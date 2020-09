IL: Aira Samulin huutokauppasi taulukokoelmansa yli 110 000 eurolla – paljastaa nyt, mihin aikoo käyttää rahat

Aira Samulin kertoi reilu viikko sitten laittavansa yli 40 vuotta vanhan taulukokoelmansa myyntiin. Nyt taulut ovat löytäneet uuden omistajan.

Tanssinopettajana ja yrittäjänä tunnettu Aira Samulin kertoi reilu viikko sitten Ilta-Sanomille laittaneensa taulukokoelmansa myyntiin pelastaakseen Hyrsylän mutkan.

Nyt Samulin, 93 vuotta, kertoo Iltalehdelle saaneensa taulunsa myytyä 116 227 eurolla.

– Olen erittäin tyytyväinen, Samulin kertoo IL:lle lisäten, ettei odottanut tauluista näin suurta rahasummaa.

Hän kertoi IS:lle jo aiemmin, että rahat menisivät puoliksi kokoelman toisen omistajan, Balilla nykyään asuvan valotaiteilijan Ekku Peltomäen kanssa. Tämän lisäksi Samulin kertoo IL:lle huutokauppakamarin ottavan jokaisesta taulusta 15 prosentin myyntiprovision. Loppurahoille löytyy jo käyttötarkoitus.

– Meillä on tulossa Hyrsylän mutkan päärakennukseen kattoremontti. Sen suunnittelu on jo pitkällä. Nyt näiden rahojen avulla hanke voidaan lopulta toteuttaa, Samulin kertoo.

Aira Samulin on tyytyväinen taulukauppoihinsa.­

Hyrsylän mutka on Lohjan pohjoispuolella sijaitseva matkailukohde. Paikalla on karjalainen hirsilinna, jossa Samulin kertoo vierailijoille elämästään ja tarjoaa kanelipullat ja kahvia ruusukupeista.

Samulin kertoi IS:lle aiemmin, että joutui jo kesällä myymään Oravissa sijaitsevan tonttinsa pelastaakseen koronakriisin takia pulaan joutuneen Hyrsylän mutkan ainakin hetkeksi.

Tontin myynti ei kuitenkaan riittänyt. Hyrsylän mutkan toiminta on edelleen vaarassa. Siksi Samulin laittoi myyntiin mittavan taidekokoelmansa. Taulut kaupattiin Bukowskin huutokaupassa.

Samulin sai kokoelman omistukseen vuonna 1988 Tallinnassa järjestetyn Neuvostoliiton valtioiden yhteismuotinäytöksen ja muotikilpailun yhteydessä, jossa Samulin itse toimi näytöksen koreografina.

– Se onkin melkoinen tarina, Samulin nauroi puhelimessa.

– Minä tein tosiaan tapahtumaan koreografiat ja Ekku teki valot. Koko juttu televisioitiin ja sen näki yli 200 miljoonaa ihmistä.

Taidekokoelmaa kaupattiin Bukowskin huutokaupassa.­

Kun tuli palkkionmaksun aika, edessä olikin tenkkapoo. Elettiin näet rupla-aikaa.

– Eihän ruplilla tehnyt mitään. Se oli meiltä iso satsaus. Ekun tekniikka yksin oli 150 000 markan arvoinen. Tauluja on lähes 30. Niitä me Ekun kanssa sitten rahdattiin laivalla Suomeen ja vietiin Hyrsylän mutkaan. Siellä ne ovat aina toisinaan olleet esillä. Minulla on siellä aina vaihtuvia näyttelyjä.

Samulin suosikki on Edgar Valter, joka oli maalaustensa lisäksi tunnettu kuvituksistaan ja karikatyyreistään, joita hän laati useisiin kirjoihin ja lehtiin. Valterin luomat Pokut ovat tarina metsässä asuvan miehen lempeistä ystävistä.

– Se on niin upean ihana taideteos. Se sopisi hyvin vaikka lastensairaalaan, Samulin vinkkasi.

Edgar Valterin teokset sopisivat Samulinin mukaan vaikka lastensairaalaan.­