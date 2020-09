Sara Sieppi paljastaa yksityiskohtia uudesta kodistaan: osti uniikin ullakkohuoneiston pikavauhtia – sitten tuli itku

Sara Sieppi paljastaa Instagramissa, että hän osti heti ensimmäisen asunnon, jota kävi katsomassa.

Sara Sieppi on nykyään onnellinen ensiasunnon omistaja.­

Juontaja ja somevaikuttaja Sara Sieppi, 29, paljasti Instagramissa heinäkuussa ostaneensa ensimmäisen omistusasuntonsa. Sittemmin Sieppi on julkaissut somessa useita kuvia kotoaan ja hänen seuraajansa ovat janonneet lisätietoa asunnosta.

Tiistaina Sieppi vastaili Instagram-tilinsä Stories-osiossa seuraajiensa kysymyksiin uudesta kodistaan ja paljasti, että asuntokaupat syntyivät kesällä pikavauhtia, sillä hän osti lopulta heti ensimmäisen asunnon, jota kävi katsomassa. Kyseessä on Helsingissä sijaitseva ullakkohuoneisto.

– Aloin yksi viikonloppu katsomaan ekaa kertaa kaikkia asuntoja sillä silmällä, että jos mä joskus ostan itse oman ja löysin tän. Sitten olinkin yhtäkkiä näytössä ja samalla viikolla olikin pankkineuvottelut ja sitten ostinkin asunnon. Eli en käynyt missään muualla, Sieppi sanoo Instagramissa.

Siepillä oli ensimmäiselle omalle asunnolleen tiettyjä kriteerejä, joiden hän toivoi täyttyvän. Tärkeintä oli, että uusi koti sijaitsisi Helsingin keskustassa.

– Mulle oli tärkeää sijainti ja sitten mulle oli tärkeää, että on sauna, hän sanoo.

Siepin mukaan hän ihastui asunnossaan ensimmäiseksi sen tarjoamiin maisemiin ja siihen, että se on uniikki ullakkohuoneisto. Myös kompromisseja oli tehtävä Helsingin hurjan hintatason vuoksi.

– Ilta-aurinko tulee tänne tosi kauniisti. Oltiin just vielä ilta-aikaan täällä näytössä, niin olin ihan, että mikä tää valo on.

– Rakastuin siihen, että tämä on ullakkohuoneisto. Halusin jotain tosi erilaista. Haaveissa oli loft, mutta en halunnut lähteä Kruunuvuorenrantaan ja hinnat on täällä vähän suuremmat, jos olisi halunnut kunnon loft-kämpän, niin tämä on oikein hyvä.

Uudessa kodissa on Siepin mukaan hieman alle 60 neliötä ja hän kertoo olevansa asuntoon hyvin tyytyväinen yhtä yksityiskohtaa lukuun ottamatta.

– Ehkä ainoa on se, että tottui tosi korkeisiin kattoihin ja tässä on taas ihan päinvastoin, niin ehkä huonetila tuntuu vähän pieneltä silloin, Sieppi kertoo ja myöntää kolhineensa aluksi päätään ullakkohuoneiston mataliin kattoihin.

Vaikka uusi koti on hyvässä kunnossa, aikoo Sieppi tehdä pientä pintaremonttia sen kylpyhuoneessa ja vaihtaa suihkuseinät ja peilikaapin. Sauna puolestaan remontoidaan kokonaan lattiasta kattoon. Sieppi paljastaa, että sinne asennetaan äänentoisto, jotta saunoessaan voi kuunnella musiikkia.

Sieppi kertoo viihtyvänsä uudessa kodissaan hyvin, mutta aluksi tilanne oli toinen. Hän myöntää Instagramissa, että pian sen jälkeen, kun salamakaupat oli tehty, iski epätoivo ja paniikki.

– Täytyy myöntää, että siinä alkuvaiheessa itkin täällä aika monta iltaa ja mietin, että mitä olen mennyt tekemään... Että olisiko pitänyt ostaa joku 100-neliöinen kämppä tuolta vähän kauempaa. Mutta nyt on kaikki hyvin, hän kertoo hymyillen.

Sieppi kertoi keväällä Ilta-Sanomien haastattelussa, että vuoden 2020 loppuun mennessä hän tahtoo olla asunnonomistaja.

– Jos nyt sitten ostan sen asunnon ja katson sen mukaan, mitä seuraavaksi tulee, Sieppi sanoi tuolloin.

Sieppi kertoi heränneensä siihen, että hän kaipasi elämäänsä jotain pysyvämpää ja omistusasunto tuntui sopivalta askeleelta.

– Olen asunut koko ajan vuokralla ja muuttanut vuosien varrella monta kertaa. Kotini on vaihtunut tiuhaan ja olen matkustellut paljon, elämäni on ollut aikamoista sekamelskaa.

Keväällä Sieppi ei vielä tiennyt, minne tahtoisi muuttaa, vaan piti erilaiset vaihtoehdot avoimina.

– En tiedä, tahdonko jonkin vanhan omakotitalon syrjäseudulta vai haluanko Helsingin keskustasta 50 neliön kaksion, hän pohti.