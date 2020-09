Maria Lund paljastaa Annassa, miten rakastui Jussi-puolisoonsa – salaili ensin henkilöllisyyttään, mutta paiskasi sitten totuuden ilmoille

Maria Lund kertoo Anna-lehdelle antamassaan haastattelussa tavanneensa avopuolisonsa Jussin netin seuranhakupalstan avulla.

Laulajana ja näyttelijänä tunnettu Maria Lund, 36, löysi alkuvuodesta rinnalleen uuden rakkaan. Lund kertoi tuolloin seurustelleensa jo vajaan vuoden verran Jussi-nimisen miehen kanssa. Heinäkuussa pariskunta muutti avoliittoon.

Tuoreessa Anna-lehdelle antamassaan haastattelussa Lund paljastaa, miten rakkaus hänen ja ilmailualalla työskentelevän Jussin välillä roihahti. Lund kertoo laittaneensa puolitoista vuotta sitten ilmoituksen netin seuranhakupalstalle ja karsineensa yhteydenottojen joukosta välittömästi ne, jotka eivät miellyttäneet.

– Tällä elämänkokemuksella osaan jo tunnistaa vaaran merkit ja karsin tarjokkaista ne, joiden elämäntyyli ei sovi omaani. En pidä liiasta alkoholinkäytöstä, ja miehen pitää rakastaa lapsia ja eläimiä, Lund listaa kriteerejään Anna-lehdessä.

– Jussi täytti nämä vaatimukset. Vastatessaan ilmoitukseeni hänellä ei ollut hajuakaan, kuka olen ja mitä teen.

Lund paljastaa, ettei ensin kertonut avopuolisolleen, mitä tekee työkseen.­

Ensimmäisessä puhelussa sanoin vain, että tänään menen iltavuoroon töihin. Paremmin tutustuttuamme kutsuin hänet seuraamaan näytöstäni. Ajattelin, että on paresta lyödä kaikki faktat tiskiin: tällainen olen yksityisesti ja tämä on julkinen minäni. Jussi hyväksyi koko paketin. Hän on oikea aarre, Lund hehkuttaa avopuolisoaan.

Lund paljastaa myös haaveilevansa siitä, että pariskunta menisi vielä jonakin päivänä naimisiin. Lund on ollut aiemmin naimisissa Mikko Rantanivan kanssa, mutta suhde päättyi eroon vuonna 2009 neljän avioliittovuoden jälkeen.

– Naimisiin tahtoisin vielä mennä, mutta lapsia en halua lisää. Sain omieni lisäksi bonuslapsen ja lisäksi meillä on koira ja kissa. Eiköhän se riitä, Lund toteaa Anna-lehdelle.

Maria Lund on tehnyt pitkän uran näyttelijänä ja laulajana.­

Heinäkuussa Hyvä terveys -lehdelle antamassaan haastattelussa Lund kertoi pariskunnan muuttaneen saman katon alle porvooseen. Lundin ja hänen avopuolisonsa perheessä on nyt yhteensä kolme lasta.

– Uusperheessämme on kolme lasta neljän vuoden ikäeroilla. Siinä on omat haasteensa, mutta aina olemme löytäneet asioita, joista tykkäämme kaikki, Lund kertoi tuolloin Hyvä terveys -lehdessä.

Lundilla on vuonna 2011 syntynyt poika ja vuonna 2015 syntynyt tytär ex-puolisonsa Valtteri Tynkkysen kanssa. Uusioperheen vanhin lapsi on puolestaan Lundin nykyisen puolison edellisestä liitosta.

Maria Lund erosi elokuussa 2018 YUP-yhtyeen basistista Valtteri Tynkkysestä. Pari oli yhdessä kymmenen vuotta.

Maria Lund on tehnyt jo pitkän uran laulajana ja teatterinäyttelijänä. Hän on tähdittänyt muun muassa musikaaleja Viulunsoittaja katolla, Päiväni murmelina sekä Perjantai on pahin. Lisäksi Lund on nähty myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa vuonna 2008, jolloin hän voitti kilpailun parinsa Mikko Ahdin kanssa.