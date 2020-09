Jaajo paljasti todellisen syyn sille, miksi Aamulypsy katosi mystisesti radiosta – sai viikonloppuna pysäyttävän viestin, joka pakotti jäämään pois

Jaajo Linnonmaa kertoi tänä aamuna suorassa lähetyksessä hänen ja Tuukka Ritokosken altistuneen viikonloppuna koronalle.

Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman kuulijat hämmästyivät maanantaiaamuna, kun perinteinen aamushow oli korvattu aikaisempien päivien tallenteilla. Ohjelman fanit joutuivat pettymään myös tiistaina, kun toisena aamuna putkeen Jaajo Linnonmaan, Tuukka Ritokosken ja Janni Hussin puheet korvattiin best of -lähetyksellä.

Tämän aamun suorassa Aamulypsy-lähetyksessä Linnonmaa kertoi vihdoin todellisen syyn sille, miksi kolmikkoa ei kuultu maanantai- ja tiistaiaamuna radiossa tavalliseen tapaan. Linnonmaa kertoi, että hän ja Ritokoski olivat edellisviikon työkeikallaan altistuneet koronavirukselle. He sunnuntaina samalla keikalla olleelta henkilöltä viestin, jossa tämä kertoi sairastuneensa koronaan.

Kaksikko kävi maanantaina välittömästi koronatesteissa ja siinä missä Linnonmaa sai jo negatiivisen tuloksen, odottelee Ritokoski edelleen tietoa mahdollisesta tartunnasta kotonaan. Keskiviikkoaamuna studiossa olivat tuttuun tapaan Linnonmaa ja Hussi, mutta Ritokosken tilalla studiossa oli Hovimuusikko Ilkka eli Ilkka Ihamäki.

– Tuukka Ritokoski laittoi mulle illalla viestiä, että viittisitkö mennä, kun hän istuu täällä himassa hyvävointisena, mutta toimettomana. Kenenkään terveystietojahan ei saa toisen puolesta kertoa, mutta Tuukan luvalla nyt kerroin tämän, Ihamäki totesi suorassa lähetyksessä tänä aamuna.

– Tuukka selvästi ajatteli säästää kolmekymppiä ja otti jonkun halvemman testin kuin minä. Koska faktahan on siis se, että me käytiin Tuukan kanssa maanantaina koronatesteissä. Mä sitten odottelin niitä tuloksia. Se oli päivänselvä juttu, että siihen meni se maanantaiaamu, sitten siihen meni vielä se tiistaiaamu. Mä sain tietää tulokset eilen ja ne oli sellaiset kuin olin odottanutkin, mutta Tuukka ei ole saanut vielä tuloksia, Linnonmaa selitti.

Tuukka Ritokoski odottelee edelleen koronatestinsä tuloksia kotona.­

Linnonmaa totesi, että vaikka he olivat Ritokosken kanssa täysin oireettomia, eivät he halunneet ottaa riskiä ja tulla studioon yhdessä Hussin kanssa, joka ei ollut kaksikon tapaan altistunut koronavirukselle.

– Ei me haluttu tulla Tuken kanssa tänne Jannia tartuttamaan, joten me mentiin testeihin. Kaikkia kun tuntuu se ihan helvetin paljon kiinnostavan, niin me oltiin Tuukan kanssa työkeikalla viime viikolla ja se kaveri, joka oli meidän kanssa samassa huoneessa sitten laittoi meille viestiä, että nyt on tällainen tilanne, että hänellä on korona, Linnonmaa selitti.

– Oli pari päivää ihan mielenkiintoista olla himassa ja pohtia tota hommaa. Että mitä jos nyt oliskin, vaikka ei ollut mitään oireita ja olin melkein sata varma, ettei mulla ole koronaa. Siinä kohtaa se kuitenkin konkretisoituu, kun sä menet käymään siellä testissä, Linnonmaa jatkoi.

Suomipopin virallisella Facebook-sivustolla julkaistiin tiistaiaamuna päivitys, jossa annettiin ymmärtää, ettei kolmikko välttämättä olisi palaamassa studioon vielä lähipäivinä. Varsinaista syytä tilanteelle ei vielä tuolloin kuitenkaan kerrottu, vaikka ohjelman kuulijat vaativatkin ahkerasti selitystä Hussin, Linnonmaan ja Ritokosken mystiselle poissaololle.

– Huomentapäivää! Tiistaiaamua vietetään eilisen tavoin poikkeuksellisesti Aamulypsyn best-offien parissa. Toivottavasti ymmärrätte ja toivotaan, että paluu studioon voi tapahtua mahdollisimman pian, Suomipopin julkaisemassa päivityksessä tyydyttiin kertomaan.

Päivityksen kommenttikentässä arvuuteltiin ahkerasti sitä, olisiko Linnonmaalla, Ritokoskella tai Hussilla mahdollisesti todettu koronavirustartunta, mikä selittäisi sen, miksei kolmikko ole alkuviikon aikana saapunut yhdessä studioon. Tiistai-iltana Linnonmaa puolestaan julkaisi omalla Instagram-tilillään mystisen päivityksen, jossa kertoi Aamulypsyn palaavan tänä aamuna normaalisti radioon.

– Sori parin päivän hiljaiselo. Ollu vähän hommia, Linnonmaa kirjoitti päivityksessään.

Radio Suomipopin Aamulypsy lukeutuu Suomen suosituimpiin radio-ohjelmiin. Amulypsyssä tapahtui syksyn aikana huomattavia muutoksia, kun Janni Hussi astui äitiyslomalle jättäytyneen Anni Hautalan saappaisiin.

