Temptation Island -ohjelmasta tuttu Eve joutui liikenneonnettomuuteen – julkaisi kuvan ruhjoutuneista kasvoistaan

Eveliina ”Eve” Uosukainen kertoo arvostavansa terveyttään nyt täysin uudella tavalla.

Eveliina Uosukainen on nähty Temptation Island -ohjelmassa kaksi kertaa.­

Temptation Island Suomi -tosi-tv-sarjasta tuttu Eveliina Uosukainen kertoi Instagram-tilillään joutuneensa liikenneonnettomuuteen. Hän selvisi tapahtuneesta ruhjeilla, mutta onnettomuus oli naiselle pysäyttävä kokemus.

– Lensin sateella skootterin päältä asfalttiin kierteellä risteyskohdassa. Onneksi olin poikkeuksellisesti pukenut päälle pitkät housut ja paidan sekä ulkoilutakin. Sen sijaan jalat, joissa oli vaan sandaalit, kokivat hieman kovempia, Uosukainen kirjoitti Instagramissa lähes 30 tuhannelle seuraajalleen.

– Oli enkelit matkassa, ettei käynyt pahemmin.

Päivitykseensä hän lisäsi kuvia onnettomuuden seurauksista. Hän selvisi vähällä, mutta sai ruhjeita kasvoihinsa, ja hänen jalkansa otti pahasti osumaa.

Uosukainen halusi tuoda päivityksellään esiin tärkeän sanoman. Hänen mielestään sosiaalisessa mediassa näytetään turhan harvoin elämän ikäviä puolia. Aluksi hän arastelikin tapahtuneesta kertomista.

– Näiden kuvien välillä on puoli tuntia. Se, että jollain on somessa hymyileviä kuvia ja näyttää onnelliselta, ei tarkoita ettei hänellä olisi niitä huonompia päiviä. Ensin mietin tuonko koko asiaa esille, sillä mut valtasi tapahtuneesta suuri häpeä. Vaikka sama olisi voinut tapahtua ihan kenelle vaan, eikä sille voinut mitään. Ja vieläkin nousee paha olo kuvia katsoessa.

– Viikonlopulle oli sovittu tapaamisia ystävien kanssa, oli tarkoitus saada taas treenirytmistä kiinni ja muuta. Sen sijaan katselin sängystä muiden täydellistä elämää ja hauskanpitoa, kun en itse pystynyt edes kävellä keittiöön hakemaan ruokaa. Ihana Dani piti musta huolta. Vedin varmaan enemmän jäätelöä kuin koskaan ennen. Välillä käy näin ja pitää vaan hyväksyä tilanne ja mukautua sen mukaan.

Uosukainen korostaa olevansa kiitollinen, ettei hänelle käynyt pahemmin ja sanoo arvostavansa terveyttään uudella tavalla.

Yli 1700 tykkäystä kerännyt päivitys sai runsaasti kannustavia viestejä naisen seuraajilta.

– Huhhuh. Ihan sanaton olo tuli, mutta iso kiitos kun toit tämän esiin, ja onneksi sulla on siellä rakas mies, joka on sun tukena, eräs seuraajista tsemppaa.

– Hui kamala, onneksi ei käynyt pahemmin! Pikaista paranemista! toinen kommentoi.

– Onneksi olit pukeutunut hyvin. Nyt palautumiselle aikaa!

Daniel Lehtonen ja Eveliina Uosukainen tulivat suomalaisille tutuiksi Temptation Island Suomi -ohjelmasta. He ovat olleet saarella sekä pariskuntana että sinkkuina.­

Suhde kesti houkutukset

Uosukainen seurustelee ”Bile-Dani”-nimellä tunnetun Daniel Lehtosen kanssa. Kesällä 2018 kihlautunut pariskunta asuu nykyään Espanjassa.

Lehtonen ja Uosukainen tulivat tunnetuksi Tempation Island -ohjelmasta, jossa pariskunta testasi suhteensa kestävyyttä. Uosukainen on sittemmin kertonut olevansa ikuisesti kiitollinen siitä, että lähti Temppareihin, koska ohjelma johdatti hänet yhteen kihlattunsa kanssa. Hän on kuitenkin tunnustanut, ettei tullut ajatelleeksi ohjelman myötä tulleen julkisuuden varjopuolia.

– Välillä sitä on tullut pohtineeksi myös ohjelmassa mukana olemisen varjopuolia eli sen tuomaa julkisuutta. Onko osallistuminen ollut kaiken sen arvoista, kun välillä täysin tuntemattomat ihmiset mua oikeasti tuntematta luulee tietävänsä asioista, levittää valheita ja suoltaa ilkeyksiä, vaikken mitään ole heille tehnyt tai ansainnut sitä kaikkea, Uosukainen kirjoitti Instagramissaan vuosi sitten.

Daniel Lehtonen on tänä syksynä palannut ruutuun, kun hän on mukana Suurin pudottaja Suomi -kisassa. Lehtonen on nähty Temppareiden lisäksi Hottikset-tosi-tv-ohjelmassa.