Uskomaton määrä kauneusoperaatioita: Ihmis-Ken Justin, 40, on käynyt liki 1 000 toimenpiteessä – muokannut lähes jokaista kehonosaansa

Justin Jedlica sai lääkärien kulmat kohoamaan kertoessaan kauneusoperaatioistaan.

Yhdysvaltalainen Ihmis-Keninä tunnettu Justin Jedlica on muokannut kehoaan hämmästyttävän paljon: väittämänsä mukaan hän käynyt elämänsä aikana peräti 950 kauneusoperaatiossa.

40-vuotias mies tuli alkujaan tunnetuksi Botched-realitysarjasta, jossa korjattiin pieleen menneiden kauneusleikkausten jälkiä. Sittemmin hän on herättänyt kansainvälistä huomiota äimistyttävällä leikkaushistoriallaan.

Hollywoodissa asuva Jedlica on kertonut tavoittelevansa Ken-nuken ulkonäköä. Hän on käynyt muun muassa nenäleikkauksessa, kasvojenkohotuksessa ja rasvaimussa. Hän on ottanut otsaimplantit, leukaimplantit, rintaimplantit sekä hauis- ja olkapääimplantit. Hän on täyttänyt poskiaan ja huuliaan. Lisäksi hän on jopa käynyt sukupuolielimensä mikroneulauksessa.

Operaatioihin on kulunut poskettomia summia, yhteensä yli puoli miljoona dollaria.

Botched-sarjan tuoreessa erikoisjaksossa päivitetään aikaisempien osallistujien kuulumiset. Ohjelmassa Jedlica vakuuttaa sarjan lääkäreille, että vuoden sisällä hän saavuttaa 1 000 kauneusoperaation rajapyykin.

– Tähän mennessä minulle on tehty noin 950 kosmeettista toimenpidettä, ja vuoden sisällä saavutan helposti tuhannen rajan. Se on ehdottomasti tavoitteeni, Jedlica täräytti ohjelman lääkäreille.

Lääkärit ovat jaksossa silmin nähden hämmästyneitä, kun mies luettelee kauneusleikkauksiaan. Jedlica perustelee leikkauksiaan sillä, että hän pitää kehonsa muokkausta taiteena.

Jedlican käy seuraavaksi operoimassa jalkojaan, kun hän ottaa pohkeisiinsa keinotekoiset lihakset. Hän julkaisi Instagramissa yli 117 tuhannelle seuraajalleen kuvan uusien pohkeidensa suunnitteluvaiheesta.

– Jalkapäivä on pian täällä! Jedlica kirjoitti kuvaan, jossa hän esittelee implantteja.

Justin Jedlica kiinnostui kauneusleikkauksista jo teini-ikäisenä. Hänen vanhempansa kielsivät operaatiot, mutta heti 18 vuotta täytettyään Jedlica marssi plastiikkakirurgin vastaanotolle nenäleikkaukseen.

Justin Jedlica heinäkuussa 2020.­

Jedlica kertoi australialaiselle 7 News -uutissivustolle, että hän elää tällä hetkellä polyamorisessa suhteessa. Hänellä on kaksi poikaystävää, jotka asuvat Australiassa.

– Olemme olleet neljä vuotta yhdessä, ja asiat eivät voisi olla paremmin, Jedlica kuvaili.

– Vaikka elämäntapani ei välttämättä sovi kaikille, mielestäni on, että minulla on kaksi kumppania yhden sijasta. Mitä useampi ihminen rakastaa minua, sitä tärkeämmäksi koen toisten kunnioittamisen ja yhdessä olemisen, hän summasi.

