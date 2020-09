Maria Veitola joutuu sanomaan suorat sanat Maaret Kallion ajotyylistä – psykoterapeutti lyö lopulta hanskat tiskiin: ”Mulle riitti”

Yökylässä Maria Veitola -jaksossa paljastuu, että Maaret Kallio ei osaa taskuparkkia. Parkkipaikan etsiminen päättyy lopulta siihen, että psykoterapeutti hyppää pois kuskin paikalta.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa vieraillaan tällä viikolla koko kansan tunteman psykoterapeutin, tv-kasvon ja kolumnistin Maaret Kallion, 43, luona.

Maria Veitola pääsee tutustumaan ensin Kallion Espoon-kotiin, mutta pian kaksikko suuntaa autolla Helsingin keskustaan ja kohti psykoterapeuttina työskentelevän Kallion vastaanottoa.

Automatka ei kuitenkaan suju rauhallisissa tunnelmissa, sillä keskustan kapeiden katujen ja ruuhkien lähestyessä Kallion ote ratista tiukkenee.

– Ajan täällä ihan sujuvasti, mutta en osaa taskuparkkia, Kallio kertoo.

– Jos täältä ei löydy (parkkipaikkaa), niin sitten on kaksi vaihtoehtoa. Me pyöritään niin kauan, että me löydetään paikka, joka ei ole taskuparkki, tai sitten sä otat tämän, Kallio sanoo ja katsoo pyytävästi Veitolaa.

Parkkipaikan löytäminen osoittautuukin haasteelliseksi.

– Mihin mä nyt menen? Meenkö nyt vasemmalle? Kallio hämmästelee ajaessaan kapeita katuja pitkin.

Maaret Kallio pysähtyy liikenteessä muun muassa ihastelemaan ohi käveleviä cockerspanielia. Kuvassa Kallion oma cockerspanieli nimeltä Nekku.­

Veitola pyytää Kalliota ajamaan suoraan.

– Suoraan? Ei hemmetti, Kallio sanoo kurvatessaan vasemmalle.

– Ei se mitään, mennään kortteli ympäri, Veitola rauhoittelee.

Rauhoittelusta huolimatta Kallion verenpaine kohoaa mitä lähemmäs auto lipuu päämäärää.

– Mä jo ahdistun! Pikkusen tuli ahdistus. Mä en tykkää tällaisesta, Kallio henkäisee.

– Ei mitään hätää, Veitola rauhoittelee.

– En tykkää tästä, vaan tykkään mennä niitä varmoja polkuja, Kallio naurahtaa.

– Pääseekö tästä läpi? Ahdistus, ahdistus, ahdistus nollasta kymppiin, niin ehkä kuusi, Kallio parahtaa vilkuillen hermostuneesti tietä.

Psykoterapeuttina työskentelevä Kallio on tuttu useista tv-ohjelmista.­

Kallio näkee jalkakäytävällä omistajansa kanssa lenkillä olevan cockerspanielin. Kalliolla on itsellään samanrotuinen koira nimeltään Nekku. Auto unohtuukin hetkeksi keskelle risteystä, kun Kallio jää ihastelemaan suloista ilmestystä.

– Kato siellä on cockerspanieli! Kato nyt, ei oo totta! Kallio hihkuu katse kiinni koirassa.

– Haluaisin mennä moikkaamaan tota, Kallio innostuu.

– Keskity nyt tähän ajamiseen, Veitola joutuu sanomaan ja vilkuilee hermostuneesti tietä.

Kallio vilkuilee vielä olkansa yli kaula pitkänä koiran perään Veitolan luodessa häneen paljonpuhuvan katseen.

– Hei, ei me voida jättää tähän ja ruveta katsomaan koiria, Veitola napauttaa.

Lopulta kallio luovuttaa ja toteaa, ettei hän kykene parkkeeraamaan autoa.

– Nyt ota sä tää ja hoida loppuun. Mulle riitti. Mulle tuli jo niin kuumakin. Huhhuh, Kallio lopulta puuskahtaa ja nousee ratin takaa.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin MTV3-kanavalla klo 21.00.