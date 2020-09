Nyt Jaajo kertoo, miksi Aamulypsy katosi Radio Suomipopin aamuista

Kuulijat ovat alkuviikon aikana ihmetelleet, mihin radiosta on kadonnut Radio Suomipopin suosittu Aamulypsy-ohjelma.

Radio Suomipopin suositun Aamulypsy-ohjelman kuuntelijat ovat kuluneiden kahden päivän aikana olleet ihmeissään. Ohjelmaa ei nimittäin ole kuulunut radiosta normaaliin tapaan, vaan jo kahtena perättäisenä aamuna Jaajo Linnonmaan, Tuukka Ritokosken ja Aamulypsyn uusimman vahvistuksen Janni Hussin puheet on korvattu best of -lähetyksellä.

Jaajo kertoo Instagramissa, että ohjelma palaa huomenna normaalisti eetteriin.

– Sori parin päivän hiljaiselo. Ollu vähän hommia, juontaja kirjoittaa.

– Huomenna taas Lypsy ihan normaalisti.

Keskustelu Aamulypsyn tauosta on käynyt kiivaana muun muassa sosiaalisessa mediassa. Lukuisat fanit ovat vaatineet selitystä sille, miksei ohjelmaa ole kuulunut, vaan lähetykset on korvattu aikaisempien viikkojen tallenteilla.

Hurjimmissa huhuissa juontajien epäiltiin jo sairastuneen koronaan.

– Ei siis koronaa? eräs Jaajon seuraaja vielä varmisti juontajalta.

– Juu ei, voi luoja, Jaajo vastasi ja jatkoi:

– Ehkä siitä huomenna Lypsyssä.