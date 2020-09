Mariah Carey lataa elämäkerrassaan kylmääviä väitteitä: sisko huumasi tähden 12-vuotiaana, yritti myydä parittajalle ja aiheutti tuskalliset vammat

Mariah Carey kertoo elämäkerrassaan, että lapsuuden tapahtumat ovat aiheuttaneet hänelle ikuiset traumat.

Laulajatähti Mariah Carey, 50, kertoo avoimesti elämänsä kipukohdista ja värikkäistä vuosistaan maanantaina ilmestyneessä elämäkerrassaan The Meaning Of Mariah Carey.

BBC:n mukaan Carey kasvoi köyhässä perheessä, jossa väkivalta oli yleistä. Careyn irlantilaistaustainen Patricia-äiti ja afroamerikkalainen ja venezuelalainen Alfred-isä erosivat, kun laulaja oli vasta kolmevuotias.

Carey kertoo elämäkerrassaan, että hän tottui kotonaan väkivaltaan, sillä se oli osa perheen arkea. Laulajan mukaan hänen vanhempansa ottivat välillä kiivaasti yhteen.

– Siihen mennessä, kun olin taapero, olin kehittänyt aistini aistimaan väkivallan, kun sitä oli tulossa, Carey kertoo BBC:n mukaan.

– Ei ollut tavatonta, että seiniin iskettiin reikiä tai esineet lensivät.

Carey muistelee kirjassaan myös erästä kertaa, kun hänen äitinsä pahoinpideltiin ja hän soitti perheystävän apuun. BBC:n mukaan Careyn mieleen ovat painuneet sanat, jotka paikalle saapunut poliisi lausui.

– Jos tämä lapsi selviää, se on ihme, laulaja muistelee poliisin todenneen.

Perhe aiheutti Careylle myös muita pelottavia tilanteita hänen lapsuudessaan. Hän paljastaa kirjassaan kylmääviä yksityiskohtia suhteestaan sisaruksiinsa ja väittää, että hänen siskonsa aiheutti hänelle tuskallisia vammoja ja vaaransi hänen turvallisuutensa.

The Mirrorin mukaan Careyn sisarukset karsastivat häntä siksi, että hänellä oli vaaleampi iho ja vaaleammat hiukset kuin heillä. Careylla ja hänen isosiskollaan Alisonilla ja veljellään Morganilla oli monimutkainen suhde, vaikka heillä oli myös hyviä hetkiä.

Carey kuvailee kirjassaan, että hän koki joutuvansa usein vaaraan siskonsa vuoksi. Hän väittää, että Alison muun muassa huumasi hänet rauhoittavilla lääkkeillä ja käski hänen sitten ottaa huumeita. Carey oli tuolloin vasta 12-vuotias.

– Kun olin 12-vuotias, siskoni huumasi minut Valiumilla, tarjosi minulle pikkusormen kynnellä kokaiinia, aiheutti minulle kolmannen asteen palovammat ja yritti myydä minut parittajalle, Carey kertoo Mirrorin mukaan.

Mariah Carey löysi kutsumuksensa laulamisesta jo kouluikäisenä. Kuvassa tähti vuonna 2002.­

Carey kertoo kirjassaan, että hän epäilee siskonsa värvänneen tyttöjä seksityöhön poikaystävälleen ja uskoo siksi, että myös hänet yritettiin parittaa. Alison kiisti väitteet The Sun -lehden haastattelussa ja kertoi olevansa pöyristynyt siitä, että Carey syyttää häntä parituksesta.

Careyn mukaan Alison myös aiheutti hänelle vakavia palovammoja tulikuumalla teevedellä, jota tämä kaatoi hänen selkäänsä.

– Alison on polttanut minut monilla tavoin ja useampia kertoja kuin pystyn laskemaan, Carey kuvailee kirjassaan.

Careyn Alison-sisko eli myös itse vaikean lapsuuden ja traumaattisen nuoruuden. Hän tuli raskaaksi teini-ikäisenä ja meni siksi naimisiin vain 15-vuotiaana. BBC:n mukaan Alison ajautui nopeasti huumekoukkuun ja alkoi ajatella itsemurhaa.

The Mirrorin mukaan Alison ja Carey eivät ole tekemisissä keskenään, mutta isosisko on anellut vuosien ajan anteeksiantoa maailmankuululta laulajalta. Lehden mukaan Alison julkaisi vuonna 2016 videon, jolla hän aneli, ettei Carey hylkäisi häntä. Lehti kertoo myös, että Alison on aiemmin pidätetty ja tuomittu prostituutiosta. Hän on nykyään viiden lapsen äiti.