Roope Salminen ei palaa Putoukseen – Joonas Nordman jatkaa koko kauden juontajana

Roope Salmista ei nähdä Putouksen uudella kaudella juontajana.

Roope Salmista ei nähdä kuluvalla Putouksen Allstars-kaudella lainkaan, vahvistui lauantai-illan lähetyksessä.

– Minä olen juontajana koko kauden ajan, Joonas Nordman sanoi ohjelmassa.

Alun perin Nordmanin kerrottiin juontavan vain kauden kaksi ensimmäistä jaksoa, jotka on nyt nähty. Kaudella on yhteensä neljä jaksoa.

Aiempien viiden kauden juontaja Roope Salminen on ollut syyskuussa käräjillä seksuaalirikokseen liittyen. Käräjäoikeus katsoi Roope Salmisen syylliseksi seksuaaliseen tekoon pakottamisesta perjantaina 18. syyskuuta, kun Putous-kausi alkoi lauantaina 19. syyskuuta. Tuomio ei ole lainvoimainen, ja Salminen on kertonut valittavansa päätöksestä hovioikeuteen.

MTV:n Putouksesta vastaava tuottaja Hanna Kortti ei vastannut lähetyksen jälkeen Ilta-Sanomien suoriin kysymykseen siitä, johtuuko juontajan vaihdos Salmisen seksuaalirikostuomiosta.

– Meillä on joka jaksossa uniikki oma kokoonpanonsa, ja me oltiin suunniteltu, että julkistetaan ne viikko kerrallaan, mutta nyt todettiin, että on selkeää sanoa, että Joonas juontaa kaikki jaksot, Kortti sanoi.

Allstars-kaudella esiintyjät vaihtelevat viikoittain. Aiemmin pressitilaisuudessa ohjaaja Riku Nieminen kertoi, että juontaja saattaa vaihtua kauden aikana.

– Haluamme pitää yllätyksen yllä. Että jokaisessa jaksossa on joku uusi aspekti, mikä muuttuu. Muuttuu näyttelijät ja muuttuu myös juontaja, Nieminen totesi IS:n haastattelussa tuolloin.

Miksi Roope Salminen ei juonna tätä? Hän juonsi tätä tosi monta vuotta.

– Allstars on omanlaisensa kokonaisuus, jossa on aina näitä vanhoja eri kausilta, ja Joonas juontaa tämän koko kauden, Kortti sanoi.

Liittyykö Roopen oikeudenkäynti tähän asiaan?

– Olen täällä tekemässä Putous Allstarsia ja puhun niistä ihmisistä, jotka esiintyvät tässä Allstarsissa.

Roopehan on juontanut tätä paljon pidempään kuin kukaan muu juontajista.

– Joonas juontaa tämän Allstarsin nämä neljä jaksoa, tuottaja totesi.

– Allstarsiahan ei ole aiemmin ollut. Tämä on oma kokonaisuutensa, ja tämän juontaa Joonas.

Putouksen Allstars-kausi on sarjan 13. tuotantokausi. Ensimmäinen kausi nähtiin vuonna 2010. Sarjaa ovat vuosien aikana juontaneet Jaakko Saariluoma, Ville Myllyrinne, Heikki Paasonen ja Roope Salminen, joka on juontanut viimeiset viisi kautta vuosina 2017–2020. Edellinen kausi nähtiin alkuvuonna.

Kolmannella kaudella juontajan pesti kiersi, ja kaikki näyttelijät myös juonsivat. Joonas Nordman on ollut sarjassa monella tuotantokaudella mukana niin näyttelijänä, ohjaajana kuin käsikirjoittajana. Hän on myös voittanut kilpailun kahdesti. Putouksen juontajana Nordman ei kuitenkaan ole aiemmin toiminut.

Roope Salminen kommentoi Ilta-Sanomille elokuussa, ettei hän tiedä, onko hänen oikeuskäsittelynsä vaikuttanut Putous-juontajan valintaan.

– Teidän pitää varmasti kysyä MTV:ltä, milloin he haluavat oman ohjelmansa juontajat julkistaa, mutta käsittääkseni pressi on joskus syyskuun puolella. Mulla ei ikävä kyllä mitään enempää sanottavaa tässä vaiheessa, median eteen elokuussa käräjäoikeudessa astunut Salminen totesi.