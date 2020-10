Chrissy Teigenin lapsi syntyi kuolleena – huippumalli julkaisi raastavan kuvan sairaalasta ja pian kommenttikenttään lävähti järkyttävä viesti

Huippumalli Chrissy Teigen kertoo Instagram-tilillään, että hänen ja muusikko John Legendin kolmas lapsi on syntynyt kuolleena.

Huippumalli Chrissy Teigen ja hänen muusikkopuolisonsa John Legend kertoivat kesällä odottavansa kolmatta lastaan ja raskaus oli ehtinyt nyt puolivälin tienoille. Yhdellä maailman seuratuimmista pariskunnista on entuudestaan 3-vuotias Luna-tytär ja 2-vuotias Miles-poika.

Suomen aikaa varhain tänä aamuna Teigen kuitenkin kertoi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään lapsen syntyneen kuolleena. Huippumalli julkaisi kuvan, jossa istuu sairaalavuoteella ja kertoi kuvatekstissään, että vaikka pariskunta ei ole koskaan aiemmin nimennyt lapsiaan ennen syntymää, olivat he alkaneet kutsua pienokaista nimellä Jack.

– Olemme shokissa ja koemme tuskaa, josta olemme aikaisemmin kuulleet vain tarinoita. Tuskaa, jollaista emme ole koskaan kokeneet aikaisemmin. Emme koskaan pystyneet pysäyttämään verenvuotoa ja nesteytyksestä ja verensiirrosta huolimatta se ei vain ollut tarpeeksi, Teigen kertoi Instagram-päivityksessään.

– Jack. Olen niin pahoillani, että elämäsi ensihetket olivat täynnä vaikeuksia ja että emme voineet antaa sinulle kotia, jonka tarvitsit selviytyäksesi. Tulemme aina rakastamaan sinua. Kiitos kaikille, jotka ovat lähettäneet meille positiivista energiaa ja rukoilleet puolestamme. Tunnemme rakkautenne ja todella arvostamme sitä, Teigen kirjoitti.

Teigen joutui sunnuntaina sairaalahoitoon Los Angelesissa runsaan verenvuodon vuoksi, kertoi muun muassa Daily Mail. Teigen kuitenkin vakuutteli seuraajilleen, että hän ja vauva voivat hyvin. Teigen kertoi tuolloin omalla Instagram-tilillään, että hänelle tehtiin sairaalassa kaksi verensiirtoa.

– Terveiset sairaalasta. Minulle tehdään pian toinen verensiirto, mikä todella kuulostaa paljon dramaattisemmalta kuin mitä se on. Vauva ja minä voimme hyvin. Kaipaan vain pieniä asioita, kuten kävelemistä, kokkaamista, muiden kanssa leikkimistä..., Teigen vitsaili Instagramissa vielä muutama päivä sitten.

Teigenin rehellinen ja tunteella kirjoitettu Instagram-päivitys poiki välittömästi lukuisia kommentteja, joissa otettiin osaa pariskunnan suruun. Monet kertoivat niin ikään menettäneensä lapsensa ja totesivat tietävänsä, mitä Teigen ja Legend käyvät tällä hetkellä läpi.

– En yleensä kommentoi julkisuuden henkilöiden postauksia, mutta olen niin pahoillani puolestanne. Sydämeni särkyy, kun ajattelen sinua ja perhettänne, eräs kirjoitti.

– Olen niin pahoillani Chrissy. Rukoilen sinun ja perheesi puolesta, kirjoitti toinen kommentissaan.

Kuvaan vedettiin nopeasti mukaan myös politiikka. Eräs jopa kirjoitti kommentissaan, ettei hän usko Teigeniä lainkaan. Kirjoittaja myös syytti pariskuntaa kuulumisesta laitaoikeiston rummuttamaan ns. deep state -salaliittoon, jossa hämärät voimat toimivat valtion sisällä. Avoimesti demokraattien Teigenin ja Legendin tiedetään kannattavan Joe Bidenia.

– En luota sinuun enkä usko sinua. Uskon, että uhrasit lapsesi jonkin korkeamman tahon vuoksi. Sinun ja aviomiehesi ei olisi pitänyt myydä sielujanne, hän sivalsi kommentissaan, joka kuitenkin tyrmättiin lähes välittömästi Teigenin seuraajien toimesta.

Teigenin raskaus oli tänä syksynä otsikoissa useampaan otteeseen. Toukokuussa Teigen muun muassa kertoi miljoonien seuraajiensa yllätykseksi aikovansa poistattaa rintaimplanttinsa. Taannoisessa Twitter-päivityksessä Teigen paljasti, ettei kuitenkaan tiennyt olevansa raskaana mennessään operaatioon.

– Tein ennen leikkausta rutiininomaisen raskaustestin, jonka tulos oli negatiivinen, Teigen kirjoitti Twitterissä.

– Muutama viikko leikkauksen jälkeen tein uuden raskaustestin. Olen vuosien ajan tehnyt raskaustestin joka kuukausi toivoen, että vielä jonakin päivänä se antaisi positiivisen tuloksen. Mutta se on ollut toiveajattelua, sillä testi ei ole koskaan ennen ollut positiivinen, Teigen jatkoi.

Teigen ja Legend olivat turvautuneet aiempien lastensa kohdalla hedelmöityshoitoihin. Teigen kertoi aiemmin julkisuudessa luopuneensa jo toivosta, että tulisi raskaaksi luonnollisin keinoin. Vaikka raskaustestin tulos olikin näin ollen positiivinen yllätys, valtasi Teigenin kuitenkin ensimmäisenä pelko, joka vaikuttaa nyt käyneen toteen.

Tuoreessa Instagram-päivityksessään Teigen kertookin olevansa äärimmäinen kiitollinen kahdesta terveestä lapsestaan.

– Jokainen päivä ei kuitenkaan voi olla täynnä auringonpaistetta. Näinä synkimpinä päivinä me suremme, me itkemme silmät päästämme. Mutta me halaamme ja rakastamme toisiamme entistäkin lujempaa ja pääsemme siitä yli, Teigen kirjoitti.

Chrissy Teigen tunnetaan parhaiten uimapukumallina ja mediapersoonana. Hän teki läpimurtonsa mallina legendaarisessa Sports Illustrated -lehden uimapukunumerossa vuonna 2010. Teigen on juontanut myös Yhdysvalloissa suosittua Lip Sync Battle -ohjelmaa. Teigen ja Grammy-palkittu muusikko Legend ovat olleet naimisissa vuodesta 2013.