Mel C eli unelmaansa, mutta kaikki meni hirveällä tavalla pieleen – Spice Girls -tähteys kätki taakseen salatut ongelmat

Melanie Chisholm eli Mel C ajautui pohjalle pian sen jälkeen, kun Spice Girls villitsi koko maailman.

Mel C puhuu avoimesti mielenterveysongelmistaan, jotta muut samoista asioista kärsivät saisivat vertaistukea ja apua.­

Mel C:nä tunnettu Melanie Chisholm kertoo The Mirror -lehden tuoreessa haastattelussa, ettei elämä maailmankuulun Spice Girls -yhtyeen riveissä ollut hänelle helppoa. Chisholm on paljastanut aiemmin kärsineensä tyttöbändin huippuvuosina syömishäiriöstä ja masennuksesta, ja nyt hän kertoo lisää siitä helvetistä, johon ajautui äkkisuosion myötä.

Chisholm oli 20-vuotias, kun Spice Girls teki läpimurron. Työläisperheessä kasvaneesta nuoresta naisesta tuli yhtäkkiä maailmantähti ja hän alkoi tienata hurjia summia ja elää unelmaansa. Samalla hän oli kuitenkin epävarma itsestään eikä ollut vielä varma, kuka oikein oli.

– Yritin yhä selvittää, kuka oikein olin. Mutta kun sinua pommitetaan ihmisten mielipiteillä sinusta, ei mikään voi valmistella sinua siihen, Chisholm sanoo The Mirrorille.

Vaikka Chisholm koki saavuttaneensa kaiken sen, mistä hän lapsena haaveili, tunsi hän silti valtavaa riittämättömyyttä.

– Tienasin paljon rahaa. Tunsin syyllisyyttä ja minusta tuntui, etten ehkä ansainnut sitä. Uskon, että kaikki se pisti minut laittamaan valtavasti paineita itselleni ja pyrkimään olemaan sellainen, mitä luulin täydelliseksi, jotta ansaitsisin kaikki ne asiat, jotka minulle tapahtui.

Mel C kesällä 1999 Los Angelesissa.­

Chisholm tunnettiin energisenä ja treenattuna Sporty Spicena ja hän koki valtavia paineita siitä, että hän olisi urheilullinen, tarpeeksi laiha ja tarpeeksi lihaksikas. Hän alkoi kuntoilla pakonomaisesti, lopetti syömisen ja masentui. Laulaja vajosi syvälle pimeään ja syömishäiriön täyttämään maailmaan. Hän syytti itseään kaikesta ja kärsi huijarisyndroomasta.

Chisholm kertoo The Mirrorille, että käännekohta tapahtui vuosituhannen vaihteessa, kun hän ei enää päässyt sängystä ylös.

– Oli millenium ja olin perheeni kanssa Los Angelesissa. En päässyt ylös sängystä, tunsin oloni toivottamaksi, olin hyvin, hyvin itkuinen ja minusta tuntui, että vartaloni otti hallinnan mielestäni.

– Minulla ei ollut enää halua pysyä tässä elämässä. Silloin päätin mennä lääkärilleni. Hän halusi ensimmäiseksi puuttua masennukseeni. Se oli valtava helpotus minulle.

Vuonna 2000 laulajalla diagnosoitiin anoreksia ja masennus. Chisholmin mukaan masennusdiagnoosin saaminen oli valtava helpotus, sillä hän ei ollut tajunnut, mikä häntä vaivasi, vaan hän uskoi vain olevansa täysin sekaisin.

– Minä luulin, että olin vain tulossa hulluksi, mutta sillä olikin nimi. Se oli jotain, missä sinua voitiin auttaa. Mistä pystyi parantumaan.

Chisholm on surullinen siitä, miten monta vuotta hänellä meni hukkaan masennuksen kourissa. Siksi hän puhuu nyt avoimesti mielenterveysongelmistaan ja siitä, miten niihin voi saada apua ja miten niistä voi parantua. Hän toivoo, että hänen tarinansa voisi auttaa muita, jotta heidän ei tarvitsisi käydä yhtä syvällä kuin hänen.

– Kun olet sisällä siinä, et pysty edes kuvittelemaan ulospääsyä. Minä toivon, että kokemukseni voi auttaa muita välttämään sen tai parantumaan siitä, tai ainakin antaa lohtua.

Mel C Brit Awards -gaalassa helmikuussa Lontoossa.­

Spice Girlsin hajottua vuonna 2001 Chisholm joutui aloittamaan uudenlaisen elämän ja etsimään itseään ja sitä tapaa, jolla hän jatkaisi eteenpäin. Hän kertoo, että siihen meni aikaa, mutta lopulta äitiys auttoi hänet uuden elämän alkuun. Äitiys ja raskaus muuttivat hänen tapaansa ajatella vartalostaan ja katkaisivat viimein vuosia jatkuneen syömishäiriökierteen.

– Kun minusta tuli äiti, kaikki muuttui. Ajattelin, että vartaloni on upea, se on luonut tämän täydellisen olennon.

Chisholm kokee, että jotta hän voisi olla paras mahdollinen äiti 11-vuotiaalle Scarlet-tyttärelleen, on hänen oltava hyvä myös itselleen.

Välikohtaus sysäsi ongelmiin

Chisholm kertoi aiemmin Radio 4 -kanavan Desert Island Discs -ohjelmassa, että hän uskoo vuonna 1996 sattuneen välikohtauksen olleen sysäys mielenterveysongelmilleen. Tuolloin hän ajautui konfliktiin Victoria Beckhamin kanssa ja oli vähällä saada kenkää Spice Gilrsistä.

– Nyt kun laitan tämän kaiken järjestykseen päässäni uskon, että se oli monien ongelmieni alku, Mel C kertoiradio-ohjelmassa Guardianin mukaan.

Mel C kertoi jo aiemmin Guardianille, että juuri ennen kuin Spice Girlsistä tuli maailman suurin bändi, hän käski kesken Brit Awards -gaalan Beckhamin ”painua vit***n”.

Lehden mukaan Spice Girlsin manageritiimi teki Mel C:lle selväksi, että mikäli välikohtaus toistuisi, olisi hänen jätettävä yhtye. Laulaja alkoi varoa sanomisiaan ja tekemisiään, piti päänsä alhaalla ja pyrki olemaan mahdollisimman diplomaattinen. Pinnan alla hän kuitenkin oli hyvin ankara itseään kohtaan eikä antanut itselleen lupaa rentoutua. Se vaikutti hänen mielenterveyteensä.

– Minun täytyi olla sen jälkeen todella tiukka itselleni, etten tyrisi sitä. Se mikä siitä teki niin musertavaa oli, että tajusin kuinka tärkeää se minulle oli, laulaja sanoi.