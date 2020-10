Wallu Valpion elämäntavat löivät tv-katsojat ällikällä – kertoo nyt, miksi jokainen aamu alkaa siiderillä ja tupakalla

Mediapersoona Wallu Valpio sanoo aloittaneensa kuntoilun Olet mitä syöt -ohjelman kuvausten jälkeen. Siideristä hän ei silti luovu.

Wallu Valpion esiintyminen MTV-kanavan Olet mitä syöt -ohjelmassa kuohutti tv-katsojia tammikuussa. Ohjelmassa mediapersoona kertoi varsin erikoisista elämäntavoistaan, johon olennaisena osana kuuluu siideri.

Ohjelmassa Valpio kertoi päivänsä starttaavan joka aamu siiderillä ja tupakalla.

– Päivän mittaan tulee juotua kolmesta neljään siideriä. Minulla ei ole alkoholiongelmaa, mutta jotain mukavaa täytyy elämässä olla, Valpio selitti jaksossa.

Ruokaa tv-tähti ei syönyt juuri lainkaan. ”Rokkitähden dieetti” on tarkoittanut sitä Valpiolle sitä, että lähikaupasta mukaan tarttuu ranskalaisia, HK:n Sinistä ja ketsuppia. Mies eli käytännössä siiderillä, jota yhden viikon aikana kului yli 30 tuopillista.

– Siideristä saan päivän sokeriannoksen ja sipseistä päivän suola-annoksen. En ole syönyt kasviksia tai hedelmiä, enkä tule koskaan syömään. En syö kalaa, enkä tule koskaan syömään kalaa, Valpio uhosi ohjelmassa.

Valpion elämäntavat nousevat esille myös hänen elämäkerrassaan, jossa esimerkiksi hänen siskonsa Jenni kertoo, ettei usko veljensä elävän kovin kauaa elämäntavoillaan.

Sisko muistelee Mika Lätin kirjoittamassa Wallu Valpio – Minun tieni -teoksessa, että veli maistoi elämänsä ensimmäistä kertaa basilikaa ja avokadoa ohjelman kuvausten aikaan.

– Puolikas pizza kerran kolmessa päivässä ja ne makkaralautaset tuntuivat riittävän. Vanhempanikin ovat jo tottuneet Wallun elintapoihin, eivätkä niihin enää juurikaan nykypäivänä edes yritä puuttua. Heitä on selkeästi alkanut nyt vanhemmiten vaivaamaan se, jos jään yksin heidän kuoltuaan. Walluhan ei varmastikaan ole kovin pitkäikäinen näillä elintavoillaan, Jenni Valpio sanoo kirjassa.

Wallu Valpio sanoo Ilta-Sanomille ottaneensa vakavasti, kun lääkäri Pippa Laukka ripitti häntä kehnoista elämäntavoista.

– Aamulla vedin 10 kilometrin juoksumattolenkin ja sen jälkeen puolitoista tuntia puntteja. Kiitos vaan Pippa Laukka! Valpio sanoo.

– Pippa herätti vanhan hirviön eloon. Aina on mielikuva, että laihdutusohjelmien jälkeen palataan vanhaan, mutta minulla lähti uusi vaihde käyntiin.

Lääkäri Pippa Laukka laittaa ihmisten elämäntavat remonttiin Olet mitä syöt -ohjelmassa.­

Ohjelmassa osallistujien elämäntavat nostetaan kirjaimellisesti pöydälle. Wallu Valpion jaksossa paljastui miehen juoman siiderin määrä.­

Ohjelmassa Pippa Laukka totesi Valpion maksa-arvojen olevan koholla ja hänen sydämensä antavan periksi, jos elintavoissa ei tapahdu muutosta. Valpio sanoo IS:lle ymmärtäneensä, että oli aika tehdä isoja muutoksia elämässä.

– Mittarissa on kohta 50 vuotta, joten jotain on pakko alkaa tekemään. Monet sanovat, että olen kävelevä ihme, kun en syö mitään ja juon siideriä joka päivä. Oletetaan, että munuaiset, maksa ja keuhko ovat huonossa kunnossa, mutta lääkärit ovat sanoneet, ettei minussa ole mitään vikaa, Valpio sanoo.

Siideristä hän ei luovu, mutta kuntoilu on tullut nyt osaksi arkea.

– Lempiharrastukseni on siiderin lipittäminen. Se on päivittäinen tapa. Tykkään, että on tietyt päivärytmit. Herään tiettyyn aikaan, luen iltapäivälehdet ja juon siideriä. Sitten alkaa työpäivä, Valpio kertoo.

Wallu Valpio kuvattiin pikniktunnelmissa Ilta-Sanomiin vuonna 2005.­

–Siiderin lipittäminen on lempiharrastukseni. Siitä en luovu, Wallu Valpio sanoo.­

Hän ihmettelee, miksi hänen alkoholinkäyttönsä herättää ihmisissä niin paljon kiinnostusta.

– Alkoholistin maine on mielenkiintoinen juttu. Muutama siideri päivässä on sama kuin ottaisin pari lasia viiniä. Jos joisin viiniä, niin tuskin kukaan tulisi mitään sanomaan, Valpio tuhahtaa.