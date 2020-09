Naiset syyttävät mallitoimiston ex-johtajaa seksuaalisesta ahdistelusta – muotimaailman kauniit kulissit kätkivät karmivan salaisuuden

Neljä naista syyttää maailmankuulua Elite-mallitoimista johtanutta Gérlad Marieta seksuaalisesta ahdistelusta. Kaksi naisista väittää Marien raiskanneen heidät.

Elite-mallitoimistoa Pariisissa johtanutta Gérald Marieta kohtaan on esitetty vakavia syytöksiä.­

The Times -lehti julkaisi sunnuntaina laajan artikkelin, jossa sen toimittaja Lisa Brinkworth kertoo tutkineensa muotimaailmassa esiintyvää ahdistelua vuosien ajan.

The Timesin artikkelin mukaan useat naiset syyttävät maailmankuulun Elite-mallitoimiston ex-johtaja Gérald Marieta seksuaalisesta ahdistelusta. Kahden naisen mukaan Marie raiskasi heidät. Naisten asianajaja toimitti viime viikolla naisten syytökset ranskalaiseen oikeusistuimeen.

Brittilehden toimittaja Lisa Brinkworth on yksi Marieta syyttävistä naisista. Hän kertoo artikkelissaan, kuinka tapasi mallitoimiston johtajan vuonna 1998. Kolmekymppinen Brinkworth työskenteli tuolloin BBC:lle peitetehtävissä mallimaailmassa tavoitteenaan paljastaa siellä tapahtuvat väärinkäytökset. Hän illallisti tuolloin Marien kanssa samassa seurueessa ja muistaa, miten hän kauhistui tavasta, jolla nuoria malleja kohdeltiin.

– Minun oli vaikea pysyä tyynenä pöydässä, jossa teinitytöt, joiden olisi pitänyt olla nukkumassa tai valmistautumassa seuraavan päivän koulupäivään, kestivät keskustelua täynnä naisvihaa ja seksuaalista vihjailua. Paljon vanhemmat bisnesmiehet käpälöivät minihameisia nuoria vetäen heidät syliinsä, Brinkworth kuvailee.

Ilta jatkui Brinkworthin mukaan strippiklubilla, jossa Elite-mallitoimistoa johtanut Marie käveli hänen tuolinsa luo. Brinkworthin mukaan Marie asettautui hajareisin hänen ylleen ja ahdisteli häntä seksuaalisesti. Toimittajan mukaan Marie nousi ylös kuin mitään ei olisi tapahtunut ja hän itse siirtyi naistenhuoneeseen itkuisena.

The Timesin mukaan ahdistelu oli ja on yhä mallimaailmassa enemmän sääntö kuin poikkeus. Brinkworth kertoo artikkelissaan, että sistä on tapahtunut systemaattisesti vuosikausien ajan, mutta etteivät uhrit ole uskaltaneet puhua asiasta. Nyt kulissit ovat kuitenkin alkaneet rapistua.

The Timesin mukaan yksi Marieta kohtaan syytöksiä esittäneistä malleista on Carré Otis, joka teki nimekkään uran mallina. Otis väittää, että hän oli 17-vuotias, kun Marie raiskasi hänet 1980-luvun lopulla. Otisin mukaan myös kampaaja raiskasi hänet kuvausmatkalla Tahitilla.

Carré Otis väittää, että Elite-mallitoimistoa johtanut Gérald Marie raiskasi hänet 1980-luvulla.­

Ruotsalainen ex-malli, kirjailija ja hyvinvointivalmentaja Ebba Karlsson puolestaan väittää oikeudelle toimittamassaan lausunnossaan, että Marie ahdisteli häntä seksuaalisesti Elite-mallitoimiston tiloissa Pariisissa. Tapaus jätti Karlssonille pahat traumat.

Jill Dodd -niminen nainen sanoo, että Marie raiskasi hänet ennen kuin toimi Eliten johtajana. Doddin mukaan hän oli tuolloin aloitteleva malli, vasta 20-vuotias.

Marie on The Timesin mukaan kiistänyt kaikki väitteet ja kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Hän pitää syytöksiä valtavana vääryytenä. Brittilehden mukaan syytteitä tapauksessa ei ole vielä nostettu, sillä syyttäjän on ensin selvitettävä, onko virallista tutkintaa varten tarpeeksi todisteita. Syyttäjä voi myös päättää, ettei se aloita tutkintaa.

Elite Model Management on yksi maailman johtavista mallitoimistoista. Se perustettiin Pariisissa vuonna 1972. Gérald Marie johti toimistoa Pariisissa 25 vuoden ajan. Toimiston malleista moni on noussut maailmantähdiksi. Se on löytänyt muun muassa Cindy Crawfordin ja Gisele Bündchenin, ja sen listoilla ovat olleet ympäri maailmaa niin Naomi Campbell, Iman, Tyra Banks, Paulina Porizkova kuin Heidi Klumkin.