furnessiin.

Hugh Jackman tunnetaan lukuisista Hollywood-elokuvista. Hän on tähdittänyt muun muassa Les Misérables-, X-Men- ja The Greatest Showman -elokuvia.