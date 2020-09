Janni Hussi esitteli "rintavarustustaan" somessa – seuraajat hieraisivat silmiään tajutessaan, mistä oli oikeasti kyse

Janni Hussin tuore kuva sai fanit hämmentymään.

Tv-persoona ja Aamulypsyn juontaja Janni Hussi, 29, on tunnetusti hauskuuttanut seuraajiaan sosiaalisessa mediassa. Tällä kertaa Hussin fanit saivat hieraista silmiään, kun sometähti julkaisi kuvia, joissa hän poseeraa jalat paidan alla niin, että hänen polvensa näyttävät rinnoilta.

– Moiccu! Hussi kirjoitti kuvatekstissä suukkoemojin kera.

Näet päivityksen toisen kuvan klikkaamalla kuvassa näkyvää nuolta.

Ei mennyt aikaakaan, kun päivitys sai aikaan kommenttivyöryn. Yli 20 tuhatta tykkäystä saaneen kuvan alle sateli nauruhymiöitä.

– Meinasi aamukahvit mennä väärään kurkkuun, kun katsoin, että Hussi on Tallinnasta hakenut täytettä, eräs seuraajista kommentoi.

– Po(l)vipommi, toinen heittää.

– Hetki meni tajutessa.

– Mä niin tykkään sun huumorista, ja jos joku mielensä pahoittaa ikinä koskaan sun jutuista ja kuvista, mitkä ovat puhtaasti tehty vitsillä, niin sitten on kyllä itsearvioinnin paikka! Moiccu vaan sullekin ja hyvää sunnuntaita!

Hussin päivitykset keräävät runsaasti huomiota, sillä hänellä on Instagramissa peräti yli 228 tuhatta seuraajaa. Hän on avannut seuraajilleen myös parisuhdearkeaan. Juontaja on seurustellut Joel Harkimon kanssa reilun parin vuoden ajan.

Joel Harkimo julkaisi hiljattain humoristisia kuvia hänen ja Hussin parisuhteen varrelta Hussin syntymäpäivän kunniaksi. Harkimon julkaisemissa kuvissa hän itse poseeraa iloisesti kameralle, mutta matkaseurana oleva Hussi on aivan omissa maailmoissaan. Hussi nimittäin nukkuu sikeästi jokaisessa kolmessa kuvassa niin autossa kuin lentokoneessakin.

– 1. Maakuntamatkailua Suomessa 2018 (meidän ensimmäinen yhteiskuva pariskuntana). 2. Meidän eeppiseltä Miamin reissulta. 3. Meidän ekalta ulkomaan matkalta Skotlantiin! Harkimo luetteli kuvien yhteydessä.

– Mä oon näköjään hyvää seuraa, hän vitsaili.

Janni Hussi on totutellut viime viikot aamuheräämisiin, kun hän aloitti radiojuontajana Suomipopin Aamulypsyssä Anni Hautalan äitiysvapaan sijaisena. Samalla Hussin ja avopuoliso Joel Harkimon sekä Harri-koiran päivärytmi on mennyt uusiksi.

– Eniten opettelemista on ollut Harri-koiralla. Meillä rytmi on mennyt aikaisemmin niin, että minä olen käyttänyt Harrin aamulla, Jolle illalla. Nyt on käynyt pari kertaa vahinko, kun hän on herännyt 4.30 herätyskellooni ja jäänyt ihmeissään ovelle tapittamaan, että häh, unohdit nyt minut! Hussi kertoi.

– Onneksi se osaa käydä suihkussa asioilla, niin Jolle käyttää koiran sitten kun herää.

Radiotyön lisäksi Janni Hussi tunnetaan televisiopersoonana ja sosiaalisen median vaikuttajana. Parhaillaan hän toimii valmentajana Suurin pudottaja Suomi -ohjelmassa.