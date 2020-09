Sir David Attenborough, 94, liittyi Instagramiin varoittaakseen ihmisiä maailman tilasta – neljä tuntia myöhemmin hänellä oli jo miljoona seuraajaa

Myös Attenborough luottaa nyt sosiaalisen median voimaan.

Sir David Attenborough on kuuluisien BBC:n luontodokumenttien juontaja ja luonnontieteiden popularisoija. Hän on myös antropologi ja on toiminut BBC:n johtotehtävissä.

BBC kertoo nyt, että Attenborough keräsi ennätysajassa miljoona seuraajaa liityttyään Instagramiin torstaina.

Attenboroughin ensimmäinen julkaisu oli video, jossa hän varoittaa ihmisiä ilmaston lämpenemisestä.

Veteraanijuontaja kertoo, että hän on vielä aloittelija somessa, mutta haluaa kokeilla, pystyykö hän lisäämään ihmisten ilmastotietoutta uutta viestintäteknologiaa käyttämällä.

– Kuten me kaikki tiedämme, maailma on pulassa, Attenborough toteaa.

– Maanosat ovat tulessa, jäätiköt sulavat, koralliriutat kuolevat, kalat katoavat valtameristämme. Luetteloa voidaan jatkaa vaikka kuinka pitkään.

– Mutta me tiedämme, mitä asialle pitää tehdä.

Attenborough lupaa seuraajilleen, että seuraavien viikkojen ajan hän kertoo lisää ongelmista, joissa olemme, mutta lupaa pohtia niihin myös ratkaisuja.

Antropologi ei pyöritä Instagram-tiliään yksin, vaan hän saa apua kollegoiltaan Jonnie Hughesilta ja Colin Butfieldiltä.

Pari kertoi itse asiasta:

– Sosiaalinen media ei ole Davidille tuttu. Hän on viettänyt koko elämänsä matkustelemalla ja tutkimalla planeettaamme. Hän on dokumentoinut luonnon monimuotoisuutta ja sen ihmeitä. Hän on myös todistanut maapallon saastumisen.

– Maan pelastaminen on nyt ensisijaisesti kommunikaatiohaaste. Me tiedämme kyllä, mitä tehdä, mutta meillä pitää olla halua tehdä se.