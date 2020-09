BB-Samin värikkäät tarinat politiikasta saavat talon muut asukkaat epäuskoisiksi: ”Poltin Euroopan parlamentin lipun”

BB-talon asukkaat kuuntelivat hämmentyneinä Samin kertomuksia politiikan maailmasta.

Big Brotherissa on vihdoin päästy siihen pisteeseen, että molemmat leirit ovat nyt yhdistyneet ja asuvat saman BB-katon alla. Perjantai-iltapäivää vietettiin tutustumisen merkeissä, ja jokainen asukas kertoi vuorollaan koko elämäntarinansa.

Samin, eli lempinimeltään Kessun, puhe kestää lähes vartin, ja siitä nielee leijonanosan hänen seikkailunsa politiikan saralla.

Keravalainen on pienestä pitäen viettänyt aikaa Keskustan vaalikojuilla ja tapahtumissa, ja Keskusta on yhä miehelle rakas puolue. Lisäksi Sami on kertonut kannattaneensa Paavo Väyrystä.

Yllättävää kyllä, vannoutunut keskustalainen on ollut eduskuntavaaliehdokas Vasemmistoliiton riveissä. Syynä oli vedonlyönti kavereiden kanssa.

– Sit tuli Ylen haastattelu, johon nostettiin mun blogista täysin asiayhteydestä irrallinen lause, Sami kertoo.

Mies oli nimittäin kirjoittanut blogiinsa, että Suomi oli itsenäisempi autonomisen Venäjän osana kuin Euroopan unionin jäsenenä.

– Vastailin sitten vähän hauskasti, ja sähköposti alkoi täyttyä viesteistä, hän kertoo.

Kansanedustaksi Sami ei päässyt, vaan palasi ”kasvattiseuran” eli Keskustan helmoihin. Anne Berner kuitenkin katkaisi Samin mukaan välit kasvattiseuraan. Hän oli Samin mielestä ”hyvin ylimielinen”.

– Se sanoi mulle, et poikapieni, sinä et ymmärrä yhtään mitään! Sami kertoo Bernerin tokaisseen hänelle kokouksessa.

Kessu seuraava siirto poliittisella uralla oli työ Paavo Väyrysen presidentinvaalikampanjassa. Tässä vaiheessa muut asukkaat olivat jo melko epäuskoisen näköisiä.

– Sykähdyttävin hetki oli, kun istuin tulosiltana Vuokko Väyrysen kanssa kahvipöydässä, lastenhoitaja kertoo

Sami päätti jättää politiikan, mutta Väyrynen ei jättänyt häntä rauhaan.

– Lähdin sitten Euroopan parlamenttivaaleihin ehdokkaaksi ja vedin aika sketsikampanjan. Poltin muun muassa Euroopan parlamentin lipun! mies nauratti hölmistynyttä yleisöään.

