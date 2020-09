Jethro Rostedt kivahti koronarajoituksista – nyt omassa yökerhossa mahdollinen joukkoaltistuminen

Rostedtin mukaan hallituksen kaavailemat rajoitukset yökerhojen aukioloaikoihin tarkoittavat lomautuksia, työttömyyttä ja konkursseja.

Kiinteistönvälittäjä, yrittäjä ja mediapersoona Jethro Rostedt avasi viime viikolla sanallisen arkkunsa koronarajoituksista.

Rostedt julkaisi Facebookissa pitkän kirjoituksen, jossa hän kritisoi erityisesti sitä, että yökerhot ja baarit on asetettu tikunnokkaan koronatilanteessa.

– Laitetaan baarit kiinni kello 23.00. Joo! Hyvä idea. Katsos kun kännissä se korona tarttuu. Baareissa. Ei se puistoissa samalla tavalla tartu. Ai niin, ei ajateltu yhtään sitä järkyttävää lieve-ilmiötä, mitä tapahtuu kun jengi menee koteihinsa ryyppäämään. Poliisi näki sen kyllä heti. Siitä on tulossa moninkertainen lasku vielä yhteiskunnalle. Valitettavasti.

Rostedt myös kritisoi paniikin lietsomista ja ”mahdollisesti altistuneiden” jatkuvaa hokemista, joka tuo hänen mukaansa enemmän uhreja kuin korona.

– Nyt itsemurhien (yrittäjiä, jotka ovat menneet nurin) määrät ovat räjähdysmäisesti kasvussa. Näistä ei puhuta tai kirjoiteta. Lehdet myyvät juttujaan ja pelko on hyvä kauppamies.

– Meidän tulisi nyt siis ajatella yhteiskuntaa. Sulkemalla taas yrityksiä siksi, että muutama kuolee, on karmeat seuraukset. Tulee työttömyyttä, konkursseja ja vaikka mitä. Mitkä ovat sen lopulliset seuraukset?

Tiistaina uutisoitiin, että turkulaisessa yökerhossa on vieraillut viikko sitten koronavirukseen sairastunut henkilö, joka on voinut tartuttaa lukuisia muita yökerhon asiakkaita. Kyseinen yökerho on Linnankadulla sijaitseva Studio, jonka omistaja Jethro Rostedt on.

Tapaus ei kuitenkaan ole muuttanut Rostedtin mielipidettä rajoituksista.

– Meillähän oli vastaavanlainen tapaus jo kolme viikkoa sitten, kun Heidi’s Bier Barista oli tullut meille joku porukka. Piti nyt vain tehdä samanlainen ilmoitus kuin viimeksi. Ei tämä millään lailla vaikuta mielipiteeseeni, Rostedt kertoo Ilta-Sanomille.

Pelkäätkö yökerhoon asiakaskatoa, kun näistä massa-altistumisista uutisoidaan?

– Tottakai, mutta nämä rajoitukset tekevän kadon joka tapauksessa. Ei mikään yökerho pysty olemaan auki, jos niiden pitää mennä kahdeltatoista kiinni. Mehän avaamme kymmeneltä.

Kommentillaan Rostedt viittaa hallituksen tämän päivän kokoontumiseen, jossa se neuvottelee baarien ja yökerhojen koronarajoituksista. Tapetilla ovat todennäköisesti sekä niiden sulkeminen aiemmin että anniskeluaikojen rajoittaminen.

– Se tunti klo 00-–01 on meidän alalla tosi tärkeä myyntiaika, Rostedt huomauttaa viitaten huhuttuihin kellonaikavääntöihin kulisseissa.

– Jos yökerhot laitetaan klo 00 kiinni, niin kyllä kaikki ymmärtävät, että 50 000 lomautusta tulee heti. Kauppalehdellä on tällä hetkellä kolme aukeamallista trattoja (julkinen maksukehotus velkojalta yritykselle), enkä ole kertaakaan yrittäjän urallani nähnyt sellaista.

Rostedt myös ihmettelee, miksi ainoastaan hänen yökerhonsa nostettiin taas tikunnokkaan, vaikka sairastunut henkilö oli kävellyt pitkin Turkua.

– Se porukka on mennyt myös Hansakorttelin läpi, käynyt R-kioskilla sekä kävellyt ympäriinsä, joten eikö tässä ole nyt altistettu koko Turku? hän kysyy.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemen mukaan tieto sairastuneen henkilön liikkeistä on tullut toisesta kunnasta, koska kyseessä ei ole turkulainen henkilö.

– Vain ne liikkeet, jotka arvioidaan joukkoaltistuksiksi, ilmoitetaan meille. Esimerkiksi kioskilla käyminen on niin lyhyt kontakti, siinä ei vielä katsota olevan tartuntariskiä, Peltoniemi sanoo.