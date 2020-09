Aamulypsy katosi mystisesti Radio Suomipopin aamuista – kanavan selitys sai kuulijat raivostumaan

Kuulijat ovat alkuviikon aikana ihmetelleet, mihin radiosta on kadonnut Radio Suomipopin suosittu Aamulypsy-ohjelma.

Radio Suomipopin suositun Aamulypsy-ohjelman kuuntelijat ovat kuluneiden kahden päivän aikana olleet ihmeissään. Ohjelmaa ei nimittäin ole kuulunut radiosta normaaliin tapaan, vaan jo kahtena perättäisenä aamuna Jaajo Linnonmaan, Tuukka Ritokosken ja Aamulypsyn uusimman vahvistuksen Janni Hussin puheet on korvattu best of -lähetyksellä.

Keskustelu aiheesta on käynyt kiivaana muun muassa sosiaalisessa mediassa. Lukuisat Aamulypsyn fanit ovat vaatineet selitystä sille, miksei ohjelmaa ole kuulunut, vaan lähetykset on korvattu aikaisempien viikkojen tallenteilla.

– Mikä tämä poikkeustilanne on ja miksei asiasta kerrota kunnolla? En saanut yöllä unta kun olen niin huolissani, että mitä on tapahtunut ja onko kaikki kunnossa, eräs ihmetteli kommentissaan.

– Ei ole vissiin ihan vahvinta osa-aluetta tämä tiedottaminen, eilen ihmettelin miten tulee perjantain jutut, missään ei lukenut mitään, toinen täräytti.

– Laittaisitte edes vanhempia best offeja, nämä tuoreet on juuri kuunneltu kahteen kertaan läpi... komppasi kolmas.

– Teillä on vakkarikuuntelijoita. Pikkuisen avausta, vaati neljäs.

Suomipopin virallisella Facebook-sivustolla vastattiin kuulijoiden hämmennykseen. Varhain tiistaiaamuna Suomipopin Facebook-tilillä julkaistiin päivitys, jossa annettiin ymmärtää, ettei kolmikko välttämättä ole palaamassa studioon vielä lähipäivinä.

– Huomentapäivää! Tiistaiaamua vietetään eilisen tavoin poikkeuksellisesti Aamulypsyn best-offien parissa. Toivottavasti ymmärrätte ja toivotaan, että paluu studioon voi tapahtua mahdollisimman pian, päivityksessä kirjoitettiin.

Päivityksen kommenttikentässä alkoi välittömästi spekulaatio siitä, miksi Aamulypsyssä on päädytty tällaiseen ratkaisuun. Kommenteissa arvuuteltiin myös ahkerasti sitä, olisiko Linnonmaalla, Ritokoskella tai Hussilla mahdollisesti todettu koronavirustartunta, mikä selittäisi sen, miksei kolmikko ole alkuviikon aikana saapunut studioon tavalliseen tapaan. Kuulijat eivät myöskään nielleet kanavan selitystä ja ihmettelivät, miksei Aamulypsyn katoamisesta oltu tiedotettu aikaisemmin.

– Kenellähän siellä on nyt sitten korona? eräs uteli.

– Eiköhän tämä oo koronasta johtuvaa, komppasi toinen.

– Olisikohan joku heistä, altistunut koronalle? Eli kaikki joutunut testeihin ja niitä nyt odotellaan, eräs totesi kommentissaan.

– Jos nyt kukaan teistä kolmesta ei ollut kykenevä niin kai joku edes yrityksestä olisi voinut jotain kanavaa pitkin asiasta mainita, että on tullut äkillinen este, ettekä pääse linjoille toistaiseksi, arvosteli yksi kuulijoista kommentissaan.

– Teidän tehtävänne on ilmoittaa ajan tasalla olevaa tietoa! Jo heti jos kuuntelijat ei kuule jotain ohjelmaa, täräytti eräs.

Suomipopilta vastattiin kuitenkin napakasti kuulijoiden kommentteihin todeten, ettei toisen terveydentilalla spekuloiminen ole suotavaa.

– Kiitos ymmärryksestä, kunnioitetaan kaikkien yksityisyyttä sen verran ettei lähdetä kenenkään terveystietoja ja muita henkilökohtaisuuksia spekuloimaan sen enempää, Suomipopilta kommentoitiin.

– Ystävällisesti toivomme, että toiveet työntekijöidemme sairastumisesta käytäisiin sitten siellä kahvipöydissä tai täysin muilla keskustelupalstoilla kuin täällä. Not cool.

Radio Suomipopin Aamulypsy lukeutuu Suomen suosituimpiin radio-ohjelmiin. Amulypsyssä tapahtui syksyn aikana huomattavia muutoksia, kun Janni Hussi astui äitiyslomalle jättäytyneen Anni Hautalan saappaisiin.

Ilta-Sanomat yritti tavoitella Radio Suomipopin johtoa kommentoimaan tilannetta, mutta tuloksetta.

IS ja Radio Suomipop kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.