Bill Murray käytti luvatta The Doobie Brothersin musiikkia vaatefirmansa mainoksessa – bändin asianajaja lähetti näyttelijälle hulvattoman huomautuskirjeen

The Doobie Brothers -yhtye kertoo, että näyttelijä Bill Murrayn golf-vaatteita valmistava yritys on käyttänyt bändin Listen to the Music -biisiä luvatta vaatemainoksissaan.

Kun The Doobie Brothersin Listen to the Music -biisi ilmestyi luvatta näyttelijä Bill Murrayn omistaman vaatefirman mainoksiin, bändi päätti lähettää näyttelijälle huomautuksen. Tällä kertaa asia hoidettiin huumorilla.

– Kyseinen biisi on todella hieno. Uskon, että olet samaa mieltä, koska käytät sitä koko ajan Zero Hucks Given -golfpaitojen mainoksissa. Et ole kuitenkaan maksanut kappaleen käytöstä, joten pitäisikö paitojen nimi muuttaa Zero Bucks Giveniksi? asianajaja kirjoittaa.

The Doobie Brothers ei ole ainoa bändi, jonka musiikkia Murray on mainoksissaan käyttänyt.

– Me ymmärrämme, että käytät muidenkin musiikkia mainoksissasi. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ainoa, joka käyttää biisejämme enemmän ja ilman lupaa on Donald Trump.

Tässä kohtaa useampi lakimies osoittaisi uhkavaatimuksen. Doobie Brothersin asianajaja tekee kuitenkin poikkeuksen.

– Minun pitäisi kai siteerata tekijänoikeuslakia, mutta olen liian laiska etsiäkseni oikean kohdan ja pelotellakseni sinua ikuisella kadotuksella – olet sen kuitenkin ansainnut Karvinen-elokuvastasi. Tiedät sitä paitsi varsin hyvin, että musiikin käytöstä mainoksissa pitää maksaa, lakimies lopettaa kirjeen.

Murray lanseerasi William Murray Golf Collectionin syyskuussa 2016.

The Zero Hucks Given -paidat ovat kunnianosoitus Murrayn sankarille Samuel Langhorne Clemensille, eli Mark Twainille, jonka kirjaan Huckleberry Finnin seikkailut paidan nimessä oleva Hucks viittaa.

Murrayn lakimiehet ovat Ultimate Claccic Rockin mukaan vastanneet bändille.

He ilmaisivat tahtonsa sopia asian, koska eivät halua rasittaa jo ennestään ylikuormittuneita oikeusistuimia.

Sopimisen lisäksi jokainen bändin jäsen ja heidän edustajansa saavat valita mieleisensä paidan Murrayn mallistosta.