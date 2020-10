Naiselle tuomio Mikael Gabrielin vainoamisesta – tuijotteli ikkunasta ja yritti asuntoon keskellä yötä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut räppäri Mikael Gabrielia häiriköineen naisen vainoamisesta sekä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Räppäri Mikael Gabrielia vainonnut nainen on tuomittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 30. syyskuuta.­

Räppäri Mikael Gabrielia, oikealta nimeltään Mikael Sohlmania kesällä 2019 toistuvasti häiriköinyt nainen on tuomittu vainoamisesta sekä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tuomio käy ilmi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden virallisista asiakirjoista. Asiakirjasta selviää, että naiselle on annettu tuomio 30. syyskuuta 2020.

Oikeuden asiakirjojen mukaan kyseinen nainen on toistuvasti tarkkaillut, ottanut yhteyttä tai muilla tavoin vainonnut Mikael Gabrielia kesällä 2019. Nainen on muun muassa kesäkuussa 2019 mennyt useampaan otteeseen yöaikaan räppärin asunnon ulko-ovelle, soittanut ovikelloa ja jäänyt oleskelemaan asunnon lähettyville, vaikka häntä on pyydetty poistumaan.

Todistajan mukaan Mikael Gabriel oli myös 5. kesäkuuta 2019 soittanut hänelle puhelun puoli kahdelta yöllä, kun nainen oli oleskellut artistin pihamaalla. Kyseinen todistaja kertoo menneensä paikalle ja keskustelleensa naisen kanssa ainakin tunnin verran, jonka aikana nainen oli muun muassa kertonut haluavansa tavata Mikael Gabrielin päästäkseen lähemmäs tämän sielua.

Naisen toiminta jatkui edelleen heinäkuussa, jolloin hän yritti päästä ensin sisälle artistin asuntoon ja epäonnistuttuaan hän asettautui asunnon takapihalle, jossa hän tuijotteli ikkunasta sisään.

Lisäksi oikeuden asiakirjoista selviää, että naista syytettiin myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, sillä hän on muun muassa kieltäytynyt nousemasta poliisiautoon ja juossut poliisia pakoon, kun he ovat tulleet paikalle. Oikeuden asiakirjojen mukaan nainen on myös käyttäytynyt virkavaltaa kohtaan väkivaltaisesti, muun muassa potkimalla ja sylkemällä heitä päin.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden asiakirjoista selviää myös, että Mikael Gabriel haki vainoajaltaan 4000 euroa vahingonkorvauksia korkoineen. Artisti myös vaati naista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Nainen on oikeudessa tunnustanut syyllistyneensä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, mutta kiisti syytteet vainoamisesta ja kotirauhan rikkomisesta. Hän kuitenkin myönsi osittain toimineensa alkuperäisissä syytteissä kuvatulla tavalla. Hän kiisti muun muassa hakanneensa artistin asunnon ovea tai jääneensä oleskelemaan tämän pihalle. Näin ollen oikeus katsoi, ettei Mikael Gabrielin kotirauhaa ole varsinaisesti rikottu, mutta nainen sai tuomion vainoamisesta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden asiakirjoista kuitenkin selviää, että oikeus on lopulta todennut naisen syyntakeettomaksi vedoten tämän terveydentilaan. Nainen määrättiin lopulta maksamaan Mikael Gabrielille 600 euron vahingonkorvaukset sekä korvaamaan artistin oikeudenkäyntikuluja 1023 euron edestä.